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Marija Cigankova imala je samo 19 godina kada je poverovala da odlazak u inostranstvo može da bude početak boljeg života. Pred njom je, kako joj je predstavljeno, bio dobro plaćen posao u Aziji, sa zaradom koja je za mladu Ruskinju zvučala kao prilika koja se ne propušta. Umesto novog početka, završila je iza zidova jednog od ozloglašenih centara za internet prevare u Mjanmaru.

Prema informacijama koje je dala tajlandskoj policiji, Marija je iz Rusije najpre otišla u Kinu, a zatim preko Tajlanda stigla do Mjanmara. Put ju je na kraju odveo do Tačileka, grada na samoj granici sa Tajlandom, poznatog i po ilegalnim kompleksima u kojima kriminalne grupe primoravaju ljude da učestvuju u internet prevarama.

Tek kada je stigla, postalo joj je jasno da posao zbog kojeg je prešla hiljade kilometara nema nikakve veze sa onim što joj je obećano.

Oduzeta joj sloboda

Marija se našla u zatvorenom kompleksu pod strogom kontrolom. Prema prvim podacima istrage, bila je primoravana da radi za mrežu koja se bavila internet prevarama, uključujući lažne investicione ponude i prevare zasnovane na uspostavljanju emotivnog odnosa sa žrtvama kako bi im kasnije bio izvučen novac.

Kada je odbila da sarađuje, usledilo je nasilje.

Po dolasku u Tajland na njenim rukama i nogama bili su vidljivi brojni tragovi povreda, otoci i modrice. Policija je navela da je devojka bila izrazito uplašena i potresena, toliko da u prvim satima nije mogla detaljno da ispriča sve što joj se dogodilo.

Takve scene, nažalost, nisu nepoznate u takozvanim skam-centrima širom jugoistočne Azije. Ljudi se namamljuju ponudama za dobro plaćene poslove, a zatim im se ograničava kretanje i prisiljavaju se da preko interneta varaju druge. Oni koji ne ispune zadate norme ili odbiju posao mogu biti izloženi pretnjama, batinama i drugim oblicima zlostavljanja.

Beg ka Tajlandu

Marija je na kraju uspela da se domogne Tajlanda. Prema lokalnim izvorima, prešla je graničnu reku Saj i stigla do oblasti Mae Saj, na tajlandskoj strani granice. Drugi policijski navodi ukazuju na to da je preko nezvaničnog prelaza mogla biti prebačena i ostavljena u blizini grada, pa tajlandske vlasti još utvrđuju sve okolnosti njenog bekstva.

Pronađena je 9. avgusta na parkingu tržnog centra „Lotus’s Mae Sai“, sa vidljivim povredama i u stanju teškog šoka. Policija ju je odmah prevezla u lokalnu bolnicu, a kasnije je prebačena u veću zdravstvenu ustanovu u Čijang Raiju kako bi nastavila lečenje.

Čeka povratak kući

Tajlandske službe tretiraju Mariju kao žrtvu trgovine ljudima, pa joj zbog načina na koji je prešla granicu neće biti stavljeno na teret ilegalno ulaženje u zemlju. U slučaj su uključene socijalne službe, organizacije koje pomažu žrtvama trgovine ljudima, kao i ruska ambasada.

Sada joj je, posle svega što je preživela, najvažnije da se oporavi i vrati porodici.

Video: O trgovini ljudima