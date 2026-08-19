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Ima dana kada nam nedostaje energije, teže se koncentrišemo i za najjednostavnije obaveze potrebno nam je više vremena nego obično.

Takve promene mogu imati mnogo uzroka — od nedostatka sna i stresa do svakodnevnih navika i načina ishrane. Upravo zato vredi obratiti pažnju i na nutrijente koji su organizmu potrebni za normalno funkcionisanje.

Jedan od njih je jod.

Zašto je jod važan za energiju?

Jod je neophodan za stvaranje hormona štitne žlezde. Ovi hormoni učestvuju u regulaciji metabolizma i brojnih procesa u organizmu, zbog čega nedostatak joda može biti praćen osećajem umora i iscrpljenosti.

Ali uloga joda ne završava se samo na metabolizmu.

Jod, važan mineral za pravilno funkcionisanje organizma Foto: Shutterstock

Jod je važan i za mozak

Hormoni štitne žlezde imaju značajnu ulogu u razvoju i funkcionisanju mozga. Posebno je važno obezbediti dovoljan unos joda tokom trudnoće i ranog detinjstva, kada se mozak intenzivno razvija.

I kod odraslih je redovan unos joda važan kao deo uravnotežene ishrane i normalnog funkcionisanja štitne žlezde.

Zato umor, pad energije i slabija koncentracija mogu biti dobar podsetnik da se zapitamo da li svakodnevnom ishranom unosimo dovoljno važnih minerala.

Jod: zaboravljeni ključ energije i mentalne bistrine

Albert Szent-Györgyi, Nobelovac i otkrivač vitamina C, jednom je zapisao:

„Jod se nekada koristio kao univerzalni lek. Niko nije znao kako, ali delovao je — i to izvanredno.“

Danas, i pored jasnih saznanja o njegovom uticaju na hormone, metabolizam i kognitivne funkcije, jod je gotovo nestao iz savremene medicinske prakse. Posledice tog zaborava osećaju milioni — kroz hroničan umor, pad koncentracije i usporen metabolizam.

Najbolji prirodni izvori joda

Organizam ne može sam da proizvede jod, pa ga je potrebno redovno unositi. Odrasloj osobi preporučuje se oko 150 mikrograma dnevno.

Najviše ga sadrže morska riba, školjke, posebno kamenice, kao i kelp i druge morske alge. Važno je znati da određene vrste povrća, poput kupusa i spanaća, mogu smanjiti apsorpciju joda, pa je potrebno voditi računa o balansu u ishrani.

(Kurir.rs)

VIDEO: Vežba za zdravlje štitne žlezde: