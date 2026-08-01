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Britanska učiteljica muzike Sonja Ekselbi (32) iz Portsmuta pronađena je mrtva na Floridi samo nekoliko dana nakon što je doputovala u Sjedinjene Američke Države kako bi se sastala sa Dvejnom Holom, muškarcem kojeg je upoznala na internetu.

Američki istražitelji tvrde da su Sonja i Hol dugo razgovarali o njenoj želji da bude zlostavljana i ubijena, kao i da je pristala da mu za to plati 4.000 dolara. Međutim, poruke koje je poslala prijatelju ubrzo po dolasku ukazuju na to da se uplašila, predomislila i poželela da ode.

Hol, bivši dostavljač pice i automehaničar, koji se na jednom fetiš-sajtu navodno predstavljao nadimkom „Alfasadista“, optužen je za otmicu i ubistvo prvog stepena. On je negirao krivicu, a suđenje bi trebalo da počne u novembru 2026. godine.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/5 Vidi galeriju Učiteljica muzike Sonja Ekselbi koja je ubijena nakon putovanja na Floridu Foto: Printscreen Youtube / The Telegraph, Facebook / Planet / Profimedia

Povukla se u sebe

Sonja se godinama borila sa depresijom i drugim problemima sa mentalnim zdravljem. Tokom 2023. godine sve više se povlačila iz društva, a porodica i prijatelji primetili su da se njeno ponašanje menja.

Počela je da posećuje internet forume posvećene samoubistvu, a preko jednog fetiš-sajta upoznala je Hola. Prema navodima iz sudskih dokumenata, njih dvoje su se dopisivali približno dve godinei razgovarali o nasilnim fantazijama, samoubistvu i njenoj želji da joj neko oduzme život.

Navodno je još u avgustu 2024. godine pokušala da otputuje u SAD kako bi se sastala sa ljudima koje je upoznala na internetu, ali je prijatelj upozorio britansku policiju. Tada su joj oduzeti telefon i laptop, a putovanje je sprečeno.

Ipak, Sonja je kasnije ponovo uspostavila kontakt sa Holom i napravila novi plan za odlazak na Floridu.

Foto: Printscreen Youtube / The Telegraph

Ponudila mu 4.000 dolara

Prema tvrdnjama istražitelja, Hol je Sonji rekao da američkoj Poreskoj upravi duguje oko 10.000 dolara. Ona mu je, kako se navodi, ponudila 4.000 dolara u zamenu za to da joj pomogne da se oslobodi onoga što je on nazivao „okovima čovečanstva“.

Sonja je 10. oktobra 2025. godine odletela sa londonskog aerodroma Hitrou u Gejnsvil na Floridi. Imala je povratnu kartu za Englesku za 13. oktobar, a Hol ju je sačekao po sletanju.

Pre nego što je ubijena, sa njene bankovne kartice naplaćeno je i 1.200 dolara. Istražitelji tvrde da je transakcija bila povezana sa Holovim poslom.

On ju je potom odvezao u iznajmljenu kuću na izolovanom području Redika. Upravo tamo, prema policijskim navodima, postalo je jasno da Sonja više nije sigurna u odluku zbog koje je doputovala.

Učiteljica muzike Sonja Ekselbi koja je ubijena nakon putovanja na Floridu Foto: Facebook / Planet / Profimedia

„Moje vreme je isteklo“

Dok se Hol tuširao, Sonja je uspela da stupi u kontakt sa prijateljem. U porukama je navodno napisala da je veoma uplašena i da se kaje zbog dolaska.

– Tako, tako se plašim – napisala je, a zatim se izvinila i dodala: – Moje vreme je isteklo.

Istražitelji veruju da njene poruke pokazuju da je promenila odluku i da je želela da napusti kuću. Pronađen je i četvorominutni snimak na kojem je, prema policijskim dokumentima, bila povređena, prekrivena modricama i vidno uznemirena.

Navodno joj je Hol na snimku govorio da potvrdi kako je dobrovoljno došla u SAD i pristala da umre. Snimak je bio obrisan, ali su istražitelji uspeli da ga povrate sa njegovog telefona.

Foto: Marion County Jail / Planet / Profimedia

Sonja se 13. oktobra nije pojavila na letu za Englesku, zbog čega je prijavljen njen nestanak. Interpol je o slučaju obavestio američke organe, a njeno telo pronađeno je četiri dana kasnije, zakopano u plitkom grobu u okrugu Marion.

Obdukcijom su, prema američkim medijima, utvrđene četiri povrede nanete oštrim predmetom.

Tragovi vodili do Hola

Istraga je otkrila niz tragova koji su policiju doveli do Dvejna Hola. Kamere i čitači registarskih tablica zabeležili su njegov automobil u trenutku kada je Sonju preuzeo sa aerodroma.

Policija tvrdi da je neposredno pre njenog dolaska kupio uže, lopatu i sredstvo za čišćenje oružja. U iznajmljenoj kući pronađeni su predmeti povezani sa njim, među kojima je bilo i uže.

Foto: Printscreen Youtube / The Telegraph

Lopata je kasnije pronađena u njegovoj kući, a na njoj su, prema istražiteljima, otkriveni biološki tragovi i Hola i Sonje. Na mestu na kojem je njeno telo bilo zakopano navodno je pronađena i etiketa istog proizvođača lopate.

Hol je u početku poricao da poznaje Sonju, a potom je nekoliko puta menjao iskaz o njihovom odnosu i vremenu koje su proveli zajedno.

Istražitelji su kasnije pronašli i nož za koji tvrde da na sebi ima Sonjinu krv. Navodno ga je Hol pre hapšenja poslao poznaniku u drugoj američkoj saveznoj državi, a u telefonskim razgovorima iz zatvora pokušavao je da organizuje preuzimanje tog paketa.

„Nisam čudovište“

U razgovorima koje je iz zatvora vodio sa suprugom Džindžer, Hol je pokušao da odgovornost za Sonjinu smrt prebaci na nju i da ono što se dogodilo predstavi kao ispunjenje njene želje.

Foto: Printscreen Youtube / The Telegraph

– Trebao nam je novac, ali ne baš ovoliko – rekao je supruzi, priznajući da verovatno nikada neće izaći na slobodu.

Potom je pokušao da opravda postupke za koje ga tužilaštvo tereti.

– Nisam čudovište kakvim me prikazuju... Svi znamo kakav je bio krajnji ishod – to je bilo samo saosećanje i ljubav. Pokušao sam da pružim Sonji ono što je želela. Nisam čudovište koje samo izabere žrtvu i iskoristi je – rekao je Hol.

On se izjasnio da nije kriv za otmicu i ubistvo prvog stepena. Izbor porote zakazan je za 16. novembar 2026. godine, a očekuje se da će suđenje trajati približno nedelju dana. Tužilaštvo je kao jedinu mogućnost za sporazum ponudilo doživotni zatvor, prenosi Court TV.

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