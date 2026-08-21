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Ujutru je odvela petogodišnju ćerku kod lekara, nekoliko sati kasnije igrala se sa decom na snegu, fotografisala ih i slala slike suprugu, a predveče su se dopisivali o tome šta će naručiti za večeru. Sve je delovalo kao sasvim običan dan jedne porodice sa troje male dece, zbog čega detalji iz poslednjih sati pre tragedije danas, više od tri godine kasnije, zvuče još potresnije.

Pred sudom u Masačusetsu vodi se postupak protiv Lindzi Klensi, majke optužene za smrt svoje troje dece – petogodišnje Kore, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalana. Tokom suđenja pred porotom se iz dana u dan iznose poruke, lične beleške, medicinska dokumentacija i svedočenja ljudi koji su je poznavali, dok tužilaštvo i odbrana pokušavaju da predstave dve potpuno različite slike žene koja je tog 24. januara 2023. godine spolja delovala kao majka koja obavlja svakodnevne obaveze, a samo nekoliko sati kasnije njena porodica doživela je tragediju koja je potresla Ameriku.

Foto: Printscreen/Facebook

Dan koji nije nagoveštavao tragediju

Lindzi je tog jutra odvela najstariju ćerku Koru na lekarski pregled, a nakon što su dobile dobre rezultate, fotografiju devojčice poslala je suprugu Patriku, koji je tog dana radio od kuće i ostao sa mlađom decom. Kada mu je javila da je pregled prošao dobro i da nema razloga za brigu, odgovorio joj je rečenicom koja je tokom suđenja dobila sasvim drugačiju težinu.

„Ti si dobra mama“, napisao joj je.

Nakon povratka kući dan se nastavio bez ičega što bi ukazivalo na ono što će uslediti. Lindzi i deca izašli su napolje, igrali se na snegu i napravili Sneška Belića, a fotografije mališana slala je i suprugu i svojoj majci. Patrik je kasnije pred sudom rekao da mu je supruga tog dana delovala dobro i da je sa decom učestvovala u uobičajenim porodičnim aktivnostima.

Upravo taj kontrast danas predstavlja jedan od najtežih delova slučaja, jer su svega nekoliko sati pre smrti deca bila nasmejana na snegu, dok njihova majka nije pokazivala ništa što bi ljudima oko nje nedvosmisleno ukazalo da će se dogoditi nešto strašno.

„Bio je dug dan“

Kako se približavalo veče, Lindzi se ponovo javila suprugu i predložila da naruče hranu, jer tog dana nije stigla ništa da pripremi.

„Ima li šanse da uzmemo hranu iz ThreeV? Nisam ništa skuvala. Bio je dug dan“, napisala je oko 16.53 časova.

Patrik je prihvatio predlog, nakon čega su nastavili da se dopisuju o tome šta će jesti i kada je njihov najmlađi sin poslednji put spavao. Bila je to potpuno svakodnevna prepiska dvoje umornih roditelja na kraju napornog dana, upravo zbog čega tužilaštvo i odbrana danas istim porukama daju potpuno različito značenje.

Patrik je nešto kasnije izašao iz kuće kako bi pokupio večeru i lekove, a upravo njegov odlazak predstavlja jednu od ključnih tačaka optužbe. Tužilaštvo tvrdi da ga je Lindzi namerno poslala iz kuće kako bi ostala sama sa decom, dok njeni advokati insistiraju na tome da taj potez ne može da se posmatra odvojeno od ozbiljnih psihičkih problema sa kojima se mesecima borila.

Mesecima je govorila da joj nije dobro

Odbrana pokušava da dokaže da Lindzi u trenutku tragedije nije bila žena koja je hladnokrvno i racionalno donela odluku da povredi svoju decu, već majka koja je prolazila kroz ozbiljnu psihičku krizu nakon rođenja trećeg deteta.

U njenim beleškama pronađeni su zapisi u kojima govori o depresiji, problemima sa koncentracijom, osećaju „magle u mozgu“ i krivici zato što smatra da svom najmlađem sinu ne uspeva da bude majka na isti način na koji je bila starijoj deci. Dane je, prema tim zapisima, počela da organizuje prema bebinom spavanju, a u jednom trenutku zapisala je i rečenicu koja je tokom suđenja posebno odjeknula:

Lindzi Klensi kojoj se u Masačusetsu sudi zbog smrti njeno troje dece Foto: YOUTUBE / Planet / Profimedia

„Želim pomoć. Želim da budem dobro.“

Patrik je ranije svedočio da mu je supruga govorila i o nametljivim mislima koje su uključivale mogućnost da povredi sebe ili decu, ali da on u tom trenutku nije verovao da bi ona ikada zaista mogla da učini nešto takvo. Ono što ga je, prema njegovim rečima, dodatno zbunjivalo bilo je to što bi nakon razgovora o veoma uznemirujućim mislima nastavila da obavlja svakodnevne obaveze, brine o deci ili priprema obrok, zbog čega je bilo teško proceniti koliko je njeno stanje zaista ozbiljno.

Dve strane istih dokaza

Upravo na tome danas počiva najveći deo sudske borbe.

Tužilaštvo poruke o večeri, odlazak po hranu, normalnu komunikaciju sa suprugom i aktivnosti sa decom predstavlja kao dokaz da je Lindzi tog dana bila sposobna da planira, donosi odluke i razume šta se oko nje događa. Njeni advokati, međutim, tvrde da činjenica da je spolja mogla da funkcioniše ne znači da nije patila od ozbiljnog psihičkog poremećaja, odnosno postporođajne psihoze, koja može da promeni čovekovu percepciju stvarnosti čak i kada njegovo ponašanje drugima ne deluje potpuno neobično.

Odbrana se poziva i na njene internet pretrage povezane sa psihozom, halucinacijama, postporođajnom depresijom i drugim psihičkim problemima, tvrdeći da one pokazuju da je očajnički pokušavala da razume šta joj se događa. Tužilaštvo neke od tih pretraga, zajedno sa drugim dokazima, tumači kao deo priče o planiranju i svesnom ponašanju.

Povratak kući koji je promenio sve

Kada se Patrik vratio kući sa večerom, ono što je zatekao zauvek je prekinulo svakodnevicu porodice koju je samo nekoliko sati ranije gledao kako se igra na snegu.

Decu je pronašao bez svesti, dok je Lindzi bila teško povređena nakon pada sa prozora kuće. U pozivu hitnoj pomoći, koji je kasnije pušten pred porotom, čuje se trenutak kada Patrik shvata šta se dogodilo i izgovara da je njegova supruga „ubila decu“.

Foto: Printscreen Facebook

Kora i Doson preminuli su iste večeri, dok je osmomesečni Kalan preminuo nekoliko dana kasnije.

Više od tri godine nakon njihove smrti sud danas pokušava da utvrdi ono što se ne može videti ni na fotografijama sa snega, ni u porukama o večeri, niti u kratkoj rečenici „Ti si dobra mama“ – šta se tog dana zaista događalo u umu Lindzi Klensi i da li je bila sposobna da razume i kontroliše sopstvene postupke.

Njena odbrana tvrdi da je bila zarobljena u teškoj postporođajnoj psihozi, dok tužilaštvo smatra da dokazi pokazuju da je postupala svesno i planski. Od načina na koji porota bude razumela upravo tu razliku zavisiće i njena pravna sudbina.

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