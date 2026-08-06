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Devojčica Marija Čeliševa iz ruskog grada Laiševa ostala je bez gotovo cele porodice nakon tragedije koja se dogodila u septembru 2013. godine.Slučaj je privukao pažnju na društvenim mrežama zbog tvrdnji da su članovi porodice stradali nakon ulaska u podrum u kojem je bio uskladišten truli krompir.

Foto: Printscreen YouTube

Prema dostupnim izveštajima, Marijin otac Mihail (42), profesor prava, sišao je u podrum kako bi doneo krompir za ručak, ali se nije vratio. Kada je njegova supruga Anastasija krenula da proveri šta se dogodilo, i ona se srušila. Ubrzo su u podrum ušli i njihov osamnaestogodišnji sin Georgi, kao i baka Iraida (68), ali ni oni nisu izašli živi.

Šta se dogodilo u podrumu?

Prema navodima koji su godinama kružili u medijima, u podrumu se nalazio veći džak trulog krompira. Važno je napomenuti da nije tačno da se glikokaloidi iz krompira pretvaraju u „smrtonosni gas“. Međutim, kada velika količina krompira truli u zatvorenom i slabo provetrenom prostoru, mogu da se nagomilaju opasni gasovi poput ugljen-dioksida, dok se istovremeno smanjuje koncentracija kiseonika. Takva atmosfera može vrlo brzo dovesti do gušenja i gubitka svesti.

Upravo zbog toga smatra se da su članovi porodice izgubili svest čim su ušli u podrum, a potom i preminuli.

Kako je Marija preživela?

Marija je ostala jedina preživela iz najuže porodice jer nije ulazila u podrum u trenutku nesreće. U pojedinim medijskim izveštajima navodi se da su vrata prostora u kojem je bio uskladišten krompir ostala otvorena, što je omogućilo da se deo gasova rasprši, ali ove tvrdnje nisu zvanično potvrđene.

Tragedija koja i danas služi kao upozorenje

Iako se nesreća dogodila još 2013. godine, priča se i danas često deli na društvenim mrežama kao upozorenje na opasnosti boravka u zatvorenim i neprovetrenim podrumima u kojima se skladišti ili raspada organski materijal.