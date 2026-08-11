Slušaj vest

Kada su se Emili Hadson i njen suprug preselili iz Velike Britanije na Floridu, radovali su se ostvarenju američkog sna. Umesto toga, odmah nakon kupovine kuće dočekalo ih je neprijatno iznenađenje. Već posle 19 dana dobili su opomenu od lokalnog udruženja vlasnika kuća, koje ih je pozvalo da srede požuteli travnjak ispred kuće. Problem je bio u tome što se još nisu ni uselili.

„Naše prvo iskustvo bilo je pismo zbog travnjaka koji je počeo da žuti, uz rok do kada moramo da ga uredimo. Odgovorili smo da se još nismo ni uselili i da je sistem za navodnjavanje koji su ostavili prethodni vlasnici bio u lošem stanju“, ispričala je Emili. Zatražili su dodatno vreme i dobili ga.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Organizacija se zvanično zove Homeowner Association (HOA). Okuplja vlasnike kuća iz čitavog naselja, koji redovno plaćaju članarinu i zajednički upravljaju mestom u kojem žive.

Međutim, nadzor se tu nije završio. Ubrzo su stigla nova upozorenja – ovoga puta zbog smeća koje je ostalo ispred kuće tokom selidbe. Emili priznaje da se povremeno osećala kao u Orvelovom romanu 1984, jer je „Veliki brat“ kao da vidi baš sve. Zaposleni u HOA dva puta mesečno obilaze naselje sa više od dve hiljade kuća i svakog meseca šalju između 200 i 400 upozorenja zbog kršenja pravila. Emili i njen suprug, dakle, nisu bili jedini – samo nisu bili naviknuti na takav sistem.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U zajednicama kojima upravlja HOA vlasnici moraju da poštuju brojna pravila. Bez odobrenja udruženja često ne mogu da promene boju fasade ili krova, urede dvorište po svom ili naprave druge izmene.

„Kada bismo želeli da okačimo ljuljašku na drvo ispred kuće, verovatno nam to ne bi bilo dozvoljeno. Moramo da tražimo odobrenje čak i za boju kuće ili krova. Zato ovde nećete videti jarko narandžaste kuće“, kaže Emili.

Ipak, pošteno je reći da su pravila svima poznata unapred. Emili i njen suprug znali su u šta ulaze i morali su pismeno da prihvate sva pravila. Četiri godine su štedeli za novi život radeći ukupno pet poslova. Za 367 hiljada funti kupili su kuću sa četiri spavaće sobe i bazenom u Džeksonvilu na Floridi. Pre toga živeli su u skromnom vojnom naselju u Velikoj Britaniji, koje, prema Emilinim rečima, nije bilo naročito prijatno. Njen suprug je nekoliko godina služio u vojsci.

Sve, međutim, ima svoje prednosti i mane. Iako su im stroga pravila u početku teško padala, Emili danas priznaje da imaju i svoje dobre strane.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Ponekad imate osećaj da vas neko stalno posmatra, ali zahvaljujući tome sve kuće su uredne, bašte održavane, a kante za smeće ne stoje danima ispred kuća. Imamo tri bazena, parkove i dečja igrališta. Ovo je sjajno mesto za život.“

Po njenom mišljenju, ovakav sistem štiti i vrednost nekretnina.

„Ne može da se dogodi da komšija ostavi šest olupina automobila ispred kuće ili potpuno zapusti dvorište. Kuće u ovakvim naseljima prodaju se brže i po višim cenama“, kaže žena koja je rođena u SAD od američkog oca i britanske majke. Kada je imala šest godina, roditelji su joj se razveli i vratila se u Evropu.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Na društvenim mrežama njena priča posebno je iznenadila Britance. Najčešće pitanje koje dobija glasi: „Zar Amerika nije trebalo da bude zemlja slobode?“

Emili ipak ne žali zbog svoje odluke.

„Da, ponekad imamo osećaj da nas neko posmatra. Ali preseljenje na Floridu bilo je najbolja odluka koju smo kao porodica doneli.