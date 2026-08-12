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Hana Stivenson (31) vratila se u hotelsku sobu nakon dana provedenog s prijateljicom, ne sluteći da će se narednog jutra probuditi sa svrabom i crvenim tragovima po rukama.

Ono što je u prvi mah delovalo kao neobična kožna reakcija ubrzo je postalo mnogo dramatičnije, prenosi LadBible.

"Probudila sam se i osetila svrab"

Mlada turistička blogerka navodi da je odsela u poznatom hotelu u Kembridžu. Nakon što je osetila svrab i ugledala crvene fleke po rukama, kako kaže, primetila je mrlje krvi i tačkice na jastuku.

Hana je shvatila da su na posteljini stenice, a samo na levoj ruci izbrojala je 37 ujeda, dok je tokom dana primetila promene i na leđima, grudima, licu, nogama. Na kraju je procenila da ima više od 100 ujeda.

“Probudila sam se i svrbelo me je, a zatim su počele da se pojavljuju promene na rukama. Pogledala sam pažljivije i zaista videla bubu na jastuku“, ispričala je.

Ujedi stenica Foto: Printscreen/Tiktok/HannahTheCapeTownBlog

Kada je pregledala posteljinu tvrdi da je pronašla još stenica.

Pošto je prijavila slučaj na recepciji, po njenim rečima, rečeno joj je da kontaktira korisničku službu, dok joj je hotel saopštio da soba te večeri neće biti izdata drugom gostu.

Hana je dobila kremu i antihistaminike, a fotografije ujeda objavila je na internetu i privukla pažnju korisnika.

"Ljudi će pomisliti da sam prljava"

Problem joj, međutim, nije doneo samo fizičku neprijatnost. Tragovi po koži počeli su da utiču i na njen svakodnevni život.

Za venčanje svog rođaka, održano 5. avgusta, morala je da nanese puder kako bi prikrila tragove ujeda.

“Osećam se veoma neprijatno. Leto je i nije ih lako sakriti. Nosim majice sa dugim rukavima kako bih prekrila najgore tragove“, kazala je.

Posebno joj smetaju ujedi na šakama, koje je teško sakriti.

“Ljudi će pomisliti da sam prljava ili nešto slično“, rekla je Hana, dodajući da joj je bilo neprijatno da ode na venčanje u takvom stanju.

Po njenim rečima, ljudi koji su videli fotografije bili su šokirani, a neki su joj govorili da izgleda “kao da je bolesna”.

1/5 Vidi galeriju Ujedi stenica Foto: Printscreen/Tiktok/HannahTheCapeTownBlog

"Duboko nam je žao zbog iskustva gošće"

Hana navodi da je bila posebno iznenađena jer je putovala širom sveta, uključujući Afriku i Južnu Aziju, a nikada nije imala sličan problem.

Kaže da će ubuduće mnogo pažljivije proveravati recenzije pre nego što rezerviše smeštaj.

Hotel je uputio izvinjenje zbog lošeg iskustva i potvrdio da su u sobi zaista pronađene stenice. Istovremeno, navode da su slučajevi stenica izuzetno retki i da njihove sobe redovno pregledaju obučeni članovi osoblja.

Hotel saopštava i da prisustvo stenica nije povezano sa higijenom ili čistoćom, već da je reč o problemu koji pogađa čitav sektor hotelijerstva.

“Duboko nam je žao zbog iskustva naše gošće i razumemo koliko ovakav incident može biti uznemirujući”, naveli su.

Uz to, ističu da su se direktno izvinili Hani Stivenson i da je slučaj rešen na njeno zadovoljstvo.

VIDEO: Stenice