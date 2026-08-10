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Anđela i Kejd Džonson venčali su se 2003. godine u perionici veša. Ona je tada imala samo 16, a on 19 godina. Nisu to učinili zato što su bili zaljubljeni i spremni za brak, već zato što su odrastali u ozloglašenoj poligamnoj verskoj zajednici – Fundamentalističkoj crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (FLDS).

Danas, više od dve decenije kasnije, njihov život izgleda potpuno drugačije. Napustili su kult, ponovo pronašli jedno drugo i danas su u srećnom braku. Imaju troje dece, a iza sebe ostavljaju iskustvo detinjstva i mladosti obeleženo strogim pravilima, prisilnim brakovima i kontrolom.

1/7 Vidi galeriju Anđela i Kejd pobegli iz verske sekte Foto: /angemfj/instagram

Odrastali u zajednici u kojoj su devojke udavali za nepoznate muškarce

FLDS je dospeo u žižu javnosti zbog svog nekadašnjeg vođe Vorena Džefsa, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje brojnih maloletnih devojaka, uključujući i članove sopstvene porodice.

Nakon bekstva iz zajednice, Džefs je dospeo na listu deset najtraženijih begunaca FBI-ja. Uhapšen je u Las Vegasu 2006. godine, a 2011. osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloletnih osoba.

Anđela kaže da nije imala mnogo direktnog kontakta sa Džefsom, ali da joj je ostao u izrazito lošem sećanju.

„Nismo imali mnogo kontakta s njim. Ali ako ste ga ikada upoznali, jednostavno je jeziv. Pun je arogancije.“

Posebno joj je smetalo što su devojke i tinejdžerke bile primoravane da se udaju za muškarce koje gotovo da nisu poznavale. Jedan muškarac iz njenog okruženja imao je čak 24 žene.

„Udati se mlada bilo je sve na šta su te učili celog života“, kaže Anđela, danas 38-godišnjakinja iz Britanske Kolumbije, gde se nalazi jedna od filijala zajednice.

„Nisu čak dozvoljavali devojkama da idu u školu posle desetog razreda jer nisu videli svrhu da se obrazuju.“

Kejd je odrastao u Hildaleu u Juti, gde se nalazila još jedna velika baza FLDS-a. Kao i Anđela, napustio je crkvu.

Godinama su živeli potpuno odvojene živote, sve dok ih okolnosti ponovo nisu spojile.

Danas su u braku i imaju troje dece, uzrasta 18, 15 i tri godine. Anđela radi kao medicinska sestra na porođajima, dok je Kejd pilot helikoptera.

Kada se osvrne na sve što je prošla, Anđela jednostavno kaže:

„To je bilo jedno putovanje.“

Venčanje u perionici i noć puna neizvesnosti

Ni danas ne mogu da veruju da su se venčali u perionici.

Građanski službenik koji je trebalo da obavi venčanje nije smeo da uđe na crkvenu imovinu jer je bio zabranjen, pa je ceremonija održana upravo u perionici.

Te večeri par je imao i verski obred. Nakon toga, 16-godišnja Anđela otišla je kući sa svojim novim mužem, potpuno zbunjena situacijom u kojoj se našla.

„Oboje smo ležali budni celu noć u onoj vrlo neprijatnoj tišini, pitajući se šta to, dođavola, radimo?“ priseća se Anđela.

Kako su dani prolazili, postajala je sve svesnija da zapravo ne želi da bude supruga. Želela je da bude ono što je i bila – obična tinejdžerka.

„Imala sam samo 16 godina i još uvek sam želela da radim stvari koje nisu bile dozvoljene u religiji“, kaže ona.

Među njima je bilo i slušanje pop muzike Šanaje Tvejn i Britni Spirs.

Foto: Instagram

Ni Kejd nije u potpunosti poštovao stroga pravila zajednice.

„Slušao sam muziku. Povremeno bih krišom pio alkohol.“

Ali nakon što je postao „glava kuće“, smatrao je da mora da se uozbilji.

„Shvatio sam da moramo da se dovedemo u red.“

To je podrazumevalo i pokušaj da Anđelu drži u skladu sa verskim pravilima – nešto što, kako danas priznaje, uopšte nije želeo da radi.

„Ona je upravo prošla kroz sve to u očevom domu, a sad je opet bila pod kontrolom – ovoga puta muža koji je i sam pokušavao da se snađe“, kaže Kejd.

„Sve je bilo u vezi sa našim večnim spasenjem“

Za FLDS, ulog je bio ogroman. Pravila zajednice nisu se odnosila samo na svakodnevni život već, kako Kejd objašnjava, na ono što su vernici smatrali svojom večnom sudbinom.

„Sve je bilo u vezi sa našim 'večnim spasenjem'“, kaže on.

Ali Anđela više nije bila spremna da prihvata takav način života.

„Mislila sam: 'Ovo nije za mene'“, kaže.

Odlučila je da napusti Kejda.

Zbog onoga što je zajednica smatrala „neposlušnošću“, njeni roditelji su je, uz podršku crkve, poslali da živi kod tetke koju nikada ranije nije upoznala.

Ispostavilo se da će ta odluka potpuno promeniti njen život.

„Bila je sjajna i pomogla mi je da se osamostalim i sagledam stvari iz druge perspektive“, kaže Anđela.

Kod tetke je ostala do juna 2004. godine.

Razvod je bio početak njihovog novog poglavlja

Anđela i Kejd ponovo su stupili u kontakt kada je njena najbolja prijateljica počela da izlazi sa Kejdovim najboljim prijateljem.

U početku je Anđela želela da pokrene razvod. Međutim, kada su ponovo počeli da razgovaraju, shvatila je da među njima ipak postoji nešto što ih povezuje.

Kejd je u međuvremenu već napustio kult.

„Počeli smo da se viđamo i pričamo, i na kraju smo oboje shvatili: 'Pa ti si zapravo kul'“, kaže Anđela kroz smeh.

A onda dodaje još iskreniji detalj:

„Šalim se, ali skinuo je majicu dok smo se kupali i pomislila sam: 'Dobro, u redu si.'“

Samo mesec dana kasnije odlučili su da svom braku daju još jednu šansu.

„Pošto smo već u braku, što da ne probamo? Najgore što može da se desi je da se razvedemo.“

Nisu se razveli.

Danas svojoj deci daju ono što oni nisu imali

Danas Anđela i Kejd nastavljaju da se oporavljaju od trauma koje su doživeli tokom odrastanja u strogoj verskoj zajednici.

U tome im pomažu aktivnosti poput planinskog biciklizma i snoubordinga, rad na Anđelinoj liniji dečje odeće Glimmers, ali pre svega vreme koje provode sa svojom decom.

Posebno im je važno da njihova deca odrastaju slobodno, bez pritiska da moraju da budu ono što drugi očekuju od njih.

„Dozvoljavamo im da budu ono što jesu i trudimo se da ih ne oblikujemo prema nečemu što bih možda ja želeo“, kaže Kejd.

Anđela dodaje:

„Veoma sam ponosna kada vidim koliko su mi deca srećna.“