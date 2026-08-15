Naučnici smatraju da se ne nasleđuje sama anksioznost, već određene osobine koje mogu da povećaju osetljivost na stres

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Lekari hitne medicine svakodnevno se susreću s ozbiljnim medicinskim situacijama. Ipak, šta zapravo znači "ozbiljno"?Koje vrste bola zahtevaju hitan pregled? Stručnjaci ističu da je odgovor složen jer bol može imati različite uzroke i ozbiljnost kod različitih pacijenata. "Nažalost, bol može značiti mnogo toga, a ponekad i manji bol može ukazivati na ozbiljan problem. Zato je važno ne ignorisati ga", ističe dr Majkl Tartaro, profesor hitne medicine na Univerzitetu u Pitsburgu za HuffPost.

Dakle, ako ste zabrinuti zbog bola, bolje je da posetite lekara nego da rizikujete pogoršanje stanja. Iako svaki bolni simptom treba shvatiti ozbiljno, lekari su izdvojili pet vrsta bola koji mogu signalizirati ozbiljne zdravstvene probleme i zahtevaju hitnu medicinsku procenu.

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1. Iznenadan i jak bol koji ne prolazi: "Generalno, bol koji nastupi iznenada, jak je i ne prolazi, uvek treba da izazove pažnju", kaže dr Tartaro. To važi za bilo koji deo tela. Ako osetite novi, neočekivani bol, naročito ako je intenzivan i ne popušta, važno je da što pre posetite lekara. "Radije bismo da pacijenti budu oprezni i dođu na pregled nego da ignorišu simptome koji mogu da ukazuju na ozbiljan problem", dodaje dr Tartaro.

2. Bol u grudima: Bol u grudima može biti znak srčanog udara, ali i drugih ozbiljnih stanja poput krvnog ugruška u plućima ili pucanja krvnih sudova. "Ako neko oseti iznenadan bol u grudima, naročito ako je to nov bol ili je već imao problema sa srcem, hitan pregled je nužan", ističe dr Mark Konroj, specijalista urgentne medicine. Bol u grudima posebno je zabrinjavajući kod osoba s faktorima rizika poput visokog krvnog pritiska, dijabetesa ili visokog holesterola. Iako može da bude i bezazlen (na primer, zbog gorušice), nikada je ne treba zanemariti.

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3. Bol u potkolenici uz crvenilo i oticanje: Ako osetite bol u potkolenici uz crvenilo i oticanje, to može biti znak duboke venske tromboze (DVT) – krvnog ugruška u veni koji može da bude opasan ako se proširi na pluća. "Posebno smo zabrinuti ako osoba ima nedavnu povredu, operaciju ili je dugo bila nepokretna, na primer nakon dugog leta avionom", upozorava dr Konroj. Ovo stanje zahteva hitnu medicinsku procenu kako bi se sprečile moguće komplikacije.

4. Bol u gornjem delu leđa koji je poput “cepanja”: Bol u leđima je česta tegoba, ali ako osećate bol u gornjem delu leđa koji se čini kao kidanje, to može da signaliziratozbiljan problem s aortom, najvećom arterijom u telu. "Ako neko opisuje bol u gornjem delu leđa kao osećaj kidanja ili cepanja, potreban je hitan medicinski pregled", naglašava dr Konroj. Takav bol može da bude znak disekcije aorte koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

U pojedinim, na sreću ređim situacijama, iza bola u leđima mogu da stoje mnogo ozbiljniji zdravstveni problemi Foto: Shutterstock

5. Određeni bolovi u donjem delu stomaka: Bolovi u stomaku mogu imati različite uzroke, ali neki simptomi zahtevaju posebnu pažnju. Bol u desnom donjem delu stomaka uz mučninu i povraćanje može da ukazuje na upalu slepog creva. Bol u donjem delu leđa ili stomaka uz groznicu može biti znak infekcije bubrega. Iznenadan, jak bol u boku može da signalizira kamen u bubregu. Ako osetite bilo koji od ovih simptoma, ne odlažite posetu lekaru.

Kada potražiti hitnu medicinsku pomoć?

Iako poseta hitnoj službi može da bude stresna i zahtevna, ignorisanje simptoma može da ima ozbiljne posledice. Ako vaš bol naglo nastupi, pogoršava se ili je popraćen drugim alarmantnim simptomima, ne oklevajte – posetite lekara što pre. "Možda će se ispostaviti da nije ništa ozbiljno, ali bolje je proveriti nego rizikovati", zaključuje dr Konroj. Ako niste sigurni da li vam treba hitna pomoć, konsultujte svog lekara ili hitnu medicinsku službu. U slučaju sumnje, uvek je bolje igrati na sigurno.

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