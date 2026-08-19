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Hirurzi na Šri Lanki izvadili su iz mokraćne bešike 55-godišnjeg muškarca kamen težak neverovatnih 3,1 kilogram i dug oko 17 centimetara. Lekari veruju da bi mogao da bude najveći takav kamen ikada zabeležen i hirurški uklonjen, što bi predstavljalo svetski rekord.

Izuzetno redak medicinski slučaj zabeležen je prošle nedelje u bolnici u Trinkomaliju, na istočnoj obali Šri Lanke.

Prema rečima lekara koji je predvodio hirurški tim, kamen bi, na osnovu dostupne medicinske dokumentacije, mogao da bude najveći kamen iz mokraćne bešike koji je do sada zabeležen i hirurškim putem uklonjen.

Ovako izgleda kamen koji je izvađen iz pacijenta:

1/8 Vidi galeriju Na Šri Lanki izvađen kamen iz mokraćnih kanala veličine 3 kg Foto: Newsfirst English/youtube

Težak koliko i beba

Veličina kamena bila je zapanjujuća. Lekari navode da je težio približno koliko i novorođenče, dok su njegove dimenzije bile slične jajetu noja. Muškarac (55) primljen je u bolnicu nakon što je doživeo moždani udar.

Tokom lečenja lekari su primetili da ima velike poteškoće sa mokrenjem. Dodatni pregledi otkrili su da se u njegovoj mokraćnoj bešici nalazi ogromni kamen.

Hirurg Prahalahan Balakrišnan, koji je izveo operaciju, rekao je za BBC Sinhala da je, prema dostupnim medicinskim podacima, reč o najvećem kamenu ove vrste koji je do sada zabeležen i uklonjen hirurškim putem.

Pacijent se trenutno oporavlja, a lekari navode da je njegovo zdravstveno stanje dobro. I dalje se nalazi u bolnici kako bi nastavio lečenje i zbog drugih zdravstvenih problema.

Godinama je rastao u njegovoj bešici

Lekari procenjuju da je kamen mogao da se formira i ostane u mokraćnoj bešici ovog muškarca između pet i deset godina. Kamenje u mokraćnoj bešici nastaje kada se minerali prisutni u mokraći kristalizuju i vremenom formiraju čvrste mase. Najčešće se javlja kada se bešika ne prazni u potpunosti, zbog čega mokraća ostaje koncentrovanija, što pogoduje stvaranju kristala.

Mali kamenci, čak i oni veličine zrna peska, mogu prirodnim putem da napuste telo. Međutim, kada narastu, mogu da blokiraju protok mokraće i izazovu ozbiljne probleme, zbog čega je nekada potrebno lečenje ili hirurška intervencija.

Kamenje veće od četiri centimetra smatra se gigantskim kamenjem mokraćne bešike.

Prethodni rekord bio je 1,9 kilograma

Neverovatna veličina kamena pronađenog na Šri Lanki postaje još upečatljivija kada se uporedi sa prethodno zabeleženim rekordom.

Prema podacima Ginisove knjige rekorda, najveći kamen iz mokraćne bešike koji je do tada bio zabeležen uklonjen je u Brazilu 2003. godine.

Taj kamen težio je 1,9 kilograma, a bio je dug 17,9 centimetara. Kamen uklonjen na Šri Lanki gotovo je iste dužine – oko 17 centimetara – ali je njegova težina čak 3,1 kilogram, što je više od kilograma teže od prethodnog rekordera. Ukoliko budu potvrđeni svi relevantni medicinski podaci, ovaj neobičan slučaj mogao bi da postavi novi svetski rekord.