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Ime turskog fotografa Onura Albajraka našlo se u svim lokalnim i svetskim medijima nakon odvažnog poteza koji je izazvao ogromne reakcije javnosti. Rutinsko snimanje venčanja pretvorilo se u fizički obračun sa mladoženjom i završilo polomljenim nosem napadača.

Slavlje organizovano u Parku prirode Turgut Ozal, u turskoj pokrajini Malatiji, prekinuto je neočekivanim incidentom. Fotograf, angažovan da zabeleži venčane trenutke, stigao je na ugovoreni teren i ubrzo primetio da u celoj situaciji nešto duboko ne valja.

Sve je počelo kada je mladoženja dve nedelje ranije ugovorio usluge u Onurovom studiju. Međutim, kada se na sam dan venčanja fotograf prvi put sreo sa mladom, obuzela ga je sumnja. Devokja u venčanici bila je izuzetno uplašena i vizuelno je delovala kao devojčica. Onur je odlučio da direktno od mladoženje zatraži informaciju o njenim godinama, a odgovor koji je usledio šokirao ga je - nevesta je imala svega 15 godina.

"Ona je dete. Osetio sam njen strah, drhtala je" ispričao je kasnije Onur.

Odbijanje posla i fizički sukob

Zazirući od učestvovanja u nelegalnom činu, fotograf je odbio da nastavi snimanje i izrazio želju da prekine venčanje. Mladoženji je otvoreno poručio: "Ne mogu da fotografišem dete koje se udaje!" Mladoženja je reagovao burno, insistirajući da fotograf ispuni ugovorene obaveze. Kada je Onur krenuo da napusti mesto događaja, mladoženja ga je fizički presreo i napao. U samoodbrani koja je usledila, Onur je uzvratio udarac i mladoženji slomio nos.

Nakon incidenta, fotograf se oglasio na Fejsbuku i detaljno opisao događaj. Njegov postupak izazvao je talas podrške širom Turske, a građani su ga proglasili simbolom borbe protiv dečjih brakova.

"Ljudi me zovu iz svih delova Turske i zahvaljuju mi. Primio sam hiljade poruka na mobilni telefon. Neki su mi poslali i cveće. Jedna 65-godišnja žena napisala mi je: "Želim da vas zagrlim." Presrećan sam što sam uspeo da podignem svest o ovom problemu," poručio je fotograf, koji je odbio da zažmuri pred kršenjem zakona i ljudskih prava.

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