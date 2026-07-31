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Čuveni erudita Vladeta Jerotić čije se reči citiraju kao srž znanja, mudrosti i pravih smernica za razne životne situacije, napisao je preko 70 knjiga i objavio nekoliko stotina naučnih i stručnih radova. Među njegovim delima je i štivo "Čovek i njegov identitet", čije poglavlje nosi naslov "Šta stavrno znači biti zrela ličnost".

Istaknuti srpski neuropsihijatar, psihoterapeut, filozof, književnik i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti Vladeta Jerotić (1924–2018) smatrao je da šest osobina odlikuje istinski zrelu osobu, kao i da se te osobine stiču odnosno uče tokom života.

Vladeta Jerotić Foto: Beta

Zrelost ne odaju godine, već ovakvi oblici razmišljanja i ponašanja.

- Prva je sposobnost ljubavi prema drugom odnosno prelazak sa narcisoidne ljubavi na iskreno uvažavanje partnera.

Nezrela osoba voli drugoga samo zato što joj je potreban. Zrela osoba voli partnera onakvog kakav on zaista jeste, sa svim vrlinama i manama. Ona je sposobna da daje ljubav.

- Druga osobina je kontrola nagona tačnije svesno upravljanje impulsima i emocijama, a ne njihovo potiskivanje.

Jerotić je naglasio da kontrola nagona, poput agresije ili seksualnog nagona, ne znači njihovo gušenje ili sramotu. Zrela osoba prepoznaje svoje impulse, ali je važno to što svesno bira kako i kada će ih ispoljiti, na društveno i moralno prihvatljiv način.

- U treću osobinu spada podnošenje bola i patnje. Prihvatanje teških trenutaka kao sastavnog dela života bez očekivanja da drugi nose naš teret.

Vladeta Jerotić Foto: Printscreen Youtube / Ivica I. Ramovic

Život neizbežno donosi gubitke, bolesti i razočaranja. Osoba koja nije zrela u patnji pada u očaj, krivi sudbinu ili druge ljude, i očekuje da joj društvo reši problem. Zrela ličnost prihvata patnju kao sastavni deo života i priliku za duhovni rast, noseći svoj teret dostojanstveno.

- Četvrta osobina je zrela savest odnosno delovanje zasnovano na ličnim vrednostima i razlikovanju dobra od zla, a ne na strahu od kazne.

Nezrela savest koja je često nasleđena iz detinjstva,funkcioniše po principu straha od kazne ili autoriteta. Sa druge strane, zrela savest je autonomna. Osoba čini dobro i izbegava zlo zato što duboko veruje u te vrednosti, a ne zato što se plaši šta će okolina reći ili se boji kazne.

- Peta osobina je konstruktivna agresivnost pod kojom se podrazumeva sposobnost postavljanja granica i odlučnost bez besa, mržnje i destrukcije.

Vladeta Jerotić Foto: Beta

Pojašnjenja radi, agresivnost je prirodna energija. Kod nezrele osobe ona se pretvara u bes, mržnju, nasilje ili autoagresiju. Zrela osoba pak koristi ovu energiju konstruktivno - za postavljanje jasnih granica, odbranu svojih prava, borbu za pravdu, rad odnosno kreativno stvaralaštvo.

- Šesta osobina je kruna svih pet prethodnih i vrhunac razvoja ličnosti, a svodi se na istinsku nezavisnost koja označava sposobnost samostalnog donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti za sopstveni život.

Suština ove osobine je autonomija mišljenja i delovanja. U pitanju je sposobnost da se donose sopstvene odluke, čak i kada se okolina ne slaže sa njima. Nezavisna osoba ne traži potvrdu i odobrenje od drugih. Ključni deo je odgovornost tačnije sremnost da se u potpunosti prihvate posledice sopstvenih izbora.

Vladeta Jerotić Foto: Printscreen Youtube - Agape - Aleksandar Gajšek

Prema mišljenju Vladete Jerotića tri faktora najviše utiču da li će neko postati zrela osoba ili ne.

Prvi faktor je rano detinjstvo i uticaj roditelja. Jerotić je, kao psihoanalitičar, istakao da prve godine života postavljaju bazu. Presudno je da li je dete u porodici dobilo stabilnu, bezuslovnu ljubav ili je raslo u ambijentu odbacivanja, preterane strogoće ili, sa druge strane, razmaženosti.

Nedostatak ljubavi u ranom detinjstvu stvara neurotične odbrambene mehanizme koji otežavaju kasniji razvoj zrelosti.

U drugi faktor spada svesni rad na sebi. Roditelji daju osnovu, ali Jerotić je naglasio da odrasla osoba ne sme da krivi roditelje za svoje neuspehe u zrelom dobu.

Pojedinac mora da se suoči sa sopstvenim manama, strahovima i nagonima. Zrelost zavisi od truda da se neprestano učimo samokontroli, asertivnosti i preispitivanju sopstvene savesti. Za Jerotića, zrelost je stvar lične odluke i discipline.

Sposobnost za prevazilaženje kriza i patnje jeste treći faktor. Nezrela osoba u patnji postaje ogorčena, traži krivce u drugima ili preuzima ulogu žrtvu. Zrela osoba prihvata patnju kao lekciju, podnosi je dostojanstveno i kroz nju duhovno i emocionalno raste.

(Kurir.rs/Žena)

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