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Očekuje se da će milioni ljudi pogledati danas u nebo dok Mesec bude prekrivao više od 90 odsto Sunčeve površine, zbog čega će veliki deo zemlje nakratko biti obavijen sumrakom. Međutim, ukoliko niste uspeli da nabavite specijalne, sertifikovane naočare za pomračenje i planirate da ovaj fenomen posmatrate običnim, modernim sunčanim naočarima ili bez ikakve zaštite žena koja je pre gotovo deset godina zbog toga delimično izgubila vid uputila je ozbiljno upozorenje.

Pomračenje Sunca Foto: NASA/Science Source, Science History Images / Alamy / Profimedia

Samo 30 sekundi gledanja bilo je dovoljno

Nija Pejn mislila je da je sve uradila kako treba kada je, kao i hiljade drugih ljudi, 2017. godine u Njujorku posmatrala delimično pomračenje Sunca.

Na ulici je od nepoznate osobe pozajmila par „naočara za pomračenje“. Nažalost, ispostavilo se da nisu bile odgovarajuće. Samo nekoliko sati kasnije primetila je probleme sa vidom, uključujući tamnu mrlju u samom centru vidnog polja.

„Bila je tamnosiva. Malo je sijala, ali nisam znala kako bi naočare za pomračenje Sunca trebalo da izgledaju. Pogledala sam u Sunce 30 sekundi – to je bilo sve“, ispričala je Nija za CBS.

„Znate, nije nestajala. A onda sam shvatila: 'O, ne!'“

Nija je zbog toga zadobila delimični gubitak vida.

Stručnjaci upozoravaju da direktno gledanje u Sunce može da ošteti mrežnjaču bez izazivanja bilo kakvog bola, zbog čega osoba možda neće ni shvatiti da je došlo do povrede sve dok ne bude prekasno.

Oštećenje mrežnjače ostalo joj je za ceo život

Nija je hitno prevezena u specijalizovanu očnu bolnicu, gde su lekari koristili naprednu tehnologiju za snimanje – onu koja se, ironično, najčešće koristi u teleskopima za posmatranje zvezda – kako bi fotografisali njenu mrežnjaču.

Na snimcima su pronašli oštećenje mrežnjače u obliku koji je tačno odgovarao svetlosti koja je izazvala povredu.

Dijagnostikovana joj je solarna retinopatija, odnosno oštećenje mrežnjače nastalo usled izlaganja Sunčevom zračenju. Reč je o trajnom stanju za koje ne postoji lečenje.

Njeno iskustvo objavljeno je i u medicinskom časopisu, a oftalmolog dr Anviš Deobhakta objasnio je da je mrežnjača zapravo „kamera oka“ koja svetlost pretvara u električnu energiju kako bi mozak mogao da je razume, piše The Sun.

I danas Nija vidi posledice pomračenja u vidu tamne mrlje koja joj se nalazi u centru vidnog polja.

„Izgleda kao Pakmen kada zatvorim oči. Izgleda kao srpasti Mesec“, rekla je.

„Za sada je to noćna mora i ponekad me veoma rastuži kada zatvorim oči i vidim tu mrlju.“

„Neprijatno mi je. Ljudi će pretpostaviti da sam samo jedna od onih osoba koje su zurile pravo u Sunce.“

„To je nešto sa čim ću morati da živim do kraja života. Ali moglo je da bude mnogo gore i trudim se da budem zahvalna na onome što imam.“

Obične sunčane naočare nisu dovoljna zaštita

Za sve koji žele da posmatraju pomračenje, najsigurniji način je korišćenje naočara za pomračenje koje ispunjavaju bezbednosni standard ISO 12312-2, ili indirektno posmatranje ovog fenomena.

Naočare treba kupovati od sertifikovanih i pouzdanih prodavaca, uključujući optičarske radnje, naučne centre i prodavce astronomske opreme.

Ukoliko nosite naočare sa dioptrijom, trebalo bi da ih zadržite na licu, a naočare za pomračenje stavite preko njih. Naočare ili uređaj za posmatranje potrebno je pregledati pre svake upotrebe. Ukoliko je filter izgreban, pocepan, probušen, labav ili na bilo koji drugi način oštećen, treba ga baciti.

Direktno gledanje u Sunce golim očima, kroz obične sunčane naočare, nefiltrirane fotoaparate, dvoglede ili teleskope može izazvati ozbiljna oštećenja vida.

Stručnjaci posebno upozoravaju one koji razmišljaju o tome da sami naprave naočare za pomračenje da to nikako ne rade. Bezbedne naočare ne mogu se napraviti od predmeta iz domaćinstva ili običnih naočara.

Stanite leđima okrenuti Suncu, držite karton sa rupicom iznad drugog kartona i pustite da Sunčeva svetlost prolazi kroz otvor. Pomerajte rastojanje između dva kartona sve dok se na donjem belom kartonu jasno ne pojavi mala slika Sunca.

Tokom delimičnog pomračenja trebalo bi da izgleda poput srpa. Posmatrajte isključivo projektovanu sliku – nikada se nemojte okretati i gledati direktno u Sunce kroz rupicu.