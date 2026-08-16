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Priče o neraskidivim vezama među ljudima često prevazilaze i najmaštovitije filmske zaplete, a jedna takva dirljiva povest nedavno je obišla svet. Jedan državljanin Francuske proveo je punih 38 godina tragajući za dadiljom koja ga je negovala u najranijem detinjstvu, želeći da joj izrazi duboku zahvalnost za svu pažnju kojom ga je stasavala.

Zbog očevog posla porodica je živela u Obali Slonovače, gde su angažovali meštanku za čuvanje dečaka. Ona je brzo postala neizostavan deo njegovog života, pružajući mu iskrenu majčinsku negu, ali je preseljenjem porodice nazad u Francusku svaki kontakt s njom prekinut.

Uprkos proteklim decenijama i velikoj daljini, ovaj čovek nikada nije potisnuo sećanje na njenu plemenitost. Doživljavajući je kao svoju drugu majku, zavetovao se da će je kad-tad pronaći. Posle skoro četrdeset godina upornog traganja, uspeo je da joj uđe u trag i sazna da živi u skromnim uslovima u Zapadnoj Africi. Bez oklevanja je krenuo na put kako bi ponovo zagrlio ženu koja ga je podigla, prenosi Historic Vids na platformi X.

Dirljiv susret

Ponovni viđenje proteklo je uz pregršt emocija, suza i neopisive radosti. Međutim, njen nekadašnji štićenik nije se zadržao samo na toplim rečima. Kako bi joj osigurao mirne i zbrinute penzionerske dane, darovao joj je nesvakidašnju pomoć: 10 miliona CFA franaka (oko 16.000 američkih dolara) u gotovom novcu, potpuno novo vozilo, redovnu mesečnu novčanu potporu do kraja života kako više ne bi imala egzistencijalnih briga.

"Želeo sam da uživa u istoj udobnosti i nezi kakvu je ona nekada pružala meni", izjavio je tokom ovog emotivnog susreta.

Ova priča brzo je postala virala na društvenim mrežama, služeći kao snažno podsećanje da iskrena zahvalnost, dobrota i emocije iz detinjstva ne blede bez obzira na godine i geografske udaljenosti.

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