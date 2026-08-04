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Muškarac koji je napušten kao novorođenče u Ujedinjenom Kraljevstvu pre više od 65 godina povezao se sa članovima svoje biološke porodice u Holandiji i to zahvaljujući jednoj televizijskoj emisiji.

U decembru 1960. godine, Dejvid Stivenson je pronađen u jednoj stambenoj zgradi u Londonu kada je imao svega nekoliko dana.

Policija je tada apelovala na javnost za informacije, ali se niko nije javio, objasnila je njegova supruga Džuli Stivenson u objavi na Fejsbuku. Kasnije ga je usvojila porodica Stivenson.

Foto: ITV / screenshot

„Odrastajući, znao sam da sam napuštena beba”, rekao je Dejvid za Bi-Bi-Si, koji se nedavno vratio u tu stambenu zgradu radi snimanja ITV-jeve serije "Long Lost Family: Born Without Trace".

„Moji usvojitelji su to podelili sa mnom. Ali tek kada sam dobio svoju decu, počeo sam da razmišljam o tome odakle potičem.”

Godinama Dejvid, koji sada živi u gradu Piterboru, oko 120 kilometara severno od Londona, nije mogao da pronađe nikakve tragove. Međutim, Džuli, bivša lokalna odbornica, uspela je da napravi određeni napredak.

Foto: ITV / screenshot

U njegovim spisima pronašla je ime policajca koji je radio na Dejvidovom slučaju, pa su uspeli da se sretnu pre 17 godina, navodi Bi-Bi-Si. Nakon što se 2015. godine prvi put sastao sa timom koji stoji iza ITV-jeve emisije Dugo izgubljena porodica, Dejvid je konačno saznao identitet svoje biološke majke žene po imenu Petra, koja je rođena u Holandiji 1940. godine i koja je provela neko vreme u Francuskoj pre nego što je radila u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ona je preminula 2010. godine, ali je Dejvid rekao za Bi-Bi-Si da su mu rekli kako je bila „žena puna ljubavi” i dodao da joj ne zamera zbog svog početka života.

„Za devojke u 1950-im i 60-im godinama bilo je teško da budu neudate majke”, rekao je. „Mislim da je uradila najbolje što je mogla.”

Kroz emisiju je uspeo da stupi u kontakt sa majčinom sestrom Merijan i rođacima Bartom, Saskijom i Janom u holandskom gradu Roterdamu. Takođe je saznao da je jednim osmim delom Indonežanin preko prababe.

„Porodica me je tako lepo prihvatila i to su divni ljudi. Bilo je pravo zadovoljstvo upoznati ih”, rekao je za Bi-Bi-Si.

Pojavio se u emisiji "This Morning" u utorak, 4. avgusta, zajedno sa Saskijom, a ona je otkrila da vidi sličnosti između Dejvida i njegove majke. „Kada sam videla [Dejvidovu] sliku, u mojoj glavi nije bilo sumnje da je on Petrin sin”, rekla je.

U međuvremenu, Dejvid je rekao za Bi-Bi-Si da mu je sledeći cilj da istraži očevu stranu. Voditeljka emisije Dugo izgubljena porodica, Davina Makol, objasnila je u emisiji da je njegovo DNK testiranje ukazalo na holandsko i francusko poreklo, ali da bi francuski zakoni o privatnosti verovatno otežali pronalaženje informacija o njegovom ocu.

Što se tiče prihvatanja svojih novootkrivenih holandskih korena, u emisiji je otkriveno da je Dejvid navijao i za Englesku i za Holandiju tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.