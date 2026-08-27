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Sudski postupak u Brazilu okončan je presudom protiv 38-godišnje Amande Marije Souze de Oliveire, koja je lažnim predstavljanjem uspela da ubedi jednu porodicu da je dvanaestogodišnja devojčica i tako proživi 14 meseci u njihovom domu.

Koristeći ime Gabrijela, tvrdila je da pobegla od zlostavljanja. Porodica iz grada Žoinvili u saveznoj državi Santa Katarina potresla se nad njenom sudbinom i prihvatila je kao sopstveno dete. Obezbedili su joj dečju sobu, odeću, lečenje, pa čak i proslavu "12. rođendana".

Pogledajte u galeriji fotografije Amande Marije Souze de Oliveire:

1/6 Vidi galeriju Amanda Marija Souze de Oliveira - pretvarala se da je dvanaestogodišnja devojčica Foto: Printscreen/YouTube/The Jaki Show

Dečije ponašanje i izgovori za izgled

Kako bi prevara opstala, Amanda je primenjivala nesvakidašnje metode. Prema navodima iz istrage, koristila je cuclu, flašicu i posebnu krpicu za spavanje. Menjala je boju glasa u dečju, simulirala napade panike i tvrdila da ima autizam. Na pitanja zašto fizički ne izgleda kao devojčica njenih navodnih godina, imala je spreman odgovor - tvrdila je da su je raniji zlostavljači kljukali hormonima, što je ubrzalo njen fizički razvoj.

Izbegavanje škole i sumnja rođake

Amanda je u kontakt sa porodicom stupila preko verske zajednice, predstavivši se kao žrtva nasilja iz države Para. Porodica je planirala da pokrene i formalni postupak usvajanja, ali je Amanda na sve načine izbegvala pravno regulisanje statusa i upis u školu. Prevara je razotkrivena kada je rođaka porodice, kojoj je cela priča delovala nelogično, istraživanjem na internetu pronašla sličan slučaj iz Rio de Žaneira. O svemu je obavestila policiju, koja je ubrzo utvrdila da iza lika male Gabrijele stoji odrasla žena.

Obmana opisana kao "emocionalna otmica"

Nadležni inspektor Rodrigo Bueno Guso ocenio je ovaj slučaj kao vrstu "emocionalne otmice". Iako Amanda nije direktno uzimala novac, obezbedila je sebi lagodan život na račun ljudi koji su verovali da spasavaju ugroženo dete. Istraga je ukazala i na to da joj ovo nije bio prvi put da primenjuje isti obrazac obmane.

Sud u Santa Katarini izrekao joj je zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana, šest meseci i deset dana, uz dodatnih četiri meseca i 18 dana pritvora u poluotvorenom režimu. Tokom suđenja zatražena je i procena njenog mentalnog zdravlja.

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