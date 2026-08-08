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Devojka iz Velike Britanije, 27-godišnja Mili, preživela je pravu agoniju tokom boravka u medicinski izazvanoj komi, a to iskustvo ostavilo je neizbrisiv trag u njenom životu. Stanje u koje je uvedena kako bi joj se organizam oporavio pretvorilo se u trodnevnu noćnu moru - bila je u potpunosti svesna svega oko sebe, ali bez mogućnosti da pusti glas ili pomeri ijedan mišić.

Zdravstveni problemi započeli su u avgustu 2022. godine, kada je hitno primljena u bolnicu usled teške obostrane upale pluća. Njena situacija se naglo pogoršala, došlo je do kolapsa oba plućna krila i ubrzo do otkazivanja disanja.

"Bila sam u sličnim situacijama mnogo puta i uvek sam duboko u sebi znala da ću preživeti, ali ovog puta znala sam da neću izdržati," ispričala je Mili, prisećajući se trenutaka kada je osetila kako joj se telo postepeno gasi.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/5 Vidi galeriju Devojka bila u indukovanoj komi i svega je bila svesna Foto: Printscreen/TikTok/millietea

Lekarska ekipa reagovala je brzo i uvela je u veštačku komu radi spasavanja života. Međutim, dok su lekovi za opuštanje mišića i paralizu delovali, anestetici namenjeni uspavljivanju nisu dali nikakav efekat.

"Partner i majka zamoljeni su da napuste prostoriju dok su me intubirali, pa sam ostala sama sa šest lekara, medicinskih sestara i specijalista," priseća se ona trenutka kada je ostala sama sa medicinskim timom.

Iako joj je usled oticanja lica i vrata vid bio izuzetno zamućen, ostala čula su joj radila besprekorno. Posebno strašan momenat odigrao se kada je lekar pokušao da je smiri, ne znajući da ga pacijentkinja čuje.

"Doktor se nagnuo nada mnom, dodirnuo me po ramenu i rekao da se opustim jer će mi pomoći da zaspim. Čekala sam da osetim pospanost, ali to se nije dogodilo," svedoči ova hrabra devojka.

Zapamtila sve detalje

Kako bi sačuvala razum i izbegla napad panike zarobljena u sopstvenom telu, Mili je u glavi preslišavala likove i rodoslove iz serije "Igra prestola". Ipak, najviše ju je plašila pomisao da joj po buđenju niko neće verovati da je sve vreme bila budna. Zbog toga je donela odluku da zapamti što više pojedinosti iz bolničkog okruženja kako bi kasnije imala dokaze za svoju tvrdnju.

"Pamtila sam razgovore, imena medicinskih sestara i pacijenata koji su dolazili, broj hitnih intervencija koje su se oglašavale, stanja pacijenata, izveštaje koje su sestre čitale i sve što su ljudi govorili kada bi dolazili da me vide," navela je Mili, dodajući da je tokom ta tri dana trpela i fizičke bolove pri određenim zahvatima, uprkos lokalnoj anesteziji.

Posledice traume

Nakon fizičkog oporavka i naknadne složene operacije kojom joj je odstranjen deo levog plućnog krila, psihičke posledice su ostale izuzetno teške. Po izlasku iz kome borila se sa zastrašujućim snovima, paralizom sna i konstantnim strahom od ponovnog zapadanja u takvo stanje. Danas Mili otvoreno govori o svom iskustvu. Svoju priču deli putem TikToka kako bi pružila podršku drugima koji se suočavaju sa teškim dijagnozama i bolničkim lečenjem.

"Prošla sam kroz zaista užasne stvari i imala traumatična iskustva koja me i dalje podsećaju na to koliko sam jaka što sam nastavila dalje. Dugo sam ćutala jer nisam želela da drugima bude neprijatno, ali odlučila sam da to više neću da radim," rekla je ona u obraćanju na društvenim mrežama.

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