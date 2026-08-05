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Leks Banač (29) mesecima je bezuspešno pokušavala da shvati zašto se goji uprkos zdravom načinu života. Nakon iscrpljujuće borbe s umorom i mentalnom maglom, lekari su otkrili iznenađujući uzrok koji joj je promenio život.

Kreatorka sadržaja Leks Banač iz Milvokija osećala se kao da gubi razum kada je u samo šest meseci dobila gotovo 18 kilograma, iako se njena ishrana i rutina vežbanja nisu nimalo promenile. Godinama se borila s neobjašnjivim simptomima, osećajući se zarobljeno u sopstvenom telu koje više nije prepoznavala. "Godinama sam se osećala ludo jer nisam znala šta se događa s mojim telom", podelila je za The Post svoje frustrirajuće iskustvo. "Bila sam potpuno zbunjena; pratila sam isti plan ishrane i odrađivala iste treninge kao i pre, ali kilogrami su se samo gomilali." Njena zbunjenost prerasla je u očaj dok je tražila odgovore, nesvesna da se pravi uzrok njenih problema krije u nečemu što se dešava dok spava.

Leks je oduvek bila posvećena fitnesu i zdravom životu. Tokom 2020. godine uspela je da izgubi devet kilograma, spustivši svoju težinu s 81 na ciljanih 72 kilograma, što je uspešno održavala celu godinu. Međutim, početkom 2021. vaga je počela da pokazuje sve veće brojke, a u roku od pola godine se njena težina povećala za pomenutih 18 kilograma. Zbunjena i bez očitog objašnjenja, 2022. godine je odlučila da prestane da uzima kontracepcijske pilule, misleći da bi hormoni mogli da budu krivac. "U to vreme je bio svojevrsni wellness trend prestati s pilulama, ali meni to nije ništa promenilo", objasnila je. Ovaj neuspeh samo je produbio njen osećaj bespomoćnosti dok je njeno telo nastavilo da radi protiv nje.

Ubrzo nakon toga, njeno stanje se dodatno pogoršalo. Počela je da pati od teške mentalne magle i ekstremnog umora koji ju je primoravao na svakodnevno spavanje. "Morala sam da dremam svaki dan, bila sam jednostavno iscrpljena sve vreme", rekla je. Osim fizičke iscrpljenosti, primetila je i zabrinjavajuće promene u ponašanju. Borila se s kontrolom impulsa, što je slikovito opisala: "Rekla bih si da ću pojesti samo jedan keks, a onda bih pojela celu kutiju." Njena vedra ličnost je nestala, postala je razdražljiva i često se svađala s partnerom. "Jednostavno se više nisam osećala kao ja; nisam više bila vesela i stalno sam bila oštra prema partneru", priznala je.

Osećajući se potpuno slomljeno, Leks je potražila lekarsku pomoć, prvenstveno tražeći uput za psihoterapiju. Lekar je posumnjao na anksioznost i depresiju, ali i na još jednog, često zanemarenog krivca - apneu u snu. Apnea je poremećaj kod kog disanje prestaje i ponovo započinje tokom spavanja, a simptomi uključuju promene raspoloženja, poteškoće sa spavanjem i umor. Ako se ne leči, može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema poput bolesti srca i dijabetesa tipa dva. Problem poremećaja spavanja daleko je od retkosti; procenjuje se da oko 15 odsto stanovnika u industrijalizovanim zemljama pati od nekog oblika, dok čak 60 odsto odraslih barem jednom nedeljno ne spava dobro. Veza između lošeg sna i gojenja naučno je dokazana, jer nedostatak kvalitetnog odmora remeti hormone gladi i sitosti, podstiče upalne procese i smanjuje motivaciju za fizičkom aktivnošću.

Lekar je Leks uputio na studiju spavanja, test koji beleži otkucaje srca, nivo kiseonika i disanje tokom noći. Pre spavanja je na prst pričvrstila senzor, a uređaj je pratio njene vitalne funkcije. Rezultati su bili šokantni. Test je pokazao da se Leks tokom noći probudila čak 68 puta, a disanje joj je prestajalo u proseku svakih osam minuta. Na osnovu toga, dijagnostikovana joj je blaga apnea u snu, stanje za koje nije ni znala da ga ima već tri godine. "Uvek sam hrkala i uvek sam disala na usta", rekla je, prisećajući se simptoma koje je ignorisala. "Osetila sam veliko olakšanje što napokon imam odgovor, ali sam bila iznenađena kad sam čula da je stanje samo 'blago', s obzirom na to koliko je uticalo na mene."

Lekar joj je objasnio da je gojenje vrlo verovatno posledica apnee. Naučna istraživanja potvrđuju ovu vezu, objašnjavajući da poremećen san direktno utiče na metabolizam i hormonalnu ravnotežu. Naime, kod neispavanih osoba raste nivo grelina, hormona koji podstiče glad, dok se smanjuje nivo leptina, hormona koji signalizira sitost. To dovodi do pojačane želje za hranom, naročito onom visokokaloričnom. Jedno istraživanje Univerziteta Columbia pokazalo je da su osobe koje spavaju samo šest sati noću u proseku 27 odsto deblje od onih koje spavaju preporučenih sedam do osam sati. Osim toga, poremećen san utiče na nivo energije, čineći osobu manje sposobnom za fizičku aktivnost, što stvara začarani krug nakupljanja kilograma.

Nakon dijagnoze, u junu 2023, Leks je dobila CPAP uređaj. Reč je o aparatu koji upumpava vazduh kroz masku koja se nosi preko nosa i usta tokom spavanja kako bi se poboljšalo disanje i osigurao stalan dotok kiseonika. Promene su bile neverovatne. Već nakon nekoliko meseci počela je da primećuje pozitivne promene na svom telu. U roku od godinu dana izgubila je impresivnih 27 kilograma, spustivši svoju težinu na 63 kilograma, što je bilo manje nego pre početka njenih problema. Ponovljena studija spavanja u februaru 2024. potvrdila je da se njena apnea u snu povukla. Činilo se da je napokon pobedila u svojoj dugogodišnjoj borbi.

Nažalost, njena pobeda bila je kratkog veka. U aprilu 2024. morala je da vrati CPAP uređaj jer je ostala bez zdravstvenog osiguranja. Već u maju iste godine, simptomi apnee su se vratili. Bez pristupa ključnom uređaju koji joj je regulisao disanje, njeno telo je ponovo počelo da se menja, te je u kratkom roku dobila nazad devet kilograma. Leks se sada suočava s novim izazovom - upravljanjem svojim stanjem bez adekvatne medicinske pomoći. Ipak, ne odustaje i daje sve od sebe da kontroliše simptome prirodnim metodama poput meditacije i joge.

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