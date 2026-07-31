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Mislila je da je čudno pulsiranje u uhu posledica stresa zbog užurbanog života spasioca i cirkuske akrobatkinje. Britanka Pejdž Futner (31) je nakon godina shvatila da se iza neprijatnih zvukova krije tumor na mozgu veličine četiri centimetra. Nakon operacije dobila je drugu šansu i odlučila da je iskoristi punim plućima – između ostalog, isplanirala je 50 sastanaka kako bi konačno pronašla pravu ljubav.

Pejdž Futner Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Tri godine sam imala pulsirajući tinitus u jednom uhu. Mislila sam da je povezan sa stresom, ali se postepeno pogoršavao i bio je stalno prisutan,“ opisuje Pejdž svoje tegobe. Iako je radila kao spasilac i putovala svetom sa cirkusom, dugo je ignorisala upozoravajuće signale svog tela.

Kada je konačno došla kod specijaliste, lekar je u početku pretpostavio da je reč o bezazlenom problemu – na primer infekciji ili starijoj povredi. Pejdž se tokom cirkuskih nastupa više puta udarila u glavu, pa je objašnjenje delovalo logično. Međutim, magnetna rezonanca otkrila je mnogo ozbiljniji problem.

„Imala sam ogromnu sreću što su tumor uopšte pronašli,“ priznaje ova devojka.

Pregledi su pokazali tumor kod kojeg lekari u početku nisu mogli da isključe ni maligni rak. Nakon dodatnih testova i operacije stiglo je veliko olakšanje – radilo se o benignom tumoru.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Čekala ju je operacija koja nipošto nije bila laka. Provela je tri nedelje u bolnici, izgubila vozačku dozvolu zbog napada i godinu dana ne može da obavlja svoj posao. „Moje telo je uvek bilo sredstvo za ostvarenje mojih snova, a odjednom sam ležala u krevetu i jedva mogla da se okrenem,“ priseća se teških trenutaka.

Borba sa bolešću naterala ju je da preispita ceo život. Kao spasilac često je gledala ljude koji na kraju života žale zbog stvari koje nisu uradili. Odjednom je ista pitanja morala da postavi sebi.

„Imala sam 30 godina i nikada nisam doživela ljubav. Nikada nisam imala dečka, ni romansu, čak me niko nije ni poljubio. Bukvalno sam bila devica,“ priznaje otvoreno.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Zato je odlučila da nadoknadi ono što je dugo odlagala. Osim traženja partnera, počela je da se priprema za studije medicine, inspirisana svojom doktorkom.

„Želim da radim ono što je ona uradila za mene. Želim da pomažem ljudima da teški trenuci budu manje zastrašujući i usamljeni,“ kaže Pejdž.

Njena poruka drugima? Ne čekati „jednog dana“. „Recite tom momku da vam se sviđa, počnite taj hobi, napravite taj korak. Bol zbog kajanja je mnogo gora od odbijanja ili neprijatnog trenutka,“ zaključuje emotivno.