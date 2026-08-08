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Patricija Ređani, bivša supruga Mauricija Gučija, koja je pravosnažno osuđena kao nalogodavac ubistva poznatog italijanskog modnog preduzetnika, hospitalizovana je na odeljenju intenzivne nege bolnice „Infermi“ u Riminiju nakon što joj je pozlilo tokom odmora u Ričoneu.

Vest su objavili italijanski mediji QN i „Resto del Carlino di Rimini“.

Pozlilo joj na terasi hotela

Sedamdesetsedmogodišnja Ređani stigla je na italijansku rivijeru krajem jula, gde je planirala da provede oko dve nedelje u jednom hotelu. Na odmoru joj je društvo pravila asistentkinja.

Zdravstveni problem navodno se dogodio u ponedeljak kasno ujutru, dok se Ređani nalazila u svojoj hotelskoj sobi, odnosno na terasi.

Uzrok njenog zdravstvenog stanja za sada nije poznat, a istraga i lekarski pregledi su u toku. Jedna od pretpostavki, koju tek treba potvrditi, jeste da je na njeno stanje moglo da utiče duže izlaganje velikoj vrućini i suncu tokom najtoplijeg dela dana.

Nakon što joj je ukazana prva pomoć na licu mesta, Ređani je hitno prevezena u bolnicu „Infermi“ u Riminiju, gde je primljena na odeljenje intenzivne nege. Njeno stanje je ozbiljno, a prognoza je za sada neizvesna.

Lekari će dodatnim pregledima utvrditi šta je dovelo do njenog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Osuđena kao nalogodavac ubistva bivšeg supruga

Patricija Ređani, poreklom iz Vinjole u provinciji Modena, u javnosti je najpoznatija po slučaju ubistva njenog bivšeg supruga Mauricija Gučija.

Mauricio Guči, naslednik čuvene modne imperije, ubijen je u Milanu 27. marta 1995. godine. Nakon višegodišnje istrage, Ređani je 1997. uhapšena pod sumnjom da je bila nalogodavac ubistva.

Tokom istrage i sudskog postupka negirala je umešanost u zločin, ali je na kraju osuđena na 26 godina zatvora.

U zatvoru je provela oko 17 godina, a na slobodu je izašla 2016. godine zbog dobrog vladanja.

Njena priča ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon filma „House of Gucci“ iz 2021. godine, u kojem je njen lik tumačila Lejdi Gaga.