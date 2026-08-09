Slušaj vest

Ime turskog fotografa Onura Albajraka našlo se u svim lokalnim i svetskim medijima nakon odvažnog poteza koji je izazvao ogromne reakcije javnosti. Rutinsko snimanje venčanja pretvorilo se u fizički obračun sa mladoženjom i završilo polomljenim nosem napadača.

Slavlje organizovano u Parku prirode Turgut Ozal, u turskoj pokrajini Malatiji, prekinuto je neočekivanim incidentom. Fotograf, angažovan da zabeleži venčane trenutke, stigao je na ugovoreni teren i ubrzo primetio da u celoj situaciji nešto duboko ne valja.

Sve je počelo kada je mladoženja dve nedelje ranije ugovorio usluge u Onurovom studiju. Međutim, kada se na sam dan venčanja fotograf prvi put sreo sa mladom, obuzela ga je sumnja. Devokja u venčanici bila je izuzetno uplašena i vizuelno je delovala kao devojčica. Onur je odlučio da direktno od mladoženje zatraži informaciju o njenim godinama, a odgovor koji je usledio šokirao ga je - nevesta je imala svega 15 godina.

"Ona je dete. Osetio sam njen strah, drhtala je" ispričao je kasnije Onur.

Odbijanje posla i fizički sukob

Zazirući od učestvovanja u nelegalnom činu, fotograf je odbio da nastavi snimanje i izrazio želju da prekine venčanje. Mladoženji je otvoreno poručio: "Ne mogu da fotografišem dete koje se udaje!" Mladoženja je reagovao burno, insistirajući da fotograf ispuni ugovorene obaveze. Kada je Onur krenuo da napusti mesto događaja, mladoženja ga je fizički presreo i napao. U samoodbrani koja je usledila, Onur je uzvratio udarac i mladoženji slomio nos.

Nakon incidenta, fotograf se oglasio na Fejsbuku i detaljno opisao događaj. Njegov postupak izazvao je talas podrške širom Turske, a građani su ga proglasili simbolom borbe protiv dečjih brakova.

"Ljudi me zovu iz svih delova Turske i zahvaljuju mi. Primio sam hiljade poruka na mobilni telefon. Neki su mi poslali i cveće. Jedna 65-godišnja žena napisala mi je: "Želim da vas zagrlim." Presrećan sam što sam uspeo da podignem svest o ovom problemu," poručio je fotograf, koji je odbio da zažmuri pred kršenjem zakona i ljudskih prava.

Ne propustiteŽivotGrupno su je silovali, a onda se priključila bandi i osvetila se: Udali je za starijeg sa 11 godina, a onda je krenuo njen pakao
Fulan Devi - ušla u bandu da bi se osvetila za grupno silovanje
Život"Tukao me je u 7. mesecu trudnoće i pokušao da baci u bunar" Jasmina je u ugovoreni brak stupila sa 14 godina "Otac odlučuje o svemu"
Romkinja
Žena"Nevina sam ušla u ugovoren brak, prve bračne noći bilo je tu 7 osoba...": Godinama je trpela, ali bilo je sve gore "Ne želim da se sećam toga.."
Screenshot 2025-02-18 155030.png
Žena"Imala sam 14, a on blizu 40" Jeziva ispovest devojke koju su sa 14 godina naterali na ugovoreni brak
Zahra iZejna na televiziji „LBC Europe“ govoreo ugovorenim brakovima (1).PNG

Pogledajte video: Ljubica Tajević o ženskoj nezavisnosti u braku

00:43
Ljubica Tajević o ženskoj nezavisnosti u braku Izvor: Lepa i Srećna