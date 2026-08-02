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Tropski dani i tropske noći ponovo su na snazi, a što znači dodatno hlađenje domova i radnih prostora. Mnogi su u nedoumici kod ovako visokih temperatura kako da idealno podese klima uređaje kako bi oni što efikasnije radili.

Stručnjaci za klimatizacione sisteme savetuju da je cilj pronaći ravnotežu između prijatnosti i racionalne potrošnje energije, kako bi dom ostao prijatan za boravak čak i tokom toplotnog talasa. Preporučuje se da temperatura klima-uređaja bude podešena između 24 i 26 °C.

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"Savet za građane konkretno je da postave termostat klime na 25 stepeni i onda, ako se znoje ili ako se osećaju neudobno, malo da spuste tu temperaturu, ali da krenu od tih 25 stepeni", rekao je profesor Banjac koji je i generalni sekretar "Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju".

Kako je naveo, reč je o kompromisu između energetske efikasnosti, komfora i preporuka Svetske zdravstvene organizacije.

Što se tiče poslovnog prostora, zavisi od namene i od toga šta radimo u njemu.

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"U tržnim centrima su nešto više temperature su dozvoljene, oko 26 i 27, zato što smo tamo isto lagano odeveni, a tamo imamo takozvanu centralnu klimatizaciju, gde se kontroliše, odnosno reguliše i vlažnost vazduha i temperatura", rekao je profesor Banjac tokom nedavnog gostovanja na RTS.

Klima-uređaj radi istim kapacitetom bez obzira na to da li je podešen na 18 ili 24 stepena. Razlika je samo u tome što će uređaj mnogo duže raditi pokušavajući da dostigne nižu temperaturu, zbog čega raste potrošnja električne energije i dodatno se opterećuje kompresor.