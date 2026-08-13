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Devojčica poznata pod pseudonimom Džini postala je jedan od najpotresnijih i najpoznatijih slučajeva ekstremnog zanemarivanja deteta. Otac ju je od najranijeg detinjstva izolovao od sveta, gotovo potpuno joj uskrativši ljudski kontakt, govor i bilo kakvu stimulaciju. Kada je sa samo 13 godina konačno pronađena, izgledala je kao dete od šest ili sedam godina, jedva je hodala i nije umela da govori.

1/5 Vidi galeriju Džini Foto: ApolloEight Genesis/youtube

Godinama zatvorena u mračnoj sobi

Kada je Džini imala oko 20 meseci, njen otac Klark Vajli počeo je da je drži zaključanu u maloj sobi. Veći deo vremena bila je vezana za nošu ili zarobljena u krevecu, sa rukama i nogama sputanim tako da gotovo nije mogla da se pomera.

Otac joj je zabranjivao da plače, govori ili proizvodi bilo kakvu buku. Ako bi zaplakala, tukao ju je, a sa njom je komunicirao tako što je lajao poput psa. Soba u kojoj je provodila detinjstvo bila je gotovo potpuno mračna, a jedini predmeti koje je mogla da vidi bili su krevetac, stolice i zavese.

Džini je živela u ovoj sobi Foto: ApolloEight Genesis/youtube

Vajli je bio izrazito kontrolisan čovek koji je mrzeo buku i tvrdio da nikada nije voleo decu. Verovao je da je njegova ćerka teško razvojno zaostala i zato ju je skrivao od ostatka sveta.

Imala je samo 13 godina, ali je izgledala kao mnogo mlađe dete

Sve se promenilo u novembru 1970. godine, kada je Džinina majka Ajrin, koja je imala ozbiljne probleme sa vidom, greškom ušla u kancelariju socijalne službe tražeći pomoć.

Socijalni radnici odmah su primetili da nešto nije u redu. Džini je tada imala 13 godina, ali je izgledala kao dete od šest ili sedam godina. Težila je svega 27 kilograma.

Držala je oslabljene šake ispred sebe „poput zeca“, imala je pogrbljeno držanje, nije mogla potpuno da ispruži ruke i noge, a kretala se svojevrsnim „skakutanjem poput zeca“. Bila je inkontinentna, pljuvala je i gotovo da nije mogla da govori. U početku su lekari čak pomislili da je autistična.

Tek nakon detaljne istrage postalo je jasno da iza njenog neobičnog ponašanja stoje godine brutalnog zlostavljanja i potpune izolacije.

Foto: ApolloEight Genesis/youtube

Jedan od najtežih slučajeva zlostavljanja dece u SAD

Slučaj je ubrzo privukao pažnju javnosti i stručnjaka i opisan je kao jedan od najtežih slučajeva zlostavljanja dece u istoriji SAD.

Džini je odrastala bez normalnog ljudskog kontakta, bez mogućnosti da razgovara, igra se ili istražuje svet oko sebe. Njena situacija podsetila je stručnjake na istorijske slučajeve takozvane „divlje dece“ koja su odrastala izvan ljudskog društva.

Ipak, Džini nije odrastala u divljini. Ona je bila zatočena u kući, svega nekoliko metara udaljena od ostatka sveta.

Otac nikada nije izveden pred sud

Džinin otac Klark Vajli odrastao je po hraniteljskim porodicama i kasnije radio kao mašinista na avionskim proizvodnim linijama u Los Anđelesu.

Nakon što mu je majka poginula u saobraćajnoj nesreći 1958. godine, njegovo ponašanje postajalo je sve paranoičnije i agresivnije. Brutalno je postupao i prema sinu Džonu, dok je svoju malu ćerku praktično potpuno izolovao.

Kada su vlasti 1970. godine pokrenule postupak protiv njega zbog zlostavljanja deteta, Vajli je trebalo da se pojavi pred sudom. Međutim, na dan kada je trebalo da bude saslušan, izvršio je samoubistvo pucnjem iz pištolja.

Foto: Youtube

Navodno je iza sebe ostavio poruku: „Svet nikada neće razumeti.“

Naučnici su pokušavali da je nauče da govori

Nakon što je spašena, Džini je postala predmet intenzivnog interesovanja pedijatara, psihologa, lingvista i drugih stručnjaka. Naučnici su u njenom slučaju videli jedinstvenu priliku da prouče kako ekstremna izolacija tokom ranog detinjstva utiče na razvoj mozga, mišljenja i jezika.

Radili su snimanja mozga, audio-zapise i brojne testove. Lingvisti su pokušavali da je nauče engleski jezik.

Džini je uspela da nauči određeni broj reči, među kojima su bile „plavo“, „narandžasto“, „majka“ i „idi“, ali nikada nije uspela da razvije normalan govor. Posebno joj je bilo teško da reči poveže u složene rečenice.

Njeno stanje dodatno je podstaklo raspravu o tome postoji li kritični period u ranom detinjstvu nakon kojeg je gotovo nemoguće u potpunosti usvojiti jezik.

„Bila je pametna. Svetla su bila upaljena“

Jedna od stručnjakinja koja je radila sa Džini bila je profesorka lingvistike sa UCLA Suzan Kertis, koja se s vremenom veoma zbližila sa njom.

Kertis je 2016. godine rekla da Džini nije bila lišena sposobnosti razmišljanja samo zato što nije mogla normalno da govori.

„Jezik i mišljenje su različite stvari. Za mnoge od nas misli su verbalno kodirane. Kod Džini njene misli gotovo nikada nisu bile verbalno kodirane, ali postoji mnogo načina da se misli“, rekla je Kertis.

„Bila je pametna. Mogla je da poređa slike tako da ispričaju priču. Mogla je da napravi različite složene strukture od štapova. Imala je i druge znake inteligencije. Svetla su bila upaljena“, dodala je ona.

Džini je učila da se igra, oblači, žvaće hranu i uživa u muzici. Proširivala je rečnik, a crtežima je pokušavala da izrazi ono što nije mogla da kaže rečima. Na testovima inteligencije pokazivala je dobre rezultate.

Njena priča ipak nije dobila srećan kraj

U početku je delovalo da će Džini uspeti da napravi veliki napredak. Međutim, tokom sedamdesetih godina došlo je do sukoba među ljudima koji su brinuli o njoj i naučnicima koji su je proučavali.

Finansiranje istraživanja je prestalo, a Džini je premeštana iz jedne hraniteljske porodice u drugu, a zatim u državne ustanove. Njeni kontakti sa pojedinim ljudima koji su joj bili bliski bili su prekinuti. Njen napredak se tada naglo zaustavio, a deo ranije postignutog napretka počeo je da se gubi.

Njena lokacija kasnije je čuvana kao tajna kako bi se zaštitila njena privatnost.

Suzan Kertis je godinama pokušavala da ponovo uspostavi kontakt sa Džini, ali joj to nije bilo dozvoljeno.

„Nikada mi nisu dozvolili da imam kontakt sa njom. Postala sam nemoćna u pokušajima da je posetim ili da joj pišem. Mislim da je moj poslednji kontakt sa njom bio početkom osamdesetih“, rekla je Kertis.

U trenutku kada je The Guardian 2016. godine objavio tekst o njenom slučaju, Džini je, prema tada dostupnim informacijama, i dalje bila pod starateljstvom države Kalifornije, na tajnoj lokaciji.

Njena sudbina ostala je obavijena velom tajne.

Džini je tako postala mnogo više od jednog naučnog slučaja. Njena priča otvorila je teška pitanja o posledicama izolacije, razvoju jezika i granicama ljudske sposobnosti da se oporavi nakon najranijih trauma.