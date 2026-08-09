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Kardiovaskularni hirurg dr Džeremi London, kog na TikToku prati gotovo 800.000 ljudi, uputio je važnu poruku o "tihom ubici" koji ugrožava zdravlje.

Dr Džeremi London, ugledni kardiohirurg, redovno koristi TikTok kako bi sa svojih gotovo 790.000 pratilaca podelio zdravstvene savete i smernice. Njegove objave obuhvataju širok spektar tema, od preporuka o ishrani i ciklusima spavanja do upozorenja o toksinima najopasnijim za ljudsko telo. Ovaj kardiovaskularni specijalista s vremenom je postao i medijska ličnost, poznat prvenstveno po deljenju saveta za preventivno očuvanje zdravlja srca, a njegovi videi redovito prikupljaju desetine hiljada pregleda.

Ipak, u jednom od nedavnih videa podelio je ono što smatra jednom od najopasnijih stvari za ljudsko zdravlje, a njegovo objašnjenje ima savršenog smisla. Upozorio je da je bezbrižnost, odnosno ušuškanost u postojeće stanje, zapravo "tihi ubica", te je opisao takvo stanje kao "zastrašujuće". Ono navodi ljude da propuste važne zdravstvene probleme i simptome jer ih ne proveravaju na vreme ili ne odlaze na dogovorene lekarske preglede. "Jedna od najopasnijih stvari za vaše zdravlje je bezbrižnost. To zaista može da bude tihi ubica, a zastrašujuće je koliko to stanje može da bude prijatno", objasnio je u videu.

Lekar pojašnjava kako se takav stav najčešće izražava kao problem koji je tiho postao normalan. "To je lek koji uzimate već dugo vremena, a niste se zapitali da li je još uvek pravi za vas. To je laboratorijski nalaz koji je bio abnormalan, a trebalo je da ga ponovo proverite, ali nikada niste. To je simptom koji ste tiho prihvatili i koji sada postaje norma u vašem životu", ističe dr London. Upozorava da dosledna rutina koja vas gura napred i kolotečina koja vas koči iznutra mogu da izgledaju gotovo identično, zbog čega je teško prepoznati opasnost.

Prema dr Londonu, bezbrižnost utiče na zdravlje ljudi i na druge načine, uključujući negativan uticaj na izglede za karijeru i lične odnose. Ohrabrio je ljude da se ne boje promena, tvrdeći da je ostanak na istom nešto čega bi zapravo trebalo više da se bojimo. Definisano kao stanje samozadovoljstva praćeno nesvesnošću o opasnostima i nedostatkom želje za delovanjem, takvo stanje sprečava ljude da preuzmu kontrolu. "Morate iskreno da se zapitate: šta treba da se promeni? To važi za vaše zdravlje, posao, odnose, za život generalno. Shvatite da te promene ne moraju da budu neki masivni preokreti. Mogu biti male, postupne promene. Jer temeljna sila ovde, mnogo puta, jeste da se svi bojimo promene. Ali ono čega bi zaista trebalo da se bojimo jeste ostati isti", zaključio je, prenosi Večernji.hr.

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