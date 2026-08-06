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Nenadani nestanak majke i ćerke pretvorio je mirnu sredinu u Koloradu u poprište straha, nagađanja i opsežne istrage. Dženifer Blag (34) i njena šestogodišnja ćerka Ebi iščezle su iz porodičnog doma tokom dana, bez ikakvih očiglednih tragova koji bi ukazali na njihov usud. Njen suprug Majkl tvrdio je da je otišao na posao uobičajenim rutinom, ali ga je po povratku dočekala prazna kuća i scene koje su odmah nagovestile tragediju.

Misteriozni nestanak tridesetčetvorogodišnje žene i male devojčice mesecima je držao javnost i komšiluk u potpunoj neizvesnosti. Iako se u prvom momentu verovalo da ih je neko nasilno odveo dok je Majkl bio na radnom mestu, dugotrajna potraga dovela je do preokreta koji je preusmerio pažnju nadležnih organa. Glavni osumnjičeni postao je upravo čovek koji je pred medijima neumorno apelovao za pomoć i tražio odgovore.

Pogledajte u galeriji fotografije porodice:

1/5 Vidi galeriju Misteriozni nestanak Dženifer i Ebi Blag Foto: Printscreen/YouTube/Annie Elise

Sumnjiv zatečeni prizor i prva svedočenja

Kako je sam Majkl ispričao, 13. novembar 2001. godine počeo je sasvim obično, a dom je napustio oko šest sati ujutru dok su supruga i kćerka još spavale. Tokom radnog vremena pozvao je kuću pet puta bez odgovora, pa je zabrinut ranije krenuo kući. Tamo ga je sačekao šokantan prizor - velika mrlja krvi u bračnoj sobi i spremna odeća za školu koju mala Ebi nije stigla da obuče.

Njegovoj porodici nije bilo ni traga. Ekipa hitne pomoći koja je stigla po pozivu zatekla je Majkla u stanju teškog šoka, dok je on kasnije izjavio: "Tresao sam se, drhtao i užasno plakao."

Iako su postojale sumnje u verodostojnost njegove priče, Majkl u početku nije tražio pravnog zastupnika i potpuno je sarađivao sa istražiteljima. Na obraćanju novinarima tri dana nakon nestanka izjavio je: "Nemam nikakvu predstavu šta im se dogodilo. Želim da znam šta im se dogodilo."

Lokalni stanari nudili su različite teorije, a jedna komšinica tvrdila je da je tog jutra čula glasove nekoliko muškaraca u blizini njihove dvorišne ograde, dodajući da je sam Majkl delovao raspoloženo kada je krenuo na posao.

Ugledni veteran i porodični čovek

Majkl Blag je imao impresivnu biografiju – diplomirao je nuklearno inženjerstvo na Tehnološkom institutu Džordžije, nakon čega je deset godina služio u ratnoj mornarici kao pilot helikoptera, učestvujući u operaciji "Pustinjska oluja". Dženifer je upoznao 1988. godine u San Dijegu, a u brak su stupili tri godine kasnije. Majka nestale Dženifer, Merilin Konvej, opisala ga je za medije rečima: "On je veoma saosećajan čovek."

Podjednako posvećen delovao je i prema svojoj kćerki, što je potvrdio i njegov nekadašnji kolega: "Bio je lud za svojom malom devojčicom. Ako bi se nešto dogodilo kod kuće, on bi bio prvi koji bi otišao. Definitivno je bio porodičan čovek."

Mračni obrt na deponiji i konačni epilog

Nakon pola godine potrage, reputacija primernog supruga srušila se u paramparčad. Na lokalnoj deponiji u okrugu Mesa, u otpadu kompanije "Ametek Dikson" gde je Majkl bio zaposlen, pronađeni su posmrtni ostaci Dženifer Blag u stanju raspadanja, zajedno sa njenom noćnom zubnom protezom.

Majkl je odmah lišen slobode i optužen za teško ubistvo, upotrebu oružja, krađu i skrnavljenje tela. Na prvom suđenju 2004. godine proglašen je krivim, ali je ta presuda kasnije oborena jer je utvrđeno da je jedna članica porote prećutala sopstveno iskustvo sa porodičnim nasiljem kako bi bila izabrana u proces.

Na ponovljenom petonedeljnom suđenju 2018. godine porota ga je ponovo spoznala krivim, nakon čega mu je izrečena doživotna zatvorska kazna. Sudbina male Ebi do danas ostaje misterija, a Majkl nikada nije formalno optužen za njen nestanak jer telo devojčice do danas nije pronađeno.

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