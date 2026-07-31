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Čuveni nepalski planinar koji je bio zvezda Netfliksovog dokumentarca smatra se poginulim nakon što je lavina pogodila planinu Brod Pik u Pakistanu, usmrtivši najmanje četiri penjača.

Nirmal Purdža (43), koji se pojavio u filmu iz 2021. godine „14 vrhova: Ništa nije nemoguće“ (14 Peaks: Nothing Is Impossible), nalazi se među šestoro nestalih nakon što je cunami od snega i leda pogodio vrh visok 8.047 metara u planinskom vencu Karakorum u četvrtak, 30. jula, oko 12 časova po lokalnom vremenu.

Nirmal Purdža Foto: Skanda Gautam / Zuma Press / Profimedia

Bivši kraljevski marinac Purdža predvodio je ekspediciju od 10 penjača, identifikovanih kao Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Šerpa, Nima Šerpa, Navang Tindu Šerpa i Đalu Šerpa, kao i Nadira Ahmed Abdulah Al Harti iz Omana, Sohajl Sahi iz Pakistana, Vang Džong iz Kine i Malori Gejs iz SAD. U petak su spasioci pronašli četiri tela i nastavili potragu za preostalih šestoro uprkos lošem vremenu koje je ometalo letove helikoptera, saopštili su zvaničnici.

Dvoje preminulih su identifikovani kao Al Harti, koja je bila prva žena iz Omana koja se popela na Everest, i Gurung iz Nepala.

Alpinistički klub Pakistana (ACP) potvrdio je u saopštenju u četvrtak da je „primio izuzetno zabrinjavajuće izveštaje o lavini koja je pogodila tim penjača na Brod Piku u planinskom vencu Karakoruma“. Dodali su da „sa timom ne može da se stupi u kontakt od trenutka incidenta“. Brod Pik je 12. najviša planina na svetu.

Gejsova (39) živi u San Antoniju. Ona je ranije ove godine na društvenim mrežama objavila da zatvara svoj pilates studio kako bi napravila „veliki skok vere u nepoznato i videla kuda je život vodi.

Foto: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Pokušaj Gejsove da se popne na Brod Pik zajedno sa Sahijem najavljen je 28. juna u objavi na Fejsbuku, u kojoj je stajalo: „Organizacija ’Moving Mountains’ sa uzbuđenjem najavljuje da je naš tim za Brod Pik 2026. godine na putu ka Askolu. Sohajl Sahi iz Pakistana i Malori Gejs iz SAD pokušaće uspon na planinu u narednim nedeljama. Ovo označava Sohajlov poslednji vrh preko 8.000 metara u Pakistanu i Malorin prvi pokušaj. Želimo siguran put timu dok započinje ovo putovanje.“

Prema pisanju CNN, lokacija četvoro penjača prikazuje se na GPS-u, prema rečima generalnog sekretara Alpinističkog kluba Ajeza Ahmeda Šigrija.

Purdžin poslovni partner, Mingma Đabu Šerpa, koji je i poslanik u nepalskom parlamentu, rekao je da se na osnovu GPS podataka čini da je došlo do pomeranja Purdžinog uređaja za praćenje nakon incidenta.

„Isprva se činilo da ga je lavina povukla nizpadinu“, rekao je on za nepalski vesti portal „Kantipurs“. „Ali nakon tačke na kojoj je praćenje stalo, čini se da se lokacija ponovo pomerila.“

„Dobili smo informaciju da se lokacija jedne osobe nalazi blizu podnožja planine. Tim za potragu je otišao tamo radi provere.“

Purdža, poznat kao Nimz, stekao je slavu 2019. godine kada se popeo na svih 14 svetskih planina sa vrhovima iznad 8.000 metara za 189 dana — oborivši prethodni rekord za više od sedam godina.

Ovaj izazov bio je u fokusu Netfliksovog dokumentarca „14 vrhova: Ništa nije nemoguće“.

Purdža je osvajao vrhove, od kojih se svaki nalazi u takozvanoj „zoni smrti“, počevši od Anapurne 23. aprila 2019, preko Everesta u maju i K2 u julu.

U to vreme je izjavio: „Bilo je ovo iscrpljujućih, ali poučnih šest meseci, i nadam se da sam dokazao da je uz odlučnost, veru u sebe i pozitivnost sve moguće. Ne bih uspeo bez beskrajne podrške svojih prijatelja i porodice koji su sve vreme bili u mom srcu. Počeli smo ni sa čim, ali pogledajte dokle smo stigli.“

Purdža, koji je služio u britanskoj Brigadi Gurna pre nego što se pridružio Specijalnoj pomorskoj službi Kraljevskih marinaca, oborio je višestruke planinarske rekorde otkako je postao profesionalni alpinista i planinarski vodič. Rođen u selu u zapadnom Nepalu, Purdža se u tinejdžerskim godinama pridružio Gurnama — brigadi Nepalaca u britanskoj vojsci poznatoj po svojoj neustrašivosti.

Ovaj avanturista je u intervjuu za AFP 2019. godine rekao da su mu u detinjstvu čak i japanke bile luksuz.

Purdža je služio u britanskoj vojsci 16 godina, od kojih je 10 proveo u specijalnim jedinicama, a kraljica ga je 2018. godine odlikovala Ordenom Britanske imperije (MBE) za dostignuća u ekstremnom visokogorskom planinarenju.

Postao je prvi pripadnik Gurna koji se pridružio elitnoj jedinici i radio je kao specijalista za ratovanje u hladnim uslovima. Ovaj specijalista za hladne uslove rekao je da je bio prvi pripadnik Gurna koji se popeo na Everest dok je služio u britanskoj vojsci.

Njegov susret sa planinarenjem počeo je na pešačenju do baznog kampa na Everestu 2012. godine, kada se popeo na vrh Lobuče od 6.119 metara.

Na svoj prvi vrh iznad 8.000 metara popeo se 2014. godine. Dve godine kasnije, kada se odsustvo nakon raspoređivanja u Avganistanu poklopilo sa planinarskom sezonom, prvi put se popeo na Everest.

„Ako ste iz Nepala, svi vas pitaju za Everest. Zato sam svoje pauze koristio za planinarenje“, rekao je. Iako mu je bilo zabranjeno da govori o svom poslu, tvrdio je da je učestvovao na svim ratištima u kojima je Britanija učestvovala tokom njegovog boravka u vojsci, piše DailyMail.

Kroz svoju fondaciju, Purdža je finansirao obrazovanje i čišćenje planina. Izgradio je i dom za nosače na ruti ka Everestu kako bi im obezbedio siguran smeštaj.

Uprkos brojnim rekordima, Purdža je neprestano tražio nove avanture.

„Uvek postoje nove granice“, rekao je za AFP. „To je ljudski, to je ono što radimo.“