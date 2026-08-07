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Nesvakidašnja sudbina Mišel Marije Njutn deluje poput neverovatnog filmskog zapleta, ali predstavlja potpunu istinu. Devojčica kojoj se izgubio svaki trag početkom osamdesetih godina prošlog veka nađena je živa i zdrava tek nakon 42 godine. Najveće iznenađenje leži u činjenici da ona decenijama uopšte nije imala predstavu da je žrtva otmice i da se nalazi na listi nestalih.

Danas 45-godišnja Mišel provela je čitav život noseći drugi identitet, ne sluteći da se njeno ime nalazi u zvaničnim bazama podataka za pretragu nestale dece. Neoboriivi dokazi i istina sačekali su je onog trenutka kada joj se policija pojavila na kućnom pragu i otkrila joj njen pravi poreklo.

Mišel Marija Njutn - oteta iz dvorišta kad je imala 3 godine Foto: Printscreen/Youtube/WFTV Channel 9

Otmica i višedecenijska potraga

Čitava drama započela je 1983. godine, kada je njena majka Debra Njutn bez ikakvog obaveštenja i pristanka oca odvela trogodišnju devojčicu i otišla u nepoznatom pravcu.Otac Džozef Njutn ostao je potpuno sam, bez ikakvog traga ili vesti o svom detetu. Policija je pokrenula široku istragu, ali pošto godinama nije bilo nikakvih novih informacija, slučaj je početkom dvadesetog veka privremeno obustavljen.

Preokret se dogodio kada je predmet ponovo otvoren 2016. godine. Presudni trenutak usledio je krajem 2024. godine, kada su istražitelji ušli u trag ženi koja je koristila lažna dokumenta na Floridi. Ispostavilo se da je reč o beguncu Debri Njutn, pa je ubrzo usledilo njeno hapšenje.

Suočavanje sa istinom i emotivni susret

Nakon toga, nadležni organi ubrzo su locirali i Mišel. Saznanje o sopstvenoj prošlosti palo joj je izuzetno teško. Otkrila je da je kao mala oteta i da je čitavo detinjstvo i mladost provela u laži.

Mišel Marija Njutn sa ocem nakon 42 godine Foto: Printscreen/Youtube/WFTV Channel 9

Kasnije je otkrila da joj je bilo potrebno dosta vremena da prihvati teške činjenice, ali je izrazila čvrstu želju da stupi u kontakt sa biološkim ocem. Za Džozefa je taj momenat predstavljao krunu višedecenijske nade, a ponovni susret sa ćerkom okarakterisao je kao najlepši trenutak u svom životu.

Nepoznati motivi

Razlog zbog kog Mišel nikada ranije nije posumnjala u svoj identitet leži u tome što je imala svega tri godine u trenutku odvedenja, pa nije mogla shvatiti šta se dešava. Majka ju je preselila u drugu saveznu državu, usvojila lažno ime i potpuno prekinula sve spone sa ranijim životom.

Tačni razlozi zbog kojih je Debra odlučila na tako radikalan potez i bekstvo sa detetom nikada nisu izašli u javnost. Porodica je insistirala da ti podaci ostanu van domašaja medija, pa su njeni pravi motivi do danas obavijeni velom tajne. Ipak, kraj ove nesvakidašnje priče donosi olakšanje - posle više od četiri decenije, slučaj nestale devojčice dobio je srećan epilog kakav se retko sreće.

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