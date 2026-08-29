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Zvezda platforme za odrasle Tifani (36) iz američke države Viskonsin pohvalila se da je zaradila bogatstvo snimajući sebe kako ima intimne odnose s penzionerima.

Tifani otvoreno priznaje da voli da spava sa starijim penzionerima, a podelila je i svoje savete kako osvojiti muškarce iz staračkih domova. Sviđa joj se što je "potrebna" starijim muškarcima, s obzirom na to da se neki od njih, kako ona navodi, "nisu imali intimne odnose još od 1999. godine". Smatra da bi svi oni radije bili s njom nego igrali Bingo.

Tifani voli starije muškarce Foto: Printscreen/Inastagram/wisconsintiff2.0

Udvarala se penzionerima u staračkom domu

U otvorenom intervjuu za Daily Star, zvezda platforme za odrasle, pohvalila se da je zaradila bogatstvo tako što je snimala erotske sadržaje sa penzionerima, a kako kaže ponosna je što je ona jedina koja se za sada toga setila. Udvarala se brojnim starijim muškarcima u domovima za starije i nemoćne, a otkrila je i da postoji jedan siguran način koji uvek upali, te da oni pristaju da se snimaju s njom.

Njena je tajna u tome da penzionere na koje "baci oko" izvede na večeru i piće, te im ponudi posebnu vrstu nege.

"Najdraže mi je kad ih odvedem na večeru i na taj način se zbližimo. Oni se odmah osećaju prijatnije, posebno ako kasnije imamo u planu da se bacimo na stvar", otkrila je u intervjuu za Daily Star.

Tifani je ponosna na to što radi, te smatra da donosi željenu promenu u živote starijih muškaraca.

"Tu sam za njih i imam intimne odnose sa penzionerima kojima je to najpotrebnije - neki od njih nisu radili te stvari još od 1999. godine. A ja, ne samo da im nabacim osmeh na lice, već im dajem puno više od toga", dodaje.

Zbog nje se osećaju kao mladići

Posebno je ponosna na to što joj je jedan stariji gospodin rekao da se zbog nje ponovo oseća kao mladić. Otkrila je da voli starije muškarce jer ih smatra jednostavnijima i zrelijima.

"Ne smetaju mi muškarci mojih godina, ali postoji razlog zašto volim starije muškarce. Oni su mudriji i što ste stariji, to više shvatate šta je zaista važno u životu. Penzioneri žele avanturu i zabavu, nije ih briga čime se bavim u životu", objašnjava Tifani.

Penzioneri nisu jedini

Osim s penzionerima, ova straleta priznaje da takođe voli da se igra pod jorganima i radi prljave stvari s ‘geekovima‘ i ‘zaboravljenim muškarcima‘. Smatra daje to zato što je i sama u detinjstvu bila napuštena i zaboravljena pa ne želi da se i drugi osećaju tako.

Pohvalila se da na ovaj način zarađuje 16.000 funti nedeljno i da ne planira da skoro ide u penziju. Planira da svoj posao radi isključivo onlajn, a u budućnosti bi želela da postane seksi baka s

(Kurir.rs/Žena)

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