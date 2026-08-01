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Leti intimni odnosi mogu brzo postati pretopli (u doslovnom smislu) zbog visokih temperatura i znojenja. Ključ za dobar vođenje ljubavi tokom letnjih vrućina je minimalan kontakt koža-na-kožu i poze koje zahtevaju manje fizičkog napora, kako se prostorija i vi ne biste dodatno pregrevali.

Evo nekoliko najboljih poza i varijacija za vrele letnje dane:

intimni odnosi Foto: Louis-Paul st-onge Louis / Alamy / Profimedia

Misionarska poza na ivici kreveta

Ovo je odlična alternativa klasičnoj misionarskoj pozi jer smanjuje telesnu toplotu:

Kako se izvodi: Jedan partner leži na leđima na samoj ivici kreveta, dok drugi stoji ili kleči ispred.

Zašto je dobra leti: Nema ležanja jedno preko drugog. Površina tela koja se dodiruje je minimalna, a vazduh može slobodno da kruži oko vas.

Foto: Tom Merton / Caia Image / Profimedia

Doggy Style – stojeća ili ležeća

Jedna od najpopularnijih poza za leto jer stvara minimalan telesni kontakt

Kako se izvodi: Partner koji prima penetraciju je oslonjen na ruke i kolena (ili stoji nagnut preko kreveta/stola), dok je drugi partner iza.

Zašto je dobra leti: Dodiruju se uglavnom samo intimne regije. Tela nisu prislonjena jedno uz drugo, što sprečava lepljenje kože usled znojenja.

Stojeći položaj (uz zid ili pod tušem)

Uz zid: Jedan partner stoji prislonjen uz zid (ili drži podignutu jednu nogu), dok drugi stoji ispred.

Pod tušem: Hladan ili mlak tuš pruža trenutno osveženje, a voda smanjuje osećaj vrućine. (Mali oprez: voda spira prirodnu lubrikaciju, pa je preporučljivo koristiti lubrikant na bazi silikona koji se ne spira lako pod vodom).