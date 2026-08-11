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64-ogodišnja Gita Bernhart-Dobrin iz Berlina postala je simbol upozorenja na sve češće onlajn prevare sa "hitnim majstorima dostupnim 24 sata dnevno".

U avgustu prošle godine, stanovnici berlinskog okruga Fridrihshajn svedočili su priči koja je mnoge šokirala. Gita Bernhardt-Dobrin ostala je bez svetla u kupatilu i u panici, na internetu potražila "hitnu električarsku službu". Naišla je na sajt notruf.24, koji se predstavljao kao 24-časovna služba za hitne popravke.

Račun bez računa

Kada je list Bild kontaktirao firmu, rečeno im je da su račun “već dva puta poslali poštom” i da će ga sada “poslati i mejlom”. Međutim, ni ta verzija računa nije sadržala osnovne podatke – nema adrese korisnice, nema opisa radova, samo iznos: 447 evra.

Na slučaj je reagovala i Jozefine Frindte iz Potrošačkog centra u Berlinu, koja je za Bild izjavila: “To zvuči kao klasična prevara. Imamo iskustva da firme koje u imenu imaju ‘24’ često posluju preko kol-centara koji nasumično šalju majstore. Svaki zanatlija mora da izda uredan račun sa adresom – bez toga je nemoguće tražiti pravnu zaštitu.”

Električar, majstor Foto: ronstik / Alamy / Alamy / Profimedia

Frindte je upozorila da se cene električarskih usluga u Nemačkoj drastično razlikuju – od 60 do čak 300 evra po satu, te da je neophodno unapred dogovoriti cenu kako bi se izbegle ovakve situacije. Ako račun ne stigne ili je neispravan, savetuje se podnošenje prijave policiji zbog moguće prevare.

Električar je, prema njenim rečima, stigao vrlo brzo i utvrdio da je uzrok nestanka struje bio požar na kablu u razvodnoj kutiji. No, umesto kvalitetne popravke, usledila je krajnje amaterska improvizacija.

Čuvajte se onlajn prevare

- Nije imao zamenski kabl, pa ga je samo obmotao izolir trakom – ispričala je Bernhart-Dobrin za Bild, a preneo Feniks Magazin. Kada je videla račun, usledio je pravi šok. Naplaćeno joj je: 51 evro za dolazak, 198 evra po satu rada i, pošto je bila nedelja, sve – duplo skuplje. Ukupno: 447 evra, plaćeno karticom. A svetlo? Nije proradilo.

Električar je obećao da će poslati detaljan račun mejlom, ali umesto toga, Gita je dobila samo blagajnički slip, bez ikakvog opisa usluge, imena majstora ili firme.

Sutradan je obavestila upravnika zgrade, koji je odmah poslao svog električara. On je problem rešio za svega nekoliko minuta – zamenom izgorelog kabla. Upravnik je bio spreman da nadoknadi trošak, ali samo uz ispravan račun – koji Gita, naravno, nikada nije dobila. Zaključak: čuvajte se onlajn prevare.

(Kurir.rs/Žena)

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