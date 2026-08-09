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Jedna žena je, nakon što joj je dom potpuno uništen u požaru, uputila ozbiljno upozorenje: rešite se starih uređaja s litijumskim baterijama koje skupljaju prašinu u fiokama i ormarima. Roberta Mender Maguen podelila je potresne fotografije uništene sobe i napisala kako je njen dom buknuo u plamenu u samo deset minuta. Uzrok – litijumska baterija koja se zapalila.

“Za manje od 10 minuta plamen je probio krov. Više od 6.000 knjiga, verovatno potpuni gubitak”, napisala je na Fejsbuku, “Upozorenje za javnost: odložite ili reciklirajte nekorišćene telefone i računare. Mogu da se zapale jednostavno zbog starosti – ne moraju da budu uključeni u struju.” Nažalost, iako Roberta i njen partner nisu bili kod kuće i izbegli su povrede, njihove mačke nisu preživele. Veruje se da je požar izazvao stari laptop.

Foto: Profimedia

Objava je izazvala veliku reakciju na društvenim mrežama – od izraza saosećanja do deljenja ličnih iskustava. “Imam dva stara telefona i računara u ormaru. Kažete mi da predstavljaju opasnost od požara?” pitao je jedan korisnik. “Isto mi se dogodilo pre šest godina”, napisao je drugi. “Hvala što ste ovo podelili, sada shvatam da moram da smislim kako da se rešim svojih starih uređaja”, dodao je treći.

Litijum-jonske baterije nalaze se u gotovo svim elektronskim uređajima – od pametnih telefona i prenosnih računara do električnih bicikala i automobila. Iako se smatraju bezbednim, kvarovi mogu da izazovu ozbiljne požare. Britansko veće za bezbednost objašnjava: Baterije čuvaju veliku količinu energije i osetljive su na toplotu ili fizička oštećenja. Ako dođe do kratkog spoja ili pregrevanja, mogu da se naduju, ispupče ili naglo isprazne – što su jasni znakovi da bi uskoro mogle da otkažu.

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Kako ih bezbedno zbrinuti? Nikada ih ne bacajte u kućni otpad – to nosi rizik od požara. Ispravna opcija je predaja u specijalizovane centre za recikliranje ili korišćenje službi za odlaganje opasnog otpada.

Roberta je svoju tragediju podelila kako bi druge upozorila i podstakla na akciju: “Molim vas, nemojte da čekate – rešite se tih baterija pre nego što bude prekasno”.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

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