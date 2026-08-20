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Braća Erik i Lajl Menendez, osuđena 1996. godine na doživotni zatvor zbog ubistva roditelja, tokom izdržavanja kazne uspela su da pronađu ljubav i obojica su se venčala iza rešetaka.

Njihova priča ponovo je dospela u centar pažnje nakon Netfliksove serije Monsters: Priča o Lajlu i Eriku Menendezu, ali i zbog novih saslušanja za uslovni otpust. Iako su obojica dobila mogućnost da traže uslovnu slobodu nakon preinačenja kazne, Erik je odbijen 21. avgusta 2025, dok je Lajl istu sudbinu doživeo dan kasnije.

Braći Menendez se sudi zbog ubistva roditelja:

1/10 Vidi galeriju Fotografije braće Menendez sa roditeljima koje su ubili Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, Printscreen YouTube

Zločin koji je šokirao Ameriku

Braća Menendez ubila su svoje roditelje, Hozea i Kiti Menendez, iz neposredne blizine 20. avgusta 1989. godine.

Uhapšeni su u martu 1990, a posle višegodišnjih suđenja 20. marta 1996. proglašeni su krivim za dva ubistva prvog stepena. Na doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta tada su osuđeni 2. jula iste godine.

Godine 2025. kazna im je preinačena na 50 godina do doživotne robije, čime su stekli pravo da podnesu zahtev za uslovni otpust.

Lajlova prva supruga upoznala ga je preko pisma

Lajlova prva supruga bila je Ana Erikson, nekadašnja recepcionerka u salonu lepote koja je kasnije postala model.

Njihova priča počela je tokom prvog suđenja braći Menendez, kada mu je poslala pismo. Lajl joj je odgovorio, a redovna prepiska prerasla je u ljubav.

Godine 1994. preselila se u Los Anđeles kako bi mu bila bliže i zaposlila se u jednoj diskografskoj kući.

Venčali su se 2. jula 1996. godine, upravo na dan kada je Lajl osuđen na doživotni zatvor. Ceremonija je održana putem spikerfona, a prisustvovali su njegov advokat Lesli Abramson i tetka Marta Menendez.

Brak je trajao do 2001. godine, kada je Ana podnela zahtev za razvod tvrdeći da joj je Lajl bio neveran i da je iza njenih leđa razmenjivao pisma sa drugim ženama.

Fotografije braće Menendez iz zatvora:

1/5 Vidi galeriju Braća Menendez Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

Rebeka Snid postala je advokatica i godinama ga posećivala

Nakon razvoda, Lajl se zbližio sa Rebekom Snid, koju je poznavao gotovo deset godina pre nego što su se venčali u novembru 2003.

Njihova veza takođe je počela dopisivanjem.

Snid je u međuvremenu završila pravni fakultet i postala advokatica. Živi u Sakramentu u Kaliforniji, a godinama ga je posećivala svake nedelje.

"Verovatno vodimo intimnije razgovore nego većina bračnih parova koje svakodnevne obaveze stalno ometaju", rekao je Lajl za People 2017. godine.

Dodao je da svakodnevno razgovaraju telefonom, često i više puta dnevno.

"Imam veoma stabilan i posvećen brak. To mi donosi mir i radost i pomaže da izdržim nepredvidivo i stresno okruženje u zatvoru."

Posle dve decenije objavili da su se razdvojili

U novembru 2024. Rebeka Snid saopštila je da su ona i Lajl već neko vreme razdvojeni.

Naglasila je da razlog nije prevara i da su ostali najbolji prijatelji i porodica. Istakla je i da će nastaviti da vodi njegove stranice na društvenim mrežama i da ostaje posvećena borbi za slobodu obojice braće.

Erikova ljubavna priča počela je dok je Tami bila udata

Erikova supruga Tami Menendez počela je da prati suđenje braći 1993. godine dok je živela sa tadašnjim suprugom Čakom Sakomanom i ćerkom iz prethodne veze.

Sa suprugovim odobrenjem poslala je Eriku pismo u zatvor.

"Rekla sam mu da ću pisati Eriku. Odgovorio mi je da slobodno to uradim. Nisam ni znala da li će odgovoriti", prisetila se Tami.

Erik je kasnije ispričao da je među hiljadama pisama upravo njeno izdvojio.

"Video sam Tamino pismo i osetio nešto posebno. Dobijao sam hiljade pisama, ali ovo sam sačuvao."

Njihovo prijateljstvo razvijalo se polako tokom gotovo šest godina dopisivanja.

Tragedija koja ih je još više zbližila

Godine 1996. Tami je otkrila da je njen tadašnji suprug navodno seksualno zlostavljao njenu petnaestogodišnju ćerku iz prethodne veze.

On se potom predao policiji, a dva dana kasnije izvršio samoubistvo.

Njihova zajednička ćerka Talija tada je imala svega devet meseci.

"Obratila sam se Eriku. Tešio me je i tada su naša pisma postala mnogo ozbiljnija", rekla je Tami.

Prvi susret promenio joj je život

Nakon što je Erik osuđen za ubistvo, pozvao ju je da ga poseti u zatvoru Folsom.

Prvi put su se upoznali u avgustu 1997. godine.

"Bila sam užasno nervozna. Poslala sam mu samo malu fotografiju. Kada je ušao u prostoriju, bio je pun života, kao da srećem starog prijatelja."

Erik je taj susret opisao kao "najlepše iskustvo u svom životu".

Tami je zbog njega odustala od planova da se preseli u Džordžiju i umesto toga preselila se u Sakramento kako bi mu bila bliže, posećujući ga čak četiri puta nedeljno.

Venčanje sa Tvinkijem umesto torte

Erik je zaprosio Tami 1998. godine. Venčali su se 12. juna 1999. u zatvoru Folsom, a umesto svadbene torte poslužili su popularni kolač Tvinki.

Kasnije je Erik prebačen u zatvor Plezent Vali, udaljen gotovo 240 kilometara, ali su Tami i Talija nastavile da putuju svake nedelje kako bi ga videle. Erik je godinama isticao koliko mu znači suprugina podrška.

"Tamina ljubav me je podstakla da postanem bolji čovek. Želim da budem najbolji mogući muž."

U drugom intervjuu rekao je:

"Njena ljubav bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih sam izabrao život. Kada vas neko bezuslovno voli i možete da budete potpuno otvoreni, to menja sve."

Bez intimnih poseta, ali sa snažnom vezom

Iako su obojica oženjeni, ni Lajl ni Erik nikada nisu mogli da konzumiraju brak.

Razlog je zakon Kalifornije, koji zatvorenicima osuđenim na doživotnu kaznu ne dozvoljava bračne posete.

Lajl kaže da mu fizička bliskost nije najvažnija.

"Shvatio sam da je povezanost sa ljudima mnogo važnija od fizičke udobnosti. Brak može da funkcioniše kroz razgovore, deljenje svega i pronalaženje kreativnih načina komunikacije."

Tami deli slično mišljenje.

"Nedostatak seksa jeste težak, ali meni to nije problem. Fizički smo razdvojeni, ali sam emotivno potpuno povezana sa Erikom."

Erik priznaje da mu nedostaje fizički kontakt, ali veruje da je upravo to njihov odnos učinilo snažnijim.

"Ne tražite seks, već emotivnu povezanost. Posle svađe nema pomirenja u zagrljaju, već samo petnaestominutni telefonski razgovor. Zato zaista morate da se trudite da veza opstane."