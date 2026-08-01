Sonja je platila muškarcu da je ubije, a kad se našla sa njim dogodio se neočekivan obrt: Jedna poruka je promenila sve
Britanska učiteljica muzike Sonja Ekselbi (32) iz Portsmuta pronađena je mrtva na Floridi samo nekoliko dana nakon što je doputovala u Sjedinjene Američke Države kako bi se sastala sa Dvejnom Holom, muškarcem kojeg je upoznala na internetu.
Američki istražitelji tvrde da su Sonja i Hol dugo razgovarali o njenoj želji da bude zlostavljana i ubijena, kao i da je pristala da mu za to plati 4.000 dolara. Međutim, poruke koje je poslala prijatelju ubrzo po dolasku ukazuju na to da se uplašila, predomislila i poželela da ode.
Hol, bivši dostavljač pice i automehaničar, koji se na jednom fetiš-sajtu navodno predstavljao nadimkom „Alfasadista“, optužen je za otmicu i ubistvo prvog stepena. On je negirao krivicu, a suđenje bi trebalo da počne u novembru 2026. godine.
Pogledajte u galeriji njene fotografije:
Povukla se u sebe
Sonja se godinama borila sa depresijom i drugim problemima sa mentalnim zdravljem. Tokom 2023. godine sve više se povlačila iz društva, a porodica i prijatelji primetili su da se njeno ponašanje menja.
Počela je da posećuje internet forume posvećene samoubistvu, a preko jednog fetiš-sajta upoznala je Hola. Prema navodima iz sudskih dokumenata, njih dvoje su se dopisivali približno dve godinei razgovarali o nasilnim fantazijama, samoubistvu i njenoj želji da joj neko oduzme život.
Navodno je još u avgustu 2024. godine pokušala da otputuje u SAD kako bi se sastala sa ljudima koje je upoznala na internetu, ali je prijatelj upozorio britansku policiju. Tada su joj oduzeti telefon i laptop, a putovanje je sprečeno.
Ipak, Sonja je kasnije ponovo uspostavila kontakt sa Holom i napravila novi plan za odlazak na Floridu.
Ponudila mu 4.000 dolara
Prema tvrdnjama istražitelja, Hol je Sonji rekao da američkoj Poreskoj upravi duguje oko 10.000 dolara. Ona mu je, kako se navodi, ponudila 4.000 dolara u zamenu za to da joj pomogne da se oslobodi onoga što je on nazivao „okovima čovečanstva“.
Sonja je 10. oktobra 2025. godine odletela sa londonskog aerodroma Hitrou u Gejnsvil na Floridi. Imala je povratnu kartu za Englesku za 13. oktobar, a Hol ju je sačekao po sletanju.
Pre nego što je ubijena, sa njene bankovne kartice naplaćeno je i 1.200 dolara. Istražitelji tvrde da je transakcija bila povezana sa Holovim poslom.
On ju je potom odvezao u iznajmljenu kuću na izolovanom području Redika. Upravo tamo, prema policijskim navodima, postalo je jasno da Sonja više nije sigurna u odluku zbog koje je doputovala.
„Moje vreme je isteklo“
Dok se Hol tuširao, Sonja je uspela da stupi u kontakt sa prijateljem. U porukama je navodno napisala da je veoma uplašena i da se kaje zbog dolaska.
– Tako, tako se plašim – napisala je, a zatim se izvinila i dodala: – Moje vreme je isteklo.
Istražitelji veruju da njene poruke pokazuju da je promenila odluku i da je želela da napusti kuću. Pronađen je i četvorominutni snimak na kojem je, prema policijskim dokumentima, bila povređena, prekrivena modricama i vidno uznemirena.
Navodno joj je Hol na snimku govorio da potvrdi kako je dobrovoljno došla u SAD i pristala da umre. Snimak je bio obrisan, ali su istražitelji uspeli da ga povrate sa njegovog telefona.
Sonja se 13. oktobra nije pojavila na letu za Englesku, zbog čega je prijavljen njen nestanak. Interpol je o slučaju obavestio američke organe, a njeno telo pronađeno je četiri dana kasnije, zakopano u plitkom grobu u okrugu Marion.
Obdukcijom su, prema američkim medijima, utvrđene četiri povrede nanete oštrim predmetom.
Tragovi vodili do Hola
Istraga je otkrila niz tragova koji su policiju doveli do Dvejna Hola. Kamere i čitači registarskih tablica zabeležili su njegov automobil u trenutku kada je Sonju preuzeo sa aerodroma.
Policija tvrdi da je neposredno pre njenog dolaska kupio uže, lopatu i sredstvo za čišćenje oružja. U iznajmljenoj kući pronađeni su predmeti povezani sa njim, među kojima je bilo i uže.
Lopata je kasnije pronađena u njegovoj kući, a na njoj su, prema istražiteljima, otkriveni biološki tragovi i Hola i Sonje. Na mestu na kojem je njeno telo bilo zakopano navodno je pronađena i etiketa istog proizvođača lopate.
Hol je u početku poricao da poznaje Sonju, a potom je nekoliko puta menjao iskaz o njihovom odnosu i vremenu koje su proveli zajedno.
Istražitelji su kasnije pronašli i nož za koji tvrde da na sebi ima Sonjinu krv. Navodno ga je Hol pre hapšenja poslao poznaniku u drugoj američkoj saveznoj državi, a u telefonskim razgovorima iz zatvora pokušavao je da organizuje preuzimanje tog paketa.
„Nisam čudovište“
U razgovorima koje je iz zatvora vodio sa suprugom Džindžer, Hol je pokušao da odgovornost za Sonjinu smrt prebaci na nju i da ono što se dogodilo predstavi kao ispunjenje njene želje.
– Trebao nam je novac, ali ne baš ovoliko – rekao je supruzi, priznajući da verovatno nikada neće izaći na slobodu.
Potom je pokušao da opravda postupke za koje ga tužilaštvo tereti.
– Nisam čudovište kakvim me prikazuju... Svi znamo kakav je bio krajnji ishod – to je bilo samo saosećanje i ljubav. Pokušao sam da pružim Sonji ono što je želela. Nisam čudovište koje samo izabere žrtvu i iskoristi je – rekao je Hol.
On se izjasnio da nije kriv za otmicu i ubistvo prvog stepena. Izbor porote zakazan je za 16. novembar 2026. godine, a očekuje se da će suđenje trajati približno nedelju dana. Tužilaštvo je kao jedinu mogućnost za sporazum ponudilo doživotni zatvor, prenosi Court TV.
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