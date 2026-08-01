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Britanac Daren Heris doživeo je nešto što niko ne bi poželeo da iskusi. Kroz njegovo telo prošla je struja napona od 11.000 volti. Posledice su bile i još uvek su drastične. Mladić ih nosi i danas i nosiće ih do kraja života.

Daren danas priznaje da je to bila njegova greška. Kada je 2020. godine ulazio u napuštenu industrijsku zgradu u Wolverhamptonu u Engleskoj, išao je da traži gvožđe i metalni otpad – jednostavno nešto što bi mogao da uzme i proda, jer nije bio u najboljoj finansijskoj situaciji. Kobni trenutak dogodio se kada se naslonio na razvodnu kutiju. Zgrada je bila predviđena za rušenje i nije mu palo na pamet da bi struja još mogla biti uključena.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Levom rukom sam dodirnuo razvodnu kutiju koja je napajala 980 kuća i 78 fabričkih hala i taj me udar doslovno rasporio“, opisuje danas trenutak kada je kroz njegovo telo prošlo 11.000 volti.

Neverovatno, ali Daren je uspeo sopstvenim snagama da izađe napolje. Nakon toga se ničega ne seća. Probudio se tek u bolnici.

„Bio sam 29 dana u komi. Tri puta sam imao sepsu, otkazali su mi bubrezi i dva puta sam umro. Ukupno sam bio klinički mrtav 14 minuta“, kaže.

Električna struja izazvala mu je opekotine trećeg stepena na polovini tela i spalila podlakticu do kosti; izgubio je palac na levoj ruci. Imao je i razorna oštećenja lica – izgubio je oba uha i deo nosa.

„Buđenje u bolnici bilo je veoma čudno. Mislio sam da sam umro na mestu nesreće“, priseća se Daren. Ukupno je morao da prođe više od 30 operacija.

Ali u bolnici ga je čekao još jedan šok.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Odlučio sam da prođem hodnikom i video sam ogledalo. Morao sam da se pogledam – i to je bila najveća bol i tuga koju sam ikada osetio“, kaže.

Teške opekotine, unakaženo lice i ogromni ožiljci – ne samo na telu, već i na duši. Iako je od nesreće prošlo pet godina, Darren pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Priznaje da su mu dolazile i misli na samoubistvo.

„Bio sam slomljen i nekoliko puta sam pokušao da sebi oduzmem život. Ali svaki put sam se ponovo podigao. Većinu svoje traume skrivam, iako je proživljavam svaki dan“, poverava se.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Danas Daren prikuplja novac za rekonstruktivnu operaciju lica koja bi mu, kako kaže, pomogla da povrati samopouzdanje. Za sada je prikupio 15.000 funti od potrebnih 100.000 i tvrdi da ne želi da prokocka svoju drugu šansu za život.

„Ne bih to poželeo ni svom najgorem neprijatelju. Želim da budem inspiracija ljudima koji prolaze kroz životnu krizu“, zaključuje.