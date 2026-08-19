Slušaj vest

Kada je Kristina Mur nakon smrti oca nasledila kuću u Baltimoru, očekivala je da će joj najveća briga biti papirologija i održavanje nekretnine. Umesto toga, na vratima porodičnog doma u aprilu ove godine sačekalo ju je obaveštenje koje joj je potpuno promenilo život.

U njemu je pisalo da će joj, ukoliko u roku od 45 dana ne izmiri račun za vodu, biti obustavljeno snabdevanje. Međutim, mnogo veći šok od upozorenja bio je iznos duga – neverovatnih 228.000 dolara, odnosno oko 194.000 evra.

„Kada je moj otac preminuo, mislila sam da će kuća biti najlakši deo, ali očigledno nije bilo tako“, rekla je Mur za televiziju FOX45.

Jedan vodomer za 37 kuća

Situacija je posebno neobična zbog načina na koji je organizovano snabdevanje vodom u naselju Springwood Estates.

Zajednica je izgrađena tokom sedamdesetih godina i sastoji se od 37 kuća, ali sve nekretnine koriste jedan glavni vodomer. Problem je u tome što je taj vodomer administrativno povezan upravo sa adresom kuće koju je Kristina nasledila.

Drugim rečima, iako vodu koristi svih 37 domaćinstava, ogromni račun je vezan za jednu adresu.

Kristina tvrdi da pre nego što je u aprilu pronašla obaveštenje nije ni znala da postoji problem sa računom. Kada je počela da istražuje šta se događa, otkrila je da situacija ima još ozbiljnije posledice.

Naime, na njenoj nekretnini upisan je teret zbog duga, zbog čega kuću ne može normalno da proda.

„To je poražavajuće jer mi govore da moja nekretnina nema nikakvu vrednost“, rekla je.

Problem je nastao zbog sistema koji je godinama funkcionisao u ovom naselju.

Stanari, prema dostupnim informacijama, plaćaju svoj deo troškova udruženju vlasnika nekretnina, odnosno HOA-i, koja bi zatim trebalo da izmiri zajednički račun za vodu. Kristina je zbog toga očekivala da će upravo HOA rešiti nastali problem.

Njena agentkinja za nekretnine Lisa Ćiofani tvrdi da dokumentacija koja reguliše odnose među vlasnicima jasno određuje ko je odgovoran za plaćanje računa.

„Dostavili smo odredbe i pravila koja jasno navode da je HOA zapravo odgovoran za njegovo plaćanje“, rekla je Ćiofani.

Ona smatra da sam koncept zajedničkog vodomera nije nužno problematičan, ali da je potpuno nelogično što je vodomer povezan sa adresom samo jedne kuće.

„Ne razumem kako nju mogu da smatraju odgovornom za potrošnju 37 nekretnina.“

Dug narastao na više od 200.000 dolara

Predsednica HOA-e Regina Džonson potvrdila je za FOX45 da je odgovornost udruženja da prikuplja novac od stanara i njime plaća zajednički račun za vodu.

Ipak, nije mogla da objasni kako je dug tokom godina narastao na više od 200.000 dolara.

Kristina je zajedno sa svojom agentkinjom otišla u gradski komunalni ured kako bi proverila situaciju i pronašla dokumentaciju koja se odnosi na teret upisan na njenoj kući.

„Lisa i ja smo pronašle dokument o založnom pravu“, rekla je Mur pa dodala:

„Govore mi da je moja nekretnina odgovorna za ovaj račun i da ne mogu da je prodam dok račun ne bude plaćen u celosti.“

Foto: rebeccapryortv/instagram

Kuća joj postala teret umesto nasledstva

Tako je kuća koju je Kristina nasledila od oca, umesto vredne imovine, postala ogroman finansijski problem.

Prema dostupnim izveštajima, gradski zapis o dugu ostaje povezan sa nekretninom sve dok se kompletan iznos ne izmiri.

U međuvremenu je Kristina obaveštena da je HOA-i odobren plan otplate duga. Međutim, ni taj dogovor nije u potpunosti rešio njen problem. Založno pravo ostaje na kući sve dok čitav dug ne bude isplaćen.

To znači da Kristina, iako više nije suočena samo sa neposrednom pretnjom zbog neplaćenog računa, i dalje ne može jednostavno da proda naslednu kuću i izađe iz situacije.

Umesto da joj nasledstvo donese sigurnost, jedna administrativna greška i višegodišnji dug celog naselja pretvorili su kuću u teret vredan čak 228.000 dolara.

(Kurir.rs/Jutarnji)