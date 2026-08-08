Molitva za zdravlje Svetom Pantelejmonu: Vernici sutra moraju za izgovore ove reči
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u nedelju 9. avgusta obeležavaju Svetog velikomučenika Pantelejmona. Veruje se da će svaki rad na ovaj dan Sveti Pantelejmon blagosiljati i učiniti uspešnim, a ko se sprema za put, treba da krene baš tada.
Ovaj dan obeležava se liturgijski, vernici mu se mole za zdravlje jer se Sveti Pantelejmon, čije ime znači svemilostivi, smatra se već skoro 2.000 godina zaštitnikom medicine i farmacije, a postoje mnogi zapisi o njegovim čudotvornim izlečenjima.
Molitva svetom velikomučeniku i iscelitelju Pantelejmonu
O, veliki ugodniče Hristov i preslavni iscelitelju, velikomučeniče Pantelejmone! Ti koji na nebu pred Prestolom Božijim stojiš i naslađuješ se troipostasnom slavom Njegovom, a telom i svetim likom na zemlji u hramovima Božijim počivaš i blagodaću danom ti s više obilje čudesa izlivaš, prizri svojim milostivim okom na ljude tvoje koji se časnoj ikoni tvojoj sa umilenjem mole i traže tvoju isceliteljsku pomoć i zastupništvo: uputi ka Gospodu Bogu tople molitve tvoje i izmoli dušama našim oproštaj grehova. Jer zbog bezakonja naših ne smemo da uzdignemo pogled u visine nebeske niti da uznesemo molitveni vapaj Gospodu u nepristupnoj slavi Njegovoj, nego tebe, molitvenika za nas grešne i zastupnika milostivog pred Vladikom, sa skrušenim srcem i smirenim duhom prizivamo, jer ti si od Njega blagodat primio da bolesti odgoniš i strasti isceljuješ. Stoga ti se molimo: ne prezri nas nedostojne koji ti se molimo i tvoju pomoć prizivamo. Budi nam svima u tuzi utešitelj, u teškim bolestima iscelitelj, u napastima brzi pokrovitelj, slepima vida darovatelj, a deci i onima koji su u nevoljama spremni zaštitnik i iscelitelj: izmoli svima sve što je korisno za spasenje, da tvojim molitvama primimo od Gospoda Boga blagodat i milost i proslavimo Istočnik i Darodavca svih dobara, Jedinog Boga slavljenog u Svetoj Trijici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada, uvek i u sve vekove. Amin.
(Kurir.rs/LepaiSrecna)