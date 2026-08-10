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Bugarski princ Mirko od Panagjurišta zakleo se na večnu ljubav doktorki Marti Embid, koju je upoznao tokom usavršavanja u jednoj madridskoj bolnici. Svadbeno veselje zakazali su za predstojeće leto u glavnom gradu Španije.

Ljubav rođena tokom lekarske specijalizacije

Princ Mirko, prvenac bugarskog princa Kubrata i unuk poslednjeg tamošnjeg vladara Simeona II, rođen je u Madridu. Za razliku od mnogih plemića, odabrao je humani lekarski poziv. Medicinski fakultet završio je na Univerzitetu u Navari, dok je specijalističke studije iz oblasti opšte i digestivne hirurgije obavio u bolnici "Clínico San Carlos".

Pogledajte u galeriji fotografije princa Mirka i doktorke Marte:

1/6 Vidi galeriju Verili se bugarski princ Mirko i doktorka Marta Foto: Printscreen/Instagram/mirkosajonia

Upravo na tom mestu ukrstili su mu se putevi sa Martom Embid, specijalizandkinjom anesteziologije i reanimatologije. Njihova emotivna priča započela je 2023. godine.

Porodični poziv i slavni preci

Ovim izborom mladi princ nastavio je stopama svog oca, princa Kubrata, koji je već decenijama uvažen hirurg na španskoj medicinskoj sceni. Mirko je u više navrata naglašavao da mu je otac glavni životni uzor od kog je naučio prave vrednosti – posvećenost radu, porodici i prijateljstvima.

Budući mladenci odrasli su i školovali se u Madridu, gde se i rodila njihova ljubav. Jedno od prvih zvaničnih zajedničkih pojavljivanja u javnosti imali su u aprilu 2024. godine, kada su prisustvovali venčanju gradonačelnika Madrida Hozea Luisa Martineza-Almeide i Tereze Urkijo. Predstojećeg leta oni će u španskoj prestonici izgovoriti i sudbonosno "da".

Verili se bugarski princ Mirko i doktorka Marta Embid Foto: Printscreen/Instagram/mirkosajonia

Inače, Mirkov deda Simeon II bio je poslednji monarh Bugarske i vladao je sve do ukidanja kraljevine 1946. godine. Nakon višedecenijskog izbeglištva vratio se u domovinu, gde je u periodu od 2001. do 2005. godine obavljao funkciju predsednika vlade. Iako bugarska dinastija više nema formalnu vlast, njeni članovi i dalje neguju bliske odnose sa evropskim plavokrvnim lozama, dok većina njih živi i radi na tlu Španije.

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