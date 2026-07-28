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Pitanje odlaska u inostranstvo radi boljeg života i zarade već decenijama je jedna od najosetljivijih tema na našim prostorima. Međutim, šta se dešava kada na red dođe pitanje povratka? Upravo je ta tema pokrenula pravu lavinu reakcija na Fejsbuk stranici !Život u Nemačkoj", gde je jedno jednostavno pitanje podelilo javnost i izazvalo stotine emotivnih i oprečnih komentara.

Pitanje koje je pokrenulo burnu raspravu glasi: "Da li biste napustili posao na kojem zarađujete 4.200 evra i prihvatili platu od 1.300 evra, samo da biste ponovo živeli u svojoj zemlji, blizu porodice i prijatelja?".

Foto: Shutterstock

Dok su mnogi u komentarima vagali između finansijske sigurnosti i čežnje za domom, najveću pažnju i najviše reakcija privukao je komentar jedne korisnice koja je bez oklevanja podelila svoje lično iskustvo:

"Napustila sam posao na kojem sam zarađivala 4.200 evra neto i vratila se kući da radim za 1.300 evra. Nikada nisam bila srećnija!“

Njene reči pokrenule su novu seriju odgovora - od onih koji su je podržali i pružili joj razumevanje, do onih koji su bili zatečeni njenom odlukom, smatrajući da je drastičan pad prihoda neprihvatljiv u današnje vreme.

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Dva tabora: Mir i porodica ili finansijska stabilnost?

Diskustija na stranici brzo se podelila u dva tabora sa potpuno oprečnim stavovima o tome šta zapravo čini "dobar život“.

Mnogi korisnici koji podržavaju povratak istakli su da visoka zarada u tuđini često dolazi uz visoku cenu – usamljenost, otuđenost i stalni stres.

- Džaba vam sve hiljade evra ako nedeljom nemate s kim da popijete kafu. U Nemačkoj radite od jutra do mraka, a život prolazi pored vas - napisao je jedan korisnik društvene mreže "Fejsbuk":

- Ništa ne može da zameni trenutke provedene sa roditeljima dok su još živi i odrastanje dece uz babe i dede - dodao je drugi.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Ako u domovini imate rešeno stambeno pitanje, sa 1.300 evra se živi sasvim pristojno, a živci i duševni mir su sačuvani - naglasila je jedna žena.

Standard i stabilnost na prvom mestu

Sa druge strane, velik broj ljudi smatra da bi povratak na znatno manju platu bio ekonomski korak unazad, posebno u trenutku kada troškovi života i inflacija rastu i na Balkanu.

- Sa 1.300 evra u domovini jedva pokrijete kiriju, račune i hranu. Zaboravljate koliko su cene skočile - napisala je jedna žena, dok je druga dodala:

- Nije sve u novcu, ima nešto i u uređenom sistemu, zdravstvu i školstvu koje Nemačka nudi, a što kod kuće često nedostaje.

- Sa 4.200 evra u Nemačkoj možete odvojiti sa strane ozbiljnu sumu svakog meseca, dok sa 1.300 evra živite 'od prvog do prvog' -

Rešenje je u jednačini

Među brojnim komentarima izdvojila se i grupa pragmatičnih posmatrača koji smatraju da odgovor zavisi od individualnih okolnosti:

- Ako u svojoj zemlji imate sopstveni stan ili kuću bez kredita, 1.300 evra vam daje slobodu i lep život blizu svojih. Ali ako morate da plaćate kiriju ili otplaćujete veliki stambeni kredit, 1.300 evra ubrzo postaje borba za opstanak.

(Kurir.rs/ Blic)

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