O, veliki ugodniče Hristov i preslavni iscelitelju, velikomučeniče Pantelejmone! Ti koji na nebu pred Prestolom Božijim stojiš i naslađuješ se troipostasnom slavom Njegovom, a telom i svetim likom na zemlji u hramovima Božijim počivaš i blagodaću danom ti s više obilje čudesa izlivaš, prizri svojim milostivim okom na ljude tvoje koji se časnoj ikoni tvojoj sa umilenjem mole i traže tvoju isceliteljsku pomoć i zastupništvo: uputi ka Gospodu Bogu tople molitve tvoje i izmoli dušama našim oproštaj grehova. Jer zbog bezakonja naših ne smemo da uzdignemo pogled u visine nebeske niti da uznesemo molitveni vapaj Gospodu u nepristupnoj slavi Njegovoj, nego tebe, molitvenika za nas grešne i zastupnika milostivog pred Vladikom, sa skrušenim srcem i smirenim duhom prizivamo, jer ti si od Njega blagodat primio da bolesti odgoniš i strasti isceljuješ. Stoga ti se molimo: ne prezri nas nedostojne koji ti se molimo i tvoju pomoć prizivamo. Budi nam svima u tuzi utešitelj, u teškim bolestima iscelitelj, u napastima brzi pokrovitelj, slepima vida darovatelj, a deci i onima koji su u nevoljama spremni zaštitnik i iscelitelj: izmoli svima sve što je korisno za spasenje, da tvojim molitvama primimo od Gospoda Boga blagodat i milost i proslavimo Istočnik i Darodavca svih dobara, Jedinog Boga slavljenog u Svetoj Trijici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada, uvek i u sve vekove. Amin.