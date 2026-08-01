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Stiven Hamill preživeo je rak penisa, no morao je proći kroz delimičnu amputaciju organa. Sada je podelio svoju priču kao snažno upozorenje drugim muškarcima, preklinjući ih da ne naprave istu kobnu pogrešku kao i on te da ne ignorišu prve znakove bolesti.

Sve je počelo 2019. godine kada je Stiven Hamill primetio da mu penis ozbiljno otiče. Glavić mu je, kako kaže, bio "četiri puta veći nego inače" i neverovatno natečen. Isprva je pomislio da se radi o polno prenosivoj bolesti, a zatim je, kako sam kaže, "napravio ono što svaki muškarac napravi" kada ima problem "tamo dole" - potpuno ga je ignorisao, nadajući se da će problem nestati sam od sebe.

Foto: Ladilbible/youtube

Trenutak kada je shvatio da nešto ozbiljno nije u redu bio je posebno dramatičan. Prisećajući se tog jutra u potresnoj ispovesti za LADbible, ispričao je kako je kuvao čaj kada je osetio da mu je stopalo mokro.

"Pogledao sam dole misleći da kuvalo za vodu curi, ali nije. Na podu moje kuhinje bila je lokva krvi", priseća se. "I onda sam video kako kapa iz mog penisa." Kasnije se setio da bi se i usred noći budio s nelagodom, primećivao iscedak i osećao bol kao da mu netko neprestano "štipa vrh penisa".

Foto: Ladilbible/youtube

Uprkos ovim alarmantnim znakovima, Stiven je i dalje pokušavao ignorisati problem, nadajući se da će proći. Na kraju je ipak otišao kod lekara opšte prakse, koji mu je samouvereno rekao da se radi o balanitisu, bakterijskoj infekciji, te ga poslao kući sa steroidnom kremom. To se dogodilo unatoč tome što je Stiven direktno pitao postoji li šansa da se radi o raku penisa. Lekar mu je navodno odgovorio: "Ne, nikad nisam čuo da neko u vašim godinama dobije nešto takve težine. Devedeset posto je samo infekcija, pa stavljajte ovu kremu i videćemo kako će ići."

Foto: Ladilbible/youtube

Dve nedelje kasnije, bol se samo pojačala. Nakon još jedne posete lekaru, ponovno je poslat kući s još steroidne kreme. Prekretnica se dogodila kada se onesvestio u bratovom automobilu i probudio u lokvi vlastite krvi. Odmah je otišao na hitnu pomoć, gde je konačno usledila poražavajuća dijagnoza: agresivni rak penisa.

"To krvarenje... to je zapravo bio rak koji mi je jeo penis", objasnio je Steven. "Iscedak o kojem sam govorio imao je miris smrti, potpuni miris smrti, jer to je i bila smrt. Bio je to rak koji je izjedao mišić. Krv je izbacivala mrtvi mišić iz mog tela."

"Taj rak mi je doslovno jeo meso, dok sam bio živ. Živog me izedala ta izraslina i zato je bol bila tako stalna i sve je bilo tako agresivno. Zato me toliko ljuti kako liječnik opće prakse može videti da sam u takvim bolovima i samo reći: 'Infekcija, prijatelju'", ogorčeno je rekao. Iako je rak penisa relativno redak, stručnjaci upozoravaju da bi broj slučajeva do 2050. godine mogao porasti za čak 77 posto.

Stiven je upućen u specijaliziranu bolnicu za rak, gdje su mu zakazali obrezivanje. Međutim, dok je čekao na zahvat, doživio je jedno od najgorih krvarenja, zbog čega je operacija hitno pomaknuta. Kada je hirurg pokušao ukloniti kožicu, polovina je jednostavno "otpala". "Odjednom sam imao taj masivni Grand Canyon u svom penisu", slikovito je opisao. Tada je donesena odluka o delomičnoj penektomiji, zahvatu kojim mu je amputirana polovina penisa. Izgubio je ukupno deset centimetara, iako kaže da, budući da je bio "dobro obdaren", i dalje ima "s čime raditi".

Danas je Stiven bez raka i postao je otac, ali se morao prilagoditi životu. Priznaje da je isprva bio na vrlo "mračnom mestu", ali je s vremenom ponovno "upoznao sebe" i naučio verovati svom telu.

(Kurir.rs/Večernji.hr)