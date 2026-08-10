Slušaj vest

U Sovjetskom Savezu ljudi su se ponosili svojim herojima. Kosmonauti, radnici u fabrikama čelika i učitelji često su krasili naslovne strane novina, ali ponekad su pažnju cele zemlje privlačila i veoma mlada lica.

Jedan od prvih sovjetskih vunderkinda bio je genije Pavel Konopljev, dečak iz Moskve o kome je govorila cela država. Dok su druga deca tek učila tablicu množenja, on je već pisao naučne radove i pravio složene računarske programe.

Činilo se da ga čeka blistava budućnost. Međutim, život je imao drugačiji plan, priča o genijalnom dečaku pretvorila se u jednu od najtužnijih priča o pritisku, očekivanjima i usamljenosti.

Dečak kome lekari nisu predviđali budućnost

Pavel je rođen 1971. godine u Moskvi, u porodici koja je bila povezana sa naukom i tehnologijom. Njegova majka radila je sa prvim računarima, dok je otac bio fizičar. Njegov dolazak na svet bio je težak. Dečak je u porodilištu dobio infekciju i lekari su se borili za njegov život. Roditeljima su tada rekli da postoji velika mogućnost da će dete kasniti u razvoju.

Pogledajte u galeriji Pavelove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Pavel Konopljev Foto: printscreen/youtube/ Истории без сахара. Погребижская.

Prve godine kao da su potvrđivale njihove strahove. Pavel je kasnije prohodao, a prvu reč izgovorio mnogo kasnije od druge dece. Kada je imao tri godine, lekar je čak u njegov karton uneo dijagnozu teškog zaostajanja u razvoju.

Ali, kod kuće se dogodilo nešto potpuno neočekivano.

Roditelji nisu prihvatili prognoze kao konačnu istinu. Sa sinom su svakodnevno radili – lepili su slova i brojeve po stanu, rešavali zadatke i otkrivali mu svet matematike.

Njegov otac, po struci fizičar, polako je uvodio sina u nauku. Ubrzo je mali Pavel počeo da iznenađuje sve oko sebe. Sam je naučio da čita i piše, a tablicu množenja savladao je mnogo pre polaska u školu.

Sa četiri godine rešavao integrale

Prvi put su svi shvatili da Pavel nije obično dete kada je imao samo četiri godine. U posetu porodici Konopljev došao je očev prijatelj, profesor sa čuvenog Baumanovog univerziteta. Iz šale je dečaku dao matematički zadatak za koji je bilo potrebno poznavanje integrala.

Na veliko iznenađenje odraslih, mali Pavel rešio je zadatak za nekoliko minuta. Sa sedam godina već je razumeo logaritme, a obična škola mu je bila dosadna. Na časovima je često gledao kroz prozor, jer mu gradivo nije predstavljalo nikakav izazov.

Psiholozi koji su ga testirali dali su neobičan savet, da ne bude zadržan u prvom razredu, već da odmah pređe u četvrti. Iako je bio genije, Pavel je i dalje bio dete. Igrao je fudbal u dvorištu, verovao u Deda Mraza i uživao u dečjim radostima.

Kada se zainteresovao za astronomiju, otišao je u naučni klub i zadivio profesore svojim znanjem. Već sa devet godina počeo je da sarađuje sa laboratorijom pri Astronomskom institutu, gde je pomagao naučnicima u obradi podataka o zvezdama.

Sa deset godina završio je sopstveno istraživanje koje je objavljeno u ozbiljnom naučnom časopisu.

Teret slave i usamljenost genija

Kada je imao 14 godina, Pavel je dobio svoj prvi računar. Brzo je naučio programiranje i počeo da pravi sopstvene igre i programe. O njemu više nisu pisali samo naučnici, postao je poznat širom Sovjetskog Saveza. Njegove priče objavljivane su u velikim novinama, a javnost ga je doživljavala kao simbol budućnosti.

Pored matematike i računara, pisao je pesme i priče. Engleski je naučio za svega nekoliko nedelja. Sa 15 godina postao je student prestižnog Fakulteta računarske matematike i kibernetike Moskovskog državnog univerziteta.

Ali tamo su počeli prvi problemi. Bio je među mnogo starijim studentima i teško mu je bilo da pronađe svoje mesto među vršnjacima koji nisu živeli isti život kao on.

Pavel Konopljev Foto: printscreen/youtube/ Истории без сахара. Погребижская.

Sa 16 godina, dok je slavio rođendan u moskovskom parku, prvi put je snažno osetio da je detinjstvo zauvek prošlo.

Pokušaji da pronađe ljubav često su se završavali razočaranjem. Roditelji su primećivali da se sve više povlači, da je depresivan, a povremeno su se javljali i izlivi besa.

Pogrešna dijagnoza i kraj velike nade

Psihijatri su Pavlu postavili dijagnozu usporene šizofrenije i prepisali jake lekove. Terapija je izazvala ozbiljne posledice, počeo je naglo da dobija na težini.

Njegovi roditelji nisu želeli da prihvate takvu presudu i pronašli su drugog stručnjaka. Novo ispitivanje pokazalo je da Pavel zapravo ima ozbiljne hormonske probleme, a ne šizofreniju. Terapija je promenjena, njegovo stanje se popravilo i ponovo je počeo da se oseća bolje.

Početkom devedesetih, sa samo 18 godina, Pavel je odlučio da se bavi politikom. Želeo je da pomogne ljudima i postao je najmlađi poslanik u jednom moskovskom okrugu.

Kasnije je upisao doktorske studije i bavio se složenim matematičkim prognozama budućnosti. Ipak, unutrašnja borba nije prestajala. Teško je podnosio nepravdu i promene koje je video oko sebe. Ponovo je završio u bolnici, gde mu je uvedena terapija. Jedan od lekova izazvao je stvaranje krvnih ugrušaka.

Pavel Konopljev preminuo je 17. septembra 2000. godine. Imao je samo 29 godina.

Danas sećanje na njega čuva njegova majka Natalija Pavlovna Konopljeva, koja je napisala knjigu o životu svog sina i često govori o tome koliko je važno na vreme prepoznati, razumeti i podržati darovitu decu.

Priča o Pavlu nije samo priča o genijalnosti, već i podsetnik da iza velikih sposobnosti često stoji čovek kome su, baš kao i svima drugima, potrebni razumevanje, prihvatanje i podrška.

Bonus video: