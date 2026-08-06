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Istraživanja sa sunčane Sardinije, jedne od poznatih plavih zona dugovečnosti, otkrila su zanimljiv obrazac: stariji stanovnici koji dožive duboku starost provode oko 11 sati nedeljno u aktivnostima koje podstiču um i održavaju interesovanja.

Šta nam mogu reći stogodišnjaci sa Sardinije?

Sardinija je jedna od takozvanih plavih zona (blue zones), odnosno područja sa izuzetno visokim brojem ljudi koji dožive stotu godinu, a pritom zadržavaju dobro fizičko i mentalno zdravlje. Istraživači sa Univerziteta u Kaljariju želeli su da otkriju šta zapravo izdvaja dugovečne stanovnike ovog italijanskog ostrva. Kako bi dobili što pouzdanije rezultate, uporedili su grupu starijih osoba sa Sardinije sa njihovim vršnjacima koji žive u susednim oblastima.

Najdugovečniji ljudi žive na Sardiniji Foto: Frank Rothe / Alamy / Profimedia

Odakle ovakav metodološki pristup?

Obe grupe živele su u sličnim ekonomskim i klimatskim uslovima i imale uporediv pristup zdravstvenoj zaštiti. Cilj analize bio je da se posebna pažnja obrati na psihološke i životne navike koje mogu biti odgovorne za očuvanje dobre kondicije u poznim godinama.

Pravilo od 11 sati nedeljno

Glavni zaključak istraživanja, u kojem je učestvovalo 125 osoba starosti od 71 do 101 godine, bila je velika razlika u načinu na koji provode slobodno vreme. Stanovnici zone dugovečnosti posvećivali su oko 11,3 sati nedeljno hobijima i aktivnostima koje angažuju um. Nasuprot tome, seniori iz kontrolne grupe provodili su uz svoje hobije svega 6,8 sati nedeljno.

Ljudi sa Sardinije Foto: Y.Levy / Alamy / Profimedia

Nije reč o komplikovanim aktivnostima koje zahtevaju velika finansijska ulaganja. Ispitane osobe bavile su se jednostavnim, ali mentalno podsticajnim stvarima. Najpopularnije su bile baštovanstvo, čitanje, rešavanje zagonetki i ručni radovi. Hobi kojem se posveti oko sat i po dnevno može delovati kao prirodna zaštita nervnog sistema od starenja, jer podstiče rad mozga i pomaže u smanjenju nivoa upalnih procesa povezanih sa stresom.

Foto: Yadid Levy / Alamy / Profimedia

Osobine ličnosti koje doprinose dugovečnosti

Ispostavilo se da intelektualna aktivnost i posvećenost ličnim interesovanjima idu zajedno sa određenim odnosom prema životu. Istraživanje je pokazalo da se stogodišnjaci sa Sardinije odlikuju velikom otvorenošću prema novim iskustvima. Uprkos poznim godinama, zadržavaju radoznalost, interesovanje za svet oko sebe i spremnost da prihvate nove izazove, prilagođene svojim mogućnostima i fizičkom stanju.

Većinu njih odlikuju i visoka prijatnost, ljubaznost i razvijena sposobnost suočavanja sa stresom. Umesto da se stalno vraćaju na teškoće iz prošlosti, oni se usmeravaju na očuvanje unutrašnjeg mira i izgradnju kvalitetnih društvenih odnosa.

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