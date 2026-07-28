Slušaj vest

U svetu gde se često čini da je sve glatko i savršeno, priča Nevene Debelice blista poput svetionika, pokazujući nam da se prava snaga rađa iz borbe i da se lepota života krije u sposobnosti da se prilagodimo i verujemo u sebe. Nevena Debelica je danas prepoznatljivo ime u svetu influenserki i preduzetnica, majka dvoje dece i žena koja je, uprkos brojnim životnim izazovima, izgradila stabilan i ispunjen život. Iza njene vedrine i kreativnosti krije se duboka priča o izbeglištvu i novom početku.

Novi početak iz kolone sećanja

Rođena u Kninu, 1995. godine Nevena je kao petogodišnja devojčica sa porodicom u koloni izbeglica došla u Srbiju, gde je morala da započne život iznova.

operacija Oluja Foto: Profimedia

- Kada je došao rat i sve ostalo, 1995. godine smo se preselili u Srbiju i u koloni, kao i da kažem, sve izbeglice u tom trenutku, i onda smo došli da gradimo neki novi početak ovde u Srbiji gde smo bili, da kažem uglavnom dobrodošli, priseća se Nevena.

Zamislite samo tu neizvesnost, kada nisu znali da li je njen otac, koji je bio u ratu, živ i da li će se porodica ikada ponovo spojiti.

- Nismo se ni prepoznale na prvu loptu, čirke, ali mama naravno jeste i tada smo se, da kažem, prvi put spojili, svi porodično, dodaje.

"Veruj u sebe, čak i kad je najteže"

Ova životna epizoda oblikovala je Nevenu i naučila je otpornosti i veri u sebe. Uprkos gubicima i teškim trenucima, uspela je da izgradi unutrašnju snagu i samopouzdanje koje danas nesebično deli i sa drugim ženama.

- Najveće olakšanje mi je bilo baš ovo maloprešno, da sam sama sa sobom ok, da sam dovoljno sposobna i ako ostanem i bez muža i bez finansija i bez ičega, da se oslonim na sebe, da verujem u sebe i da neću posustati, rekla je Nevena u podkastu "Sigurno mesto", prenosi Ona.rs.

Nevena Debelica Foto: printscreen/youtube/STUDIObroadcast

Majčinstvo i karijera

Uprkos težini prošlosti, Nevena danas uspešno balansira između majčinstva i karijere influenserke, ne skrivajući koliko joj je porodica najvažnija.

- Nikad ne bih volela da deca i porodica ispaštaju, to mi je stvarno prvi prioritet, poručuje.

Majke to najbolje razumeju, deca su nam uvek na prvom mestu. Sa više od deset godina iskustva, ona ima i važnu poruku za sve majke:

- Uživajte u svakom trenutku, jer to brzo prođe. Iako čujete to svuda, zaista je tako.

To je savet vredan zlata, zar ne? Vreme leti, a mi se ponekad previše opterećujemo sitnicama umesto da uživamo u sadašnjem trenutku.

Foto: printscreen/youtube/STUDIObroadcast

Nevena je poznata i po svojoj spontanosti i vedrom duhu, što pokazuje i njen odnos prema životu u Beogradu i Jagodini.

- Sada sam mnogo više Beograđanka, ali mi pripada i akcenat iz Jagodine, šaljivo objašnjava, ističući kako se lako prebacuje između ta dva sveta.

Nije li predivno kada neko može da prihvati sve delove sebe, bez obzira na to odakle je i gde je sada? To je ta autentičnost koju mi volimo!

Za Nevenu, život je učitelj koji svakodnevno donosi nove lekcije, a njena snaga leži u prihvatanju promena i suočavanju sa svim izazovima bez straha.

- Kad čovek suštinski sebi poveruje, onda život krene da se odvija mnogo lakše, kaže ova žena koja je od malih nogu naučila koliko je važno imati veru u sebe i ne odustajati.

Njena priča je dokaz da stabilnost dolazi iznutra i da, uz veru u sebe i naporan rad, možemo da planiramo uspeh i da nam bude bolje u životu. Nije li to najvažnija lekcija koju možemo naučiti?

(Kurir.rs/ Podcast "Sigurno mesto")

Bonus video: Oluja je bila etničko čišćenje