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Ljudi širom sveta koji sanjaju o „holivudskom osmehu“ odlaze u inostranstvo, gde su stomatološki zahvati znatno jeftiniji. Tako je i četrdesetsedmogodišnji Deni Tomlinson otputovao u Tursku na potpunu rekonstrukciju zuba. Međutim, šest godina kasnije tvrdi da mu se zubi klimaju, teško jede, ne može normalno da zatvori usta, a popravka bi mogla da košta čak 40.000 funti.

Deni se na zahvat odlučio nakon što je video rezultat kod svog poznanika. Smetali su mu sopstveni „krivi, braon i požuteli“ zubi, pa je pristao da mu stomatolozi izbruse sve prirodne zube i postave krunice. Za zahvat i implantate platio je ukupno 3.900 funti, što je po britanskim standardima bila odlična cena.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Nisam uradio baš nikakvo istraživanje. Jednostavno sam zakazao termin. Nisam želeo da čitam o mogućim posledicama niti da gledam snimke. Odluku sam doneo impulsivno“, danas priznaje Deni

Krajem 2020. godine otputovao je u Tursku i ništa nije ukazivalo na to da će imati ozbiljne probleme. U početku je bio zadovoljan novim osmehom, ali su komplikacije počele gotovo odmah. Donji zubi počeli su da se klimaju, a zbog problema je nakon prve operacije morao još devet puta da se vraća u istu kliniku.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Svaki put kada bih došao, praktično mi ništa nisu rekli. Samo bi mi očistili zube i poslali me kući“, kaže on.

Tokom poslednje posete lekari su mu saopštili da će morati da zameni još nekoliko zuba i ponudili novi zahvat, ovog puta za 12.500 funti.

„Ne mogu normalno da jedem niti da odgrizem zalogaj. Čak i hamburger moram da jedem priborom. Ne mogu ni potpuno da zatvorim usta, pa su mi stalno malo otvorena“, kaže Danny, koji danas duboko žali zbog svoje odluke.

„Nikada nisam trebalo da pristanem na taj zahvat. Da sam britanskom stomatologu rekao da želim da mi izbrusi sve zube, rekao bi mi da to nikako ne radim. Dovoljna bi bila proteza, i danas bih voleo da sam se tada odlučio za nju. Zaista se kajem.“

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Britanski stomatolog ga je upozorio da će vremenom morati da zameni sve gornje krunice i deo donje vilice. Procene govore da će popravka biti izuzetno skupa. Jedan implantat u Velikoj Britaniji košta oko 3.000 funti, a ukupna rekonstrukcija zuba mogla bi da dostigne čak 40.000 funti.

„Moram nekako da rešim ovaj problem, ali ne znam kako. Imam novca za nekoliko zuba, ali nikako za 40.000 funti. Plašim se da će mi zubi ispasti – to bi bila prava katastrofa“, kaže očajni Deni.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Želja za savršenim osmehom na kraju ga je dovela u zamku iz koje je teško pronaći izlaz. Zato danas upozorava druge:

„Ne idite u Tursku zbog zuba. Ako vaš problem može da se reši protezom, nikada nemojte dozvoliti da vam izbruse zdrave zube – kajaćete se“, poručuje.