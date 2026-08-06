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Elizabeta Ždralo živi bajkovitim životom u SAD, tamo je zasnovala porodicu, stekla prijatelje i ostvarila karijeru. Međtuim, njeni koreni vuku mnogo dalje, sa Kosova i Metohije. Naime, davne 1993. godine pronađena je kao beba u podrumu zgrade u Gnjilanu. U bolnici je dobila prezime Subotić, a posle tri meseca odvedena je u Dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj u Beogradu.

Elizabeta Ždralo Foto: printscreen/instagram/elizabeth.zdralo

Usvojili su je Srbi iz Amerike

– Ne znam da li mi je žena koja me je rodila dala neko ime, jer je nikada nisam upoznala. Moji roditelji, koji su me usvojili kada sam imala nešto više od devet meseci, dali su mi ime Elizabeta. Dolaskom u Ameriku postala sam deo porodice koja mi je pružila sve – ispričala je Elizabeta svojevremeno za Serbian Times.

Usvojili su je Radmila i Rade Kasić, bračni par srpskog porekla koji je živeo u Čikagu. Rade je bio fudbaler poreklom iz Dalmacije, dok je Radmila iz Leskovca. Nakon dugog procesa usvajanja, dozvolu su dobili upravo na dan kada je Elizabeta rođena.

– Moja majka je tada razgovarala sa princezom Elizabetom Karađorđević, koja im je pomogla tokom procesa usvajanja. Po njoj sam dobila ime – objasnila je.

Godine 1994. porodica se preselila u San Dijego, gde ih je na aerodromu dočekalo čak 150 ljudi, među kojima su bili pripadnici srpske zajednice i predstavnici lokalnih medija.

– Svi su znali moju priču i želeli su da me upoznaju. Moji roditelji bili su veoma poštovani u srpskoj zajednici i mnogi su želeli da podele taj poseban trenutak sa nama – prisetila se.

Želi da sazna ko su joj biološki roditelji

Iako je odrasla okružena ljubavlju, Elizabeta nikada nije prestala da razmišlja o svojim biološkim roditeljima. Prvi pokušaj da pronađe informacije o svom poreklu imala je 2016. godine preko Fejsbuk grupa, ali bez uspeha. Ipak, potraga joj je donela jedno dragoceno prijateljstvo.

– Upoznala sam Milicu Mršulju, koja je takođe kao beba ostavljena u Gnjilanu. Postale smo prijateljice, a prvi put smo se srele u Beogradu, gde me je dočekala na aerodromu – ispričala je.

"Ponosna sam što sam kosovska devojka"

Iako nikada nije posetila Gnjilane, Elizabeta kaže da oseća snažnu povezanost sa mestom svog rođenja.

– U kontaktu sam sa medicinskom sestrom koja me je negovala u bolnici i volela bih da je upoznam. Ponosna sam na svoje poreklo i svima govorim da sam "kosovska devojka" – kaže ona.

Elizabeta i njen suprug Nemanja dobili su sina Matea.

Želi da usvoji dete iz Zvečanske

Zahvalna na ljubavi koju je dobila kao dete, odlučila je da pomogne mališanima koji prolaze kroz sličnu sudbinu.

– Dva puta sam nosila humanitarnu pomoć deci u Zvečanskoj, 2016. i 2019. godine, zahvaljujući novcu koji smo prikupili u našoj crkvi u San Dijegu. Nemanja i ja planiramo da usvojimo bebu iz Zvečanske, jer želim da vratim ono što je meni nekada pruženo – rekla je.

Pored humanitarnog rada, Elizabeta je posvećena očuvanju srpske kulture u Americi.

Šesnaest godina igrala je folklor, a danas vodi najmlađu folklornu grupu pri svojoj crkvi, gde decu uči tradicionalnim srpskim igrama.

– Folklor mi je doneo mnogo lepih stvari. Tamo sam upoznala i svog supruga – kaže.

Profesionalno radi kao medicinska sestra i planira da nastavi školovanje kako bi stekla zvanje više medicinske sestre.

Istovremeno je izgradila uspešnu karijeru na društvenim mrežama.

– Volim posao pred kamerama i odlično mi ide uloga influenserke. Sarađujem sa hotelima, restoranima i modnim brendovima, ali medicina će zauvek ostati moja najveća ljubav – zaključila je.

Od bebe ostavljene u podrumu do žene koja danas pomaže drugima, Elizabeta Ždralo svojom životnom pričom pokazuje da ni najteži početak ne mora da odredi nečiju budućnost. Uprkos svemu što je prošla, nije zaboravila svoje korene i želi da drugoj deci pruži istu šansu koju je nekada dobila.