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Kaže se da se u ormaru ponekad krije pravo malo blago. Dvadesetpetogodišnja Bet Hakman otkrila je da stvari koje je godinama gurala po ormanima vrede popriličnu svotu novca. Preko aplikacije Vinted postepeno je prodala više od 600 komada odeće, obuće i modnih dodataka koje više nije nosila, pa joj samim tim nisu ni bili potrebni. Prodajom je zaradila 3000 funti, a novac je iskoristila da ostvari svoj veliki san – život u Australiji.

Bet iz Vindsora sanjala je o životu na drugom kraju sveta otprilike tri godine. Kada je odlučila da će zaista otići, bacila se na veliko raščišćavanje.

„Nakupilo mi se zaista mnogo stvari“, objašnjava.

Bet je prodala stvari iz svog ormana Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Na kraju je prodala praktično sve što joj nije bilo potrebno. „Neposredno pre odlaska prodala sam skoro sve cipele. Ostale su mi samo patike za teretanu i trčanje i jedne cipele na štiklu“, priseća se.

Na prodaji je završilo čak i bratovo odelo sa maturske večeri. Među najskupljim komadima bile su patike Alexander McQueen, za koje je dobila 200 funti.

Ukupno joj je prodaja donela 3000 funti. Novac je zatim iskoristila za avionsku kartu, vizu i smeštaj u Sidneyju, gde se preselila u martu ove godine. U Australiji je započela novi život i tamo radi kao fizioterapeutkinja.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Bet smatra da se slično malo bogatstvo krije u ormarima mnogih ljudi.

„Sto posto bih preporučila ljudima da raščiste stvari po kući ako štede za neki veliki životni cilj. Ljudi uopšte ne shvataju koliko bi mogli da zarade“, kaže.

Ona danas radije kupuje polovnu odeću, a kada neki komad prestane da nosi, jednostavno ga ponovo proda.

„Haljinu obučem jednom, a zatim je prodam umesto da mi samo stoji u ormaru.“

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

A kako uspeti na platformi na kojoj prodaju hiljade ljudi?

Bet ima nekoliko jednostavnih pravila. Prema njenim rečima, ključne su kvalitetne fotografije na čistoj pozadini, dobar opis i brzo slanje robe. Pomogla joj je čak i lutka na kojoj je fotografisala pojedine komade odeće. Važno je, kaže, i ne preterati sa cenom. „

Ljudi na Vintedu žele da prođu povoljno. Uvek pregovaram. Radije ću nešto prodati, izbaciti to iz kuće i izgubiti možda 50 penija nego tvrdoglavo insistirati na ceni“, objašnjava.

Preseljenje na drugi kraj sveta za sada ne može dovoljno da nahvali. Kako kaže, u Australiji radi manje sati nego u Velikoj Britaniji, a pritom zarađuje otprilike isto.