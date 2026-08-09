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Majk Mekinzi iz Čatanoge u američkoj državi Tenesi tvrdi da je tokom teške zdravstvene krize doživeo viziju koja mu je zauvek promenila pogled na svet.

U trenucima kada mu je život visio o koncu, kako sam navodi, sreo je Isusa koji ga je odveo na mesto koje opisuje kao raj. Sve je počelo tokom svadbenog veselja njegovog sina. Majk se odjednom osetio loše, ali je mislio da je u pitanju prolazna prehlada i odlučio da potisne simptome kako ne bi pokvario slavlje. Međutim, zdravstveno stanje mu se brzo pogoršalo, dobio je visoku temperaturu i nesanicu, pa je na kraju hitno prebačen u bolnicu.

Pogledajte u galeriji fotografije Majka Mekinzija:

1/5 Vidi galeriju Majk Mekinzi, doživeo kliničku smrt i video Isusa Hrista Foto: Printscreen/Instagram/mmckinsey22

Lekari su posumnjali na akutnu upalu slepog creva i poslali ga u operacionu salu, gde se, prema njegovim rečima, odigrao nesvakidašnji događaj i pre nego što je zahvat počeo. Majk tvrdi da je u jednom trenutku pogledao ka vratima i video Isusa kako ulazi.

Gostujući u podkastu Round Trip Death, objasnio je da se ovaj susret odigrao dok je bio klinički mrtav čitavih 45 minuta. Opisao je pojavu kao muškarca u beloj odeći i sa tamnijim tenom od onog kako ga je zamišljao u detinjstvu.

"Imao je kratku tamnosmeđu bradu i tamnu talasastu kosu. Oči su mu bile tamno zelenkasto-plave. Iako je izgledao drugačije, odmah sam znao da je to Isus. Kada mi je prišao, pružio je ruku i rekao: 'Želim da odgovorim na tvoju molitvu'. Bio sam zbunjen i pomislio sam da sam možda umro, ali sam prihvatio njegovu ruku", izjavio je Mekinzi.

Video je zagrobni svet

Nakon što ga je uhvatio za ruku, figura ga je povela na mesto za koje veruje da predstavlja nebo.

Govoreći o izgledu te dimenzije, Majk je naveo da se našao na brežuljku prekrivenom travom, okružen izuzetno jakom belom svetlošću, dok je u isto vreme jasno video sopstvena bosa stopala.

"Stajao sam na predivnoj, bujnoj zelenoj travi. Moja čula bila su toliko pojačana da sam mogao da osetim svaku travku koja me dodiruje", objasnio je.

Ubrzo se ta snažna bela svetlost povukla i otkrila novi pejzaž. Majk navodi da je pred njim izronilo brdo prekriveno cvećem nežnih, pastelno obojenih tonova koje se njihalo kao na vetru, iako strujanja vazduha nije bilo.

"Ispod cveća nalazio se ogroman grad, ali bela zavesa koja je bila ispred mene sada se spustila preko grada, gotovo kao magla. Tako sam mogao da vidim samo krovove koji su virili kroz maglu", rekao je.

U samom središtu te metropole nalazila se impresivna zlatna kupola okružena manjim kupolama i brojnim tornjevima bele boje.

Majk Mekinzi, doživeo kliničku smrt i video Isusa Hrista Foto: Printscreen/Instagram/mmckinsey22

"Mislio sam da su to crkveni tornjevi, ali na vrhovima nisu imali krstove, što mi je bilo neobično", dodao je.

Na suprotnoj strani grada uočio je izuzetno visoku planinu prekrivenu bujnim, pravilno raspoređenim drvećem, dok je nebo iznad sijalo nijansama jarko crvene, narandžaste, ljubičaste i plave boje.

"Izgledalo je kao prelep zalazak sunca, ali nije bilo sunca", opisao je Majk, pominjući i udaljenu kružnu formu koja je podsećala na džinovski biser.

Kroz atmosferu su presecala svetlosna snopovi, a jedan od njih ga je pogodio direktno u glavu, izazvavši u njemu talas topline i duboke ljubavi. Ta svetla su se potom raspršila poput vatrometa, a prizor ga je toliko preplavio da je pao na kolena. U trenutku kada je dodirnuo tlo, probudio se u šok-sobi.

Drugi susret u bolničkoj sobi

Sledećeg dana Majk tvrdi da je doživeo još jedno slično iskustvo.

"Probudio sam se i jedva disao. Pozvao sam medicinsku sestru, a ona mi je rekla da dobijam upalu pluća. Još sestrala je ušlo, priključile su me na kiseonik i stavile ledene obloge jer mi je temperatura bila visoka", prisetio se.

U tom momentu ponovo je osetio prisustvo koje je opisao kao sveto i pomislio da je došao trenutak za konačni odlazak. Tvrdi da je figura sela na ivicu njegovog kreveta i razgovarala sa njim puna tri sata, dok prisutna medicinska sestra nije primećivala nikakav dijalog.

Majk Mekinzi, doživeo kliničku smrt i video Isusa Hrista Foto: Printscreen/Instagram/mmckinsey22

"Rekao mi je: 'Morao sam da te oborim na leđa i udaljim od svih ometanja kako bi mogao da me čuješ'. Rekao mi je da ću se potpuno oporaviti i da me poziva da učinim više za njegovo carstvo", zaključio je Mekinzi.

Iako mnogi u ovakvim pričama vide potvrdu života posle smrti, naučna zajednica ostaje suzdržana i naglašava da za takve tvrdnje nema materijalnih dokaza. Mnogi stručnjaci objašnjavaju da prilikom otkazivanja vitalnih funkcija mozak reaguje naglim skokom neurološke aktivnosti. Taj intenzivni talas može uzrokovati izuzetno živopisne vizuelne i emotivne doživljaje slične halucinacijama, što pruža racionalno objašnjenje za fenomene bliske smrti.

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