Nađa Halina, beba koja je na rođenju imala sedam kilograma i 750 grama

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Kada se rodila, lekari su ostali zatečeni, novinari su krenuli put malog sibirskog grada, a njena porodica preko noći je dospela u centar pažnje. Nađa Halina imala je neverovatnih sedam kilograma i 750 grama, zbog čega je još kao novorođenče postala rekorderka Rusije.

Od tada je prošlo gotovo dve decenije. Beba koju su ruski mediji nazivali „detetom-fenomenom“ i „Velikom nadom Rusije“ danas je vitka osamnaestogodišnjakinja koja vodi sasvim običan život i, osim stare porodične priče i fotografija iz porodilišta, gotovo ničim ne podseća na dete zbog kojeg je svojevremeno pričala čitava zemlja.

Foto: Printscreen Youtube / Фильмы Елены Погребижской

Nađa je rođena 2007. godine u Alejsku, u Altajskom kraju, kao dvanaesto dete Tatjane i Viktora Halina. Porodica je već bila naviknuta na krupne bebe – sva njihova deca na rođenju su imala najmanje oko 4,8 kilograma – ali niko nije očekivao brojku koja će se pojaviti na vagi posle Nađinog rođenja.

„Nož mi je ispao iz ruke kada sam čula koliko je teška“

Njena najstarija sestra Darija godinama kasnije prisetila se trenutka kada je porodica saznala koliko novorođenče ima kilograma.

– Sećam se, tata se baš vratio kući na ručak, a ja sam ljuštila krompir. Došla je neka žena iz dečje poliklinike i rekla nam koliko je beba teška. Nož mi je ispao iz ruke – ispričala je.

Vest o bebi od gotovo osam kilograma brzo je napustila granice Alejska. Porodicu su posećivali novinari, lokalne vlasti i predstavnici različitih organizacija, a stizali su i pokloni – od kućnih aparata i računara do pomoći za ostalu decu. Nađa je zatim upisana u Knjigu rekorda Rusije kao najteže novorođenče u zemlji.

Foto: Printscreen Youtube / Фильмы Елены Погребижской

Medijska pažnja, međutim, nije dugo trajala. Kada je početna fascinacija prošla, porodica Halin nastavila je život daleko od naslovnih strana.

Do prvog rođendana više se nije razlikovala od vršnjaka

Lekare je nakon rođenja zanimalo kako će se dete neuobičajene težine dalje razvijati. Postojala je čak sumnja na probleme sa srcem, ali pregledi nisu potvrdili ozbiljna oboljenja povezana sa njenom težinom.

Već do prvog rođendana Nađa je po visini i kilogramima stigla među svoje vršnjake. Sa godinu dana imala je oko devet kilograma i 74 centimetra, što je bilo uobičajeno za njen uzrast.

Ni kasnije nije imala problema sa viškom kilograma.

Danas je vitka devojka, a priču o svom neobičnom rođenju ne doživljava kao nešto što je određuje. U jednom od razgovora priznala je da joj je svojevremeno čak bilo neprijatno zbog pažnje koju je ta priča izazivala.

I dok su je drugi od prvog dana smatrali posebnom, ona je odrasla kao najmlađe dete velike porodice, sa sasvim običnim interesovanjima i planovima.

Pogledajte u galeriji još fotografija:

1/5 Vidi galeriju Nađa Halina, beba koja je na rođenju imala sedam kilograma i 750 grama Foto: Printscreen Youtube / Фильмы Елены Погребижской

Najteži trenutak nije imao veze sa rekordom

Ipak, iza priče koja je počela gotovo kao senzacija krije se i mnogo bolniji deo Nađinog odrastanja.

Njena majka Tatjana kasnije je obolela od dijabetesa. Zdravstveno stanje joj se pogoršavalo, ali je, prema svedočenju dece, uporno odbijala bolničko lečenje. U 54. godini preminula je od sepse. Nađa je tada imala 12 godina.

Gubitak majke ostao je rana o kojoj i danas govori mnogo emotivnije nego o rekordu sa kojim je došla na svet.

– Mnogo mi nedostaje mama, ponekad samo želim da je zagrlim. Jedva sam čekala da se vratim kući iz škole i pričam joj sve – kako mi je prošao dan, šta ima novo... Delila sam s njom misli i osećanja – ispričala je Nađa.

Posle Tatjanine smrti porodica se suočila i sa finansijskim problemima. Starija deca postepeno su preuzimala brigu o mlađima, dok su se braća i sestre, kako su odrastali, selili iz Alejska i počinjali sopstvene živote.

Danas želi sasvim običan život

Foto: Printscreen Youtube / Фильмы Елены Погребижской

Devojčica koju je nekada čekala gomila novinara danas nema želju da živi pod reflektorima.

Nađa je završila školu i nastavila obrazovanje u tehničkoj školi, gde se školuje za posao u trgovini. Još nije sasvim odlučila čime želi da se bavi u budućnosti, ali dobro zna šta voli – crtanje, muziku i japanske stripove. Jedna od želja joj je da nauči da svira gitaru.

Za sebe kaže da je povučena i stidljiva i da joj je potrebno vreme da se opusti pred ljudima.

Video: Mama sa krupnom bebom