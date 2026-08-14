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Karlo Arko je gotovo ceo život znao da negde postoji priča o njegovom poreklu koju nikada nije čuo. Rođen je u Italiji, kao beba je napušten, a potom usvojen i odveden u Sjedinjene Američke Države. Imao je svoj dom, suprugu i ćerku, ali nije znao ko su mu biološki roditelji, da li ima braću i sestre i zbog čega je njegov život počeo bez njih.

Odgovore je dobio tek u 66. godini. Jedan DNK test spojio ga je sa porodicom za koju nije ni znao da postoji, a među gotovo 50 novootkrivenih rođaka bio je i čovek sa Sicilije koji će mu ubrzo postati mnogo više od imena na ekranu.

Želeo je samo da sazna ko je

Foto: MyHeritage

Karlo je rođen 1952. godine u Torinu kao Đankarlo Lavi. Prvih pet godina života proveo je u verskoj ustanovi, nakon čega ga je usvojila američka porodica i njegov život nastavljen je hiljadama kilometara daleko od zemlje u kojoj je rođen.

Godinama nije imao gotovo nikakve podatke o biološkoj porodici. Tek kada je doživeo moždani udar, koji ga je delimično paralizovao i otežao mu govor, potraga za odgovorima dobila je novu težinu.

Supruzi Debri rekao je da postoji još jedna stvar koju bi želeo da doživi – da konačno sazna odakle potiče.

Ona je počela da kontaktira institucije u Italiji i traži dokumentaciju, ali meseci potrage nisu doneli ono čemu su se nadali. Tada su se okrenuli DNK testu preko servisa MyHeritage.

Rezultat je otkrio nešto što Karlo nije mogao ni da nasluti: na Siciliji ima polubrata Anđela Jupu.

„Prepoznao sam oca u njemu“

Foto: MyHeritage

Ni Anđelo do tada nije znao da ima brata u Americi. Pred njihov prvi video-poziv pripremio je mnogo pitanja, ali ih, kako je kasnije priznao, nije ni postavio.

„Pre našeg prvog video poziva, pripremio sam mnogo pitanja jer je moja radoznalost bila ogromna. Ali čim se Karlo pojavio na ekranu, odmah sam primetio njegovu zapanjujuću sličnost sa mojim ocem. Prepoznao sam nešto duboko poznato na njegovom licu, iako ga nikada ranije nisam video. U tom trenutku sam zaboravio svako pitanje koje sam pripremio. Od tog trenutka, on više nije bio neko sa kim se podudara moj DNK, niti stranac koji živi u Americi. On je zaista bio moj brat.“

Jedan DNK rezultat ubrzo je otvorio vrata čitavoj porodici. Karlo je saznao da u Italiji ima približno 50 rođaka, uključujući petoro braće i sestara.

Anđelo i njegov sin Marko kasnije su doputovali sa Sicilije u Njujork kako bi ga upoznali uživo. Iako su gotovo čitav život proveli na različitim kontinentima, braća su vrlo brzo razvila blizak odnos, a počeli su da otkrivaju i neverovatne sličnosti u izgledu i karakteru.

Dobio odgovore koje je čekao decenijama

Anđelo je nastavio da pretražuje porodične i javne arhive, pa je uspeo da pronađe i podatke o Karlovoj biološkoj majci.

Foto: MyHeritage

„Nisam mogao da vratim Karlu godine koje je izgubio“, kaže Anđelo. „Ali sam mogao da ga saslušam, prepoznam kao svog brata i pomognem mu da vrati prvobitno ime, svoje korene i svoje mesto u našoj porodici.“

Karlo nije uspeo da otputuje u Italiju i vidi zemlju svog rođenja zajedno sa porodicom koju je tek pronašao. Preminuo je u novembru 2023. godine, u 71. godini.

Ipak, svoju najveću želju ostvario je na vreme.

U poslednjim satima njegovog života porodica je pozvala Anđela na Siciliji. Karlo je, koristeći poslednju snagu, uspeo da mu šapne:

„Volim te, brate moj.“

Preminuo je oko sat vremena kasnije.

Njegova supruga Debra i ćerka Dana kasnije su otišle u Italiju, gde su upoznale novootkrivene rođake i posetile mesta vezana za Karlove prve godine života.

Za Danu je taj susret značio mnogo više od upoznavanja ljudi sa kojima deli prezime i krv.

„Oduvek sam bila duboko porodično orijentisana, a povezivanje sa mojom porodicom na Siciliji činilo mi se kao pronalaženje nedostajućeg dela slagalice“, rekla je ona.

Video: Tiktokerka uradila DNK test