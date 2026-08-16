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To ime ima posebnu vezu sa našom istorijom što ga čini još više posebnim. U pitanju je ime Natalija koje je asocijacija na kraljicu Nataliju, koja je bila supruga kralja Milana Obrenovića i prva srpska kraljica nakon Kosovskog boja. Veliki istorijski i kultni status ovog imena danas se ogleda u cvetu Natalijina ramonda, koji je dobio ime upravo po ovoj znamenitoj ženi.

Ime Natalija krasi prelepo, duboko i simbolično značenje koje je direktno povezano sa jednim od najradosnijih praznika u hrišćanstvu.

Potiče od latinske reči "natalis", što u prevodu znači rodni, rođendan ili dan rođenja.

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Ime Natalija sve popularnije Foto: Shutterstock

Izvedeno je iz latinskog izraza "dies natalis", što označava dan rođenja Isusa Hrista, odnosno Božić.

U prenesenom značenju, ime se prevodi na sledeći način: "rođena na Božić" ili "ona koja donosi radost rođenja", "dan i svetlost rođenja", "ona koja je rođena radosna", "žena koja donosi sreću i slavlje", "srećna i rođena pod srećnom zvezdom", "ona koja je dar od Boga"; "Božija kći", "bezgrešna", "milosna".

Ime simbolizuje obnavljanje života, nadu, svetlost i blagoslov. U početku se davalo samo devojčicama koje su rođene na sam dan Božića. Kroz istoriju hrišćanstva, postalo je popularno i zbog Svete Natalije, rane hrišćanske svetiteljke i mučenice iz 4. veka, koja se slavi kao simbol vernosti, hrabrosti i bezuslovne ljubavi.

(Kurir.rs/lepotesrbije)

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