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Dnevnik koji je vodila Rubi Frenki, a koji su američke vlasti nedavno objavile, otkriva potresne detalje zlostavljanja koje je sprovodila nad svoje dvoje najmlađe dece. Između ostalog, danima im je uskraćivala hranu, tukla ih i primoravala da satima borave napolju na jakom suncu.

Prema navodima tužilaštva, zlostavljanje je bilo motivisano, kako su naveli, "verskim ekstremizmom", jer je Rubi više puta zapisala da veruje kako su njena deca opsednuta demonima.

Foto: 20/20 / Planet / Profimedia

Objavljen dnevnik nakon izricanja presude

Dnevnik je objavilo Tužilaštvo okruga Vašington zajedno sa brojnim drugim dokazima iz slučaja Rubi Frenki, nakon što je osuđena na kaznu zatvora u trajanju do 30 godina. Istu kaznu dobila je i njena partnerka u vođenju podkasta, Džodi Hildebrant. Obe su priznale krivicu po više tačaka optužnice za teško zlostavljanje dece.

Frenki, majka osmoro dece čiji je jutjub kanal o roditeljstvu nekada imao milione pratilaca, držala je svog dvanaestogodišnjeg sina i devetogodišnju ćerku u, kako su tužioci opisali, uslovima nalik radnom logoru u kući Džodi Hildebrant u Ajvinsu, u saveznoj državi Juta.

Zapisi u dnevniku nastali su između 9. jula i 27. avgusta 2023. godine, svega tri dana pre njenog hapšenja, do kog je došlo nakon što je njen sin uspeo da pobegne iz kuće i potraži pomoć kod komšije. Komšija je odmah pozvao policiju kada je video dečaka, opisujući ga kao "neuhranjenog do iznemoglosti".

Foto: YouTube/COURT TV

Brijala ćerki glavu i danima joj uskraćivala hranu

U dnevniku Rubi piše da je svojoj ćerki, označenoj slovom E u redigovanoj verziji dokumenata, u više navrata obrijala glavu zato što je plakala i vrištala.

Devojčici je u jednom trenutku čak tri dana uskraćivala hranu, tvrdeći da je njeno ponašanje bilo "manipulativno". Trećeg dana bez hrane, devojčica je, prema zapisima svoje majke, počela da peva:

„Moja mama me izgladnjuje i kaže da je to post. Moja mama neće ni prstom da mrdne da mi donese hranu, jer samo leži u krevetu i jede kolače.“

Hranu je uskraćivala i sinu, označenom slovom R. U jednom trenutku zapisala je da mu je rekla:

„Neću hraniti demona.“

Decu je polivala vodom, primoravala ih da satima borave napolju i obavljaju fizičke poslove, poput premeštanja teških kutija.

Iz dnevnika se vidi da je Rubi bila duboko uverena kako su njena deca pod kontrolom đavola i da ih ona zapravo uči pokajanju. U jednom trenutku opisala je kako je sinu gledala pravo u lice i vikala:

„Izlazi odmah! Odlazi!“

Dečak je pokušao da pobegne i pre konačnog bekstva

Pre nego što je uspeo da pobegne u avgustu, dečak je već jednom pokušao da pobegne tokom jula, kada je bio primoran da spava napolju na terasi.

Tada je ostavio poruku sastavljenu od kamenčića namenjenu majci i Džodi Hildebrant:

„Zatvor će vas pozvati kada stignem.“

Rubi ga je pronašla iste večeri.

Rubi Frenki Foto: MOMS OF TRUTH / Planet / Profimedia

Ranije je zapisala da joj je sin rekao kako zaslužuje zatvor, ali je ona to odbacila, tvrdeći da samo želi „vožnju klimatizovanim automobilom do maloletničkog pritvora“.

Planirala ranč kako bi deca još više radila

Rubi je zapisala i da je Džodi Hildebrant više puta putovala u Arizonu u potrazi za zemljištem. Plan joj je bio da proda svoju kuću i kupi veliko imanje.

Frenki je navela da želi da osnuje ranč kako bi deca mogla da obavljaju još više teških fizičkih poslova, što je opisivala kao nešto "dobro".

„Sotona ne može da postoji tamo gde postoji dobro“, zapisala je.

Groblje, razbijeno staklo i udarci čizmama

Među događajima koje je opisala nalazi se i odlazak na groblje američkih starosedelaca, gde je decu naterala da čupaju korov i skupljaju razbijeno staklo, sve dok im jedna žena nije rekla da se nalaze na privatnom posedu i da moraju da odu.

U jednom od zapisa priznala je i da je sina šutnula dok je na nogama nosila čizme, nakon što se, kako je napisala, loše ponašao.

Dečak molio komšiju da ga odvede u policiju

Kada je R konačno uspeo da pobegne i došao do kuće komšije, zamolio je čoveka koji mu je otvorio vrata da ga odvede u policijsku stanicu. Prema video-snimku koji su objavile vlasti, dečak je pritom rekao da je za sve što se dogodilo on kriv.

Kada je policija pretresla kuću Džodi Hildebrant, pronašla je devojčicu E skrivenu u ormaru. Bila je potpuno prestravljena i gotovo četiri sata sedela je na podu, odbijajući da izađe, sve dok je spasioci nisu uspeli da ubede da je bezbedna.