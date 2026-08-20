Slušaj vest

Istraživanje jedinstvenog arheološkog otkrića u istorijskom kompleksu Huaka Pukljana u peruanskoj prestonici Limi ulazi u novu fazu. Tim naučnika predvođen arheološkinjom Gledis Paz pokušava da otkrije precizne detalje rituala koji se odigrao pre približno 1.400 godina.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Telo muškarca namerno položeno u kanal

Prema antropološkim analizama, pronađeni ostaci pripadali su odraslom muškarcu čije je telo namerno položeno na levu stranu, unutar kanala za vodu.

Posebno je zanimljiv položaj lobanje. Bila je okrenuta ka čuvenoj piramidi od gline i prema Tihom okeanu, što stručnjaci smatraju snažnim dokazom da je muškarac bio žrtvovan u okviru ceremonije zatvaranja podzemnog kanala za vodu.

U neposrednoj blizini skeleta arheolozi su pronašli i keramičku glavu zmije, dodatno potvrđujući religijski i ritualni značaj ovog prostora.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šta se dogodilo muškarcu pre smrti?

Naučnici sada detaljnije analiziraju skelet kako bi utvrdili koliko je tačno muškarac imao godina, kakvo je bilo njegovo zdravstveno stanje i da li je imao povrede ili druge tragove koji bi mogli da otkriju okolnosti njegove smrti.

Istovremeno se proučava i arhitektura samog lokaliteta, koja je istraživačima pružila nova i neočekivana saznanja.

Bunaru su dali poseban značaj

Bunar povezan sa kanalom izgrađen je od rečnog kamenja, za razliku od okolne piramide, koja je građena od gline.

Ta razlika u materijalima mogla bi da ukaže na posebnu namenu bunara i kanala, ali i na drugačije građevinske i ritualne prakse drevne civilizacije Lime.

Stručnjaci smatraju da arhitektura može biti ključna za razumevanje načina na koji su drevni stanovnici ovog područja organizovali svoje svete prostore.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tragovi civilizacije stare gotovo 1.500 godina

Kompletno istraživanje lokaliteta u četvrti Miraflores trebalo bi da pruži nove informacije o tome kako je pretpovestna civilizacija oko 650. godine nove ere organizovala sveta mesta i na koji način je sprovodila ceremonijalno zatvaranje i napuštanje određenih prostora.

Pronađeni skelet, keramička zmija, vodeni kanal i neobična konstrukcija bunara zajedno predstavljaju važan trag za razumevanje religijskih verovanja i rituala drevne kulture Lime.

Arheolozi se nadaju da će dalja analiza otkriti ko je bio žrtvovani muškarac, zašto je izabran i kakvu je tačno ulogu njegovo žrtvovanje imalo u ceremoniji koja je održana pre oko 1.400 godina.