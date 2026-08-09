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Jedna Engleskinja izgledala je kao da je u "devetom mesecu" zbog ciste na jajniku koju je pomešala sa trudnoćom, dok je izrastala do veličine fudbalske lopte u njenom stomaku.

Holi Velam (21) verovala je da je u drugom stanju nakon što je u januaru počela da oseća mučninu i primetila da joj stomak raste. Međutim, kada su svi testovi bili negativni, Holi je upućena na ultrazvuk jer su joj se simptomi konstantno pogoršavali, uključujući jake grčeve, krvarenje i bolove u leđima. Lekari su otkrili da ne nosi bebu, već da na njenom desnom jajniku raste velika cista. Dok je čekala operaciju uklanjanja, Holi je gledala kako joj stomak svakim danom "raste sve više i više".

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Holi Velam:

1/5 Vidi galeriju Holi Velam mislila da je trudna - imala cistu na jajniku Foto: Printscreen/YouTube/Liverpool ECHO

Do maja, kada je podvrgnuta laparoskopskoj operaciji, cista je porasla na 27 centimetara - što je veće od fudbalske lopte, a njen stomak se enormno uvećao zbog nakupljanja tečnosti. Hirurg u bolnici "Musgrove" u Tontonu u Engleskoj uspešno je uklonio cistu, zajedno sa njenim desnim jajnikom i jajovodom, nakon čega se Holi vratila na svoju uobičajenu konfekcijsku veličinu 36 (veličina 8).

"U početku sam mislila da sam trudna. Svi simptomi su ukazivali na to jer mi je stomak svakog dana postajao sve veći - poput trudničkog stomačića. Ne mogu da verujem koliki mi je stomak postao, izgledala sam kao da sam u devetom mesecu," rekla je Holi, inače zdravstvena radnica iz Somerseta pa dodala: "Nisam mogla da stanem ni u jedne farmerke, a čak su mi i helanke bile previše tesne i bolne za stomak. Bilo mi je tako neprijatno, ali sam presrećna što su uočili cistu i uspeli da je uklone."

Prvi simptomi i sumnja na trudnoću

U januaru, Holi je počela da oseća simptome kao što su umor, mučnina i grčevi u stomaku. Takođe je jedva stajala u svoju odeću i osećala se izuzetno naduto.

Holi Velam mislila da je trudna - imala cistu na jajniku Foto: Printscreen/YouTube/Liverpool ECHO

"Mislila sam da je to od preterivanja sa hranom tokom Božića, ali kada su se nadutost i bol pogoršali, pomislila sam da sam možda trudna. Uradila sam nekoliko testova za trudnoću, ali svi su bili negativni. Bilo je prilično strašno i nisam imala pojma šta bi to moglo da bude, niti da li ću sada morati uvek ovako da izgledam," rekla je.

U februaru je počela da oseća neredovna krvarenja tokom celog meseca. Zbog toga je zakazala pregled kod lekara opšte prakse kako bi saznala šta uzrokuje ove probleme. Holi je navela da je lekar napipao "kvržicu" u njenom stomaku i uputio je na ultrazvučni pregled.

"Ponudili su mi pregled za pet nedelja, ali nisam mogla toliko da čekam. Stomak mi je bio sve veći iz dana u dan i trpela sam ogromne bolove," iskrena je Holi.

Dijagnoza i zakazivanje operacije

Nedelju dana kasnije, u martu, Holi je uspela da ode na pregled koji je otkrio da na njenom desnom jajniku raste velika cista. Do tog trenutka, kako kaže, stomak joj je bio "tvrd na dodir" i nastavio je da se naduvava zbog sakupljanja tečnosti.

"Na prvom ultrazvuku bila je oko 18 centimetara. Pročitala sam da je sve preko 10 centimetara veliko za cistu na jajniku i prilično retko, ali su mi rekli da je benigna, da nije kancerogena i da nema razloga za brigu. Nisam mogla da verujem koliko sam narasla - izgledala sam kao da samo što se nisam porodila, imala sam toliki 'stomak'. Trpela sam velike bolove jer je to bilo mnogo dodatne težine za nošenje," ispričala je Holi kojoj je operacija bila zakazana za maj u bolnici "Musgrove", gde su lekari izveli laparoskopski zahvat kako bi uklonili cistu. Do trenutka uklanjanja, cista je prešla veličinu od 27 centimetara - što je otprilike veličina fudbalske lopte.

"Morali su da mi uklone i jajnik jer je cista izrasla unutar njega. To ne bi trebalo da utiče na moju plodnost - i dalje možete imati decu sa jednim jajnikom, samo što će možda biti potrebno malo više vremena," rekla je Holi i istakla da je imala "veliku podršku porodice i dečka Ajzaka (20)", i iako joj je stomak i dalje osetljiv i blago nadut, "znatno se smanjio".

"Želim da podelim svoju priču kako bih pomogla drugima da prepoznaju znake i simptome. Bilo je prilično strašno u to vreme, ali se sada dobro oporavljam," zaključila je Holi.

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